Běžná silniční kontrola odhalí daňové nedoplatky. Dokud nezaplatíte, neodjedete

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Facepalm člověka, který sedí v autě
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Kamion na silnici může být zastaven nejen kvůli technickým problémům nebo rychlosti. I daňový nedoplatek firmy příjemce zboží může způsobit, že zůstane stát, dokud dluh nebude vyrovnán.

Celníci mají přístup k databázím dlužníků a mohou ověřovat, zda příjemce zboží nemá nezaplacené daně. Pokud ano, zboží zůstane zajištěné, dokud není dluh vyrovnán. Pro firmy i řidiče to znamená, že je důležité mít přehled o finanční situaci příjemců, aby se předešlo zdržení přepravy.

Milionový dluh a následné komplikace

Na začátku února tohoto roku byla hlídkou pražského celního úřadu zastavena polská dodávka směřující k firmě evidované jako dlužník. Daňový nedoplatek přesahoval 1,2 milionu korun. 

Řidiči ani jednateli firmy nebylo umožněno pokračovat v jízdě, dokud nebude částka uhrazena. Část zaplatili bankovním převodem na místě, zbytek exekucí na účet finančního úřadu.

Tento případ ukazuje, že když se včas propojí informace a postupy finanční a celní správy, lze daňové nedoplatky řešit rychle a přímo v terénu, uvedl Václav Žemlička, ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

Přímé řešení na místě

Díky propojení databází finanční a celní správy lze dluhy řešit okamžitě. Úhrada probíhá přímo na místě, což zvyšuje efektivitu vymáhání a chrání státní rozpočet. V roce 2025 celní správa prostřednictvím vymáhání nedoplatků přispěla 7,4 miliardy korun.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
