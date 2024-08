Brašnářství Tlustý páchá podnikatelskou sebevraždu v přímém přenosu

Visí nad námi krach, tvrdilo brašnářství

Ve středu zaplnila stránky médií zpráva, kterou zveřejnilo Brašnářství Tlustý na svém Facebooku ohledně hrozícího krachu firmy. Visí nad námi krach. Reálný, opravdový krach. Po jedenácti letech dřiny. Bez prodeje není výroby. I když makáme ze všech sil, dáváme lidem nejlepší, co dovedeme, nedokážeme ufinancovat provoz. Je to kritické. Máme nyní pár dnů, než na nás dopadne Damoklův meč. Obstavení účtu. Insolvence. Konec, uvedla firma a vyzvala své zákazníky k nákupu zboží.

Ačkoli výzva možná vypadala na první pohled v případě ekonomických problémů pochopitelně, vzhledem k povaze podnikání nešlo o úplně šťastný krok. Firma se totiž specializuje na zakázkovou výrobu s dodacími lhůtami minimálně v řádu týdnů. Pokud by tak firma byla opravdu v problémech, snadno by se mohlo stát, že peníze z nových zakázek by použila na úhradu svých stávajících dluhů a nové objednávky by nevyřídila. V takovém případě by kromě ručení za škodu mohla hrozit teoreticky i trestněprávní odpovědnost, pokud firma měla vyhlásit insolvenci, ale neučinila tak. Zákazníci nicméně zřejmě obavy neměli a na výzvu zareagovali v takovém počtu, že firmě dokonce spadl web. Zdálo se, že apel zabral a firma děkovala za nové objednávky.

Nikdo nekrachuje, obrátila firma

Jenže mezitím jak v další facebookové komunikaci, tak v prohlášení do médií jednatel a jediný společník Ivan Petrův obrátil s tím, že ve skutečnosti žádný krach nehrozil. Možná jsem použil expresivní slova. Nebylo to oficiální stanovisko, byl to lidský apel na naše zákazníky, aby nám dali ve slabé měsíce více práce. Promítnul jsem do toho obavy, které každého podnikatele v podobné situaci straší, že když je slabé období, tak je k tomu, aby se firma ocitla v existenčních problémech, velmi blízko, uvedl Petrův serveru Novinky.cz. Nikdo nekrachuje. Jen potřebujeme práci, jinak ten krach přijde. Kdo podniká, tak dobře ví, jak málo někdy schází, napsal navíc podnik na Facebooku.

Nelz e každý den měnit stanoviska

Těžko říct, zda firma tímto upraveným vyjádřením přiznala barvu, že to s její finanční situací tak hrozné není, nebo si jen uvědomila výše napsané (pokud krachuje, tak se zákazníci mohou obávat, že peníze použije na splacení dluhů a jejich objednávku nesplní) a chtěla zákazníky „uklidnit“, aby se nebáli objednat zboží a zaplatit ho. Ať už byl ale důvod tohoto komunikačního obratu jakýkoli, firma jím spláchla do záchodu veškerou důvěru a zákaznickou podporu, kterou roky pracně budovala. Nemůžete jeden den tvrdit, že vám hrozí krach v řádu dnů a den poté napsat, že nikdo nekrachuje a že to tak horké není. To je prostě komunikační sebevražda, ať už je vaše reálná situace jakákoli.

Každopádně pokud firma skutečně v problémech je, obrat v komunikaci z „visí nad námi krach, máme posledních pár dnů“ na „nic tak hrozného se neděje“ ji může definitivně zlomit vaz, protože řada zákazníků své „charitativní“ objednávky zruší a po komunikačním chaosu nové nepřijdou. Pokud pak „jen“ lhala o své situaci, kromě zničení důvěry ji navíc hrozí i pokuta od České obchodní inspekce. Ta už totiž podnik začala prověřovat, zda se nedopustil nekalé obchodní praktiky, jak potvrdil v pátek médiím mluvčí ČOI František Kotrba.

Brašnářství navíc zadržuje DPH

A kdyby toho náhodou nebylo málo a někde ještě troška důvěry zůstala, vyšlo během pátku ještě najevo, že Brašnářství Tlustý už dva roky zadržuje vratku DPH, kterou mělo vrátit neziskové organizaci Post Bellum. Ta si totiž u brašnářství objednala práci na výrobě neprůstřelných vest pro Ukrajinu, za které zaplatila částku včetně DPH. Následně ale Post Bellum zjistilo, že jejich humanitární sbírka nemusí za nákupy DPH platit a požádalo firmy, u kterých zakázky zadalo (včetně Brašnářství Tlustý), aby mu DPH vrátily. Všechny podniky, až na Brášnářství Tlustý, tak učinily. Jak uvedl Deník N, Ivan Petrův postoj zdůvodňoval napjatou ekonomickou situací firmy. Vratka DPH podle něj brašnářství alespoň částečně umožní mírnit dopady krize. Organizaci Post Bellum ovšem nyní došla trpělivost a začala peníze po Brašnářství Tlustý vymáhat přes exekutora.

Že si vyjádřeními firma značně uškodila, si zřejmě o víkendu uvědomil i majitel brašnářství Ivan Petrův a pokusil se vše napravit. Zvolil ovšem svérázný způsob. Místo posypání si popela na hlavu však zvolil Babišův model „je to kampaň“, „zlá média“ a „potřebujeme klid na práci“. Na svých webových stránkách zveřejnil prohlášení, podle kterého skutečně nad firmou ve středu hrozil krach, ale díky vyslyšené výzvě se bankrot podařilo odvrátit. Články o firmě pak označil za ostudnou mediální honbu a informace o firmě prý „byly vytrženy z kontextu a byly absurdně překrouceny“. Závěrem Petrův poděkoval za důvěru a uvedl: Prosím nyní o klid na práci, abychom mohli všechny zakázky zrealizovat, odbavit všechny zakázky v kvalitě, kterou od nás čekáte a o kterou jedenáct let dbáme.

Vyvázat se z vlastních pochybení tím, že hodíte vinu na druhé, je samozřejmě legitimní strategie, oblíbená hlavně u malých dětí. Zatímco u dětí se dá pochopit a vzít, v rámci podnikání je pouze k politování a tvoří jen další hřebíček do rakve důvěry, kterou se zřejmě Ivan Petrův rozhodl zakopat tak hluboko pod zem, aby jej nenašlo ani pět nastávajících generací archeologů.

Dojde k sebenaplňujícímu proroctví?

Samozřejmě se může stát zázrak a firma i bez investora vše zvládne a bude pokračovat v činnosti. Vzhledem k tomu, že skutečný finanční stav společnosti ví pouze majitel, jen těžko lze soudit, jaký pokles zájmu zákazníků si může dovolit. Každopádně platí, že i kdyby stávající seppuku podnik přežil, v případě dalších budoucích problémů nemůže očekávat, že lidé mu tentokrát uvěří a pomohou.

Vzpruhu by nicméně mohl přinést nový investor a ideálně i majitel, který by se odřízl od stávající tragikomedie a začal od znova. Zda se někdo takový najde a zda je vůbec hledán, je však otázkou. Mezitím se ovšem klidně může stát, že se původní příspěvek Brašnářství Tlustý o brzké insolvenci a konci nakonec stane sebenaplňujícím proroctvím.

Podpořili byste podnik před insolvencí nákupem některého z jeho produktů? Ano, to je to nejmenší, jak mohu pomoci

Ne, neřeší to problém