Běžná silniční kontrola odhalí daňové nedoplatky. Dokud nezaplatíte, neodjedete

Celníci mají přístup k databázím dlužníků a mohou ověřovat, zda příjemce zboží nemá nezaplacené daně. Pokud ano, zboží zůstane zajištěné, dokud není dluh vyrovnán. Pro firmy i řidiče to znamená, že je důležité mít přehled o finanční situaci příjemců, aby se předešlo zdržení přepravy.
Milionový dluh a následné komplikace
Na začátku února tohoto roku byla hlídkou pražského celního úřadu zastavena polská dodávka směřující k firmě evidované jako dlužník. Daňový nedoplatek přesahoval 1,2 milionu korun.
Řidiči ani jednateli firmy nebylo umožněno pokračovat v jízdě, dokud nebude částka uhrazena. Část zaplatili bankovním převodem na místě, zbytek exekucí na účet finančního úřadu.
Tento případ ukazuje, že když se včas propojí informace a postupy finanční a celní správy, lze daňové nedoplatky řešit rychle a přímo v terénu, uvedl Václav Žemlička, ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.
Přímé řešení na místě
Díky propojení databází finanční a celní správy lze dluhy řešit okamžitě. Úhrada probíhá přímo na místě, což zvyšuje efektivitu vymáhání a chrání státní rozpočet. V roce 2025 celní správa prostřednictvím vymáhání nedoplatků přispěla 7,4 miliardy korun.
