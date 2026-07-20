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Berňák zveřejnil nový vzor potvrzení. Členům bytových družstev usnadní odpočet úroků

Jana Knížková
Dnes
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Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Lidé, kteří bydlí v družstevním bytě a podílejí se na splácení úvěru, který si na pořízení nebo výstavbu bytů vzalo bytové družstvo, mohou uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků. Generální finanční ředitelství nyní zveřejnilo nový vzor potvrzení, který má celý proces zjednodušit.
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Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo nový nepovinný vzor potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru bytového družstva. Dokument má usnadnit prokazování nároku na odpočet úroků od základu daně z příjmů fyzických osob.

Novinka navazuje na změny, které přinesl zákon č. 176/2025 Sb. Ten mimo jiné upravil pravidla pro uplatnění odpočtu úroků z úvěrů bytových družstev.

Koho se novinka týká?

Nejde o lidi, kteří splácejí vlastní hypotéku. Nový vzor potvrzení je určen členům bytových družstev, kteří splácejí podíl na úvěru, jenž si na pořízení, výstavbu nebo rekonstrukci bytového domu sjednalo samotné bytové družstvo.

Pokud tedy financování bydlení neřešíte vlastní hypotékou, ale prostřednictvím úvěru družstva, můžete si za splnění zákonných podmínek odečíst zaplacené úroky od základu daně.

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K čemu potvrzení slouží?

Potvrzení vystavuje bytové družstvo svým členům. Uvádí v něm výši úroků z úvěru, která připadá na konkrétního člena a kterou během zdaňovacího období skutečně zaplatil.

Právě tento doklad slouží jako podklad pro uplatnění daňového odpočtu.

Vzor pozvrzení ke stažení zde

Kdy potvrzení využijete?

Potvrzení mohou členové bytových družstev předložit:

  • zaměstnavateli při ročním zúčtování daně,

  • nebo ho přiložit ke svému daňovému přiznání.

Cílem zveřejněného vzoru je sjednotit obsah potvrzení, aby družstva uváděla všechny potřebné údaje a poplatníci nemuseli řešit, zda jim vystavený doklad bude finančnímu úřadu nebo zaměstnavateli stačit.

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Použití vzoru není povinné

Finanční správa zároveň upozorňuje, že zveřejněný formulář není závazný. Bytová družstva mohou i nadále používat vlastní potvrzení. Musí však obsahovat všechny údaje potřebné pro prokázání nároku na odpočet úroků podle zákona o daních z příjmů.

Nový vzor má především usnadnit administrativu družstvům i jejich členům a sjednotit podobu potvrzení, která budou poplatníci předkládat při uplatňování daňového odpočtu.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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