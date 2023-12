Bič na drahé potraviny: Vznikl otevřený projekt Hlídač supermarketů

Český projekt vychází z rakouského modelu

Projekt vychází z otevřeného kódu rakouského programátora Mario Zechnera. Ten zřídil srovnávač pouhé dvě hodiny potom, co slyšel v rádiu rozhovor s rakouským ministrem, který stejně jako český ministr zemědělství toužil po srovnávači cen supermarketů. Vládou vyvíjený projekt by v Rakousku trval měsíce, a tak se Mario rozhodl vytvořit databázi sám.

Základy byly hotové do pár hodin a vznikl projekt Heisse Preise, který po měsících provozu hlásí rekordní návštěvnost. V současné době srovnává necelých 200 tisíc položek z 10 rakouských řetězců supermarketů a čtyř v sousedním Německu a Slovinsku.





Hlídač supermarketů už srovnává 3 velké řetězce

Na jeho otevřený kód navazuje český projekt Hlídač supermarketů, za kterým stojí vývojář Miroslav Suchý. Ten v současné době nabízí srovnávání cen potravin z řetězců Billa, Lidl a Penny. Všichni si stěžují na to, jak supermarkety manipulují s cenami, historická a tvrdá data přitom v ruce nikdo nemá, popsal důvod vzniku projektu Suchý.

Zároveň se podivuje nad tím, že otevřený kód Zechnera dodnes nikdo neupravil pro český trh. Vrhnul se proto vlastními silami na překlad a zprovoznění serveru. Upravil jsem soubor pro stahování dat z Lidlu a vývojář Jan Hutař přidal stahování z Billy. Nyní jsem ještě doplnil Penny. Další řetězce mohou následovat, upřesňuje Suchý.

I když má český projekt zatím omezenou historii cen, zatímco rakouský projekt nabízí srovnání až do roku 2017, přesto už dokáže ukázat, jak řetězce s cenami jednotlivých produktů velmi rychle hýbají. Nejstarší data jsou ve srovnávači u Lidlu, a to od letošního září. Naopak u Penny jsou data dostupná až od 10. prosince.

Na příkladu Billy je vidět, jak rychle s cenou produktů řetězce manipulují

Zajímavá data lze už nyní vyčíst z řetězce Billa. Ten například prodával 10. prosince kuřecí prsní řízky Vocílka za cenu 126,45 haléřů za kilo, aby je 13. prosince zlevnil o 58 procent na 52,95 korun. Za tři dny produkt opět zdražil, o rovných 35 procent.

Ukázka srovnání cen z projektu Hlídač supermarketů

Srovnání však vychází pouze z veřejně dostupných akčních cen, které publikují supermarkety ve svých letácích na webu. Pomohlo by, kdyby existovala legislativa, která by řetězcům dávala za povinnost zveřejňovat ceny všeho zboží (nejen potravin) ve strojově čitelném formátu, apeluje na zákonodárce Suchý.

Otevřený projekt se obrací na zákonodárce ale i dobrovolné vývojáře a další odborníky

Projekt Hlídač supermarketů je ve své pilotní fázi. Je otevřený všem vývojářům a lidem, kteří by se na jeho rozvoji dále rádi podíleli. V současné době by Miroslav Suchý uvítal pomoc vývojářů, kteří se specializují na JavaScript, dále by projektu pomohl lepší vzhled, který vychází z toho rakouského, a UX vylepšení. Zároveň je nutné přeložit ostatní položky z otevřeného kódu a přidat další supermarkety, které jsou dostupné v rámci otevřeného kódu, který spravuje Suchý.

