Byznys luxusních psích salónů: Nabízejí lázně, zábaly i aromaterapii

Služby od aromaterapie po zábaly

Dogs Club (Barber & Health Salon) není obyčejný psí salon, ale místo, kde nabízí komplexní služby nejen pro krásu, ale i zdraví psů. Podle Kristýny Růžičkové, na pozici PSÍEO, jsou výjimeční nejen precizními střihy, ale ozdravnými procedurami, díky kterým dokážou léčit i závažné kožní problémy. Největší zájem je aktuálně o ANTI – LÍNACÍ PROGRAM, kde se snažíme díky ozono terapii zbavit psa nadměrného línání v období přesrstnění, které právě nastává, upřesňuje. V Dogtownu nabízí jak standardní procedury, jako je koupel, střih nebo trim, tak i méně tradiční služby, jako je bahenní zábal, ozonová koupel, dentální hygiena nebo třeba narozeninové dorty pro psy. V posledních letech je na vzestupu dentální hygiena, ale i ozonové koupele, doplňuje zakladatelka Linda Vacovská.

Jana Kosniovská, majitelka Psího salonu Fatima, vzdělávacího studia a také Zvířecí pohřební a kremační služby Pardubice, vyjmenovává jejich služby: magnetoterapie, světelná terapie, výstavní i komerční střihy psů, dentální hygiena bez anestezie, spa – léčebné procedury, vybavení salonu na klíč, odborné semináře, rekvalifikační kurzy s akreditací MMR, odborné poradenství a kremace zvířat. Všechny tyto služby jsou aktuální a rovnoměrně využívané.

V Psím salonu Brit nabízí kompletní péči v oblasti stříhání a úpravy všech psích plemen, ale také koček a králíků. Péče o pejsky zahrnuje stříhání, na které navazuje i koupání, fénování a vyčesávání, přičemž si přijdou na své i krátkosrstá plemena. Dále doprovodné služby, jako je například stříhání drápků, čištění a bezbolestná depilace chloupků z oušek, ošetření análních žláz, čištění očí. Samozřejmostí je pak poradenská činnost ve všech oblastech jejich služeb. Podle Gabriely Cikánové je velkým hitem a často žádanou službou odstranění zubního kamene, které probíhá pomocí ultrazvukového kartáčku a za plného vědomí pejsků s tím, že tuto službu začali provádět mezi prvními v ČR.

Salón a lázně Art v Třinci není jen salon, ale myšlenkou bylo vybudovat centrum péče, které naučí majitele psů pečovat komplexně o své psí členy rodiny dobře a kvalitně, tím pádem nabízí i celkový pohled na zdraví psa včetně doporučení kvalitního krmiva i nastavení individuálního stravování daného psa. Groomerka Taťána Liberdová uvádí, že umí často pomoci i s alergiemi, se kterými se dnes psi často potýkají. Ke službám salónu patří preventivní dentální hygiena, neinvazivní odstraňování zubního kamene, lázeňské procedury, jako je aromaterapeutická lázeň pro zlepšení psychických či neurologických problémů psa, bahenní koupele pro hydrataci kůže a zlepšení odolnosti srsti nebo regeneraci kloubů, ozónové a mléčné koupele, vířivka pro uvolňování zacuchané srsti a relaxační koupele. Do budoucna plánuji hlubší zaměření na regeneraci kloubů a fyzioterapeutické služby pro psy, prozradila dále Taťána Liberdová.

Lázně si užije každý pes

Gabriela Cikánová popisuje, že lázně zahrnují použití kvalitní kosmetiky, která se aplikuje konkrétně na typ srsti. Na výběr mají různé druhy šamponů, kondicionérů, masek, ale i kosmetiku léčebného charakteru. Mnoho pejsků dnes trpí alergiemi a mají problémy s kůží, kde je například vynikajícím pomocníkem zábal z mořského bahna, který zároveň eliminuje zápachy a redukuje záněty. Navíc má i antibakteriální účinky, doplňuje a zmiňuje například exkluzivní mořskou řadu, která se opět aplikuje konkrétně z mořské vody, masážního prášku a různých druhů aroma látek podle výběru zákazníka. Srst i kůže je po tomto zásahu v perfektním stavu, rozdíl je viditelný na první pohled. Veškeré lázeňské služby jsou vhodné jak pro pejsky s kožními problémy, tak pro naprosto zdravé jedince, zdůrazňuje. Také Kristýna Růžičková říká, že všeobecně psí koupele nebo lázně jsou prospěšné pro všechna plemena. Bublinkové koupele, u nás vždy v kombinaci s ozonem (ozono terapie), jsou ozdravné pro psy, které trápí kožní problémy, ať už alopecie, lupénka nebo různé druhy kvasinek. Napomáhají prolínání, působí dezinfekčně a všeobecně zlepšují kvalitu srsti, upřesňuje.

V Dogtownu je zdraví psa na prvním místě, takže používají výhradně přírodní kosmetiku Furnatura, která nabízí i různé nadstandardní procedury, jako je bahenní zábal nebo aromaterapie. Toto speciální bahno má v sobě minerály z Mrtvého moře, zelený jíl a pečující oleje a je perfektní alternativou pro citlivé pejsky nebo ty s kožními problémy, kterým běžné mytí šamponem nedělá dobře. V kombinaci s ozonovou koupelí je to pak skvělý pomocník při nadměrném línání, hotspotech či kvasinkách a tuto proceduru si obzvláště užívají starší psi, protože jim navíc hezky prohřeje klouby a působí jako antioxidant pro celý organismus. Lázně si ale užije každý pes. U nás nechceme psa jen rychle umýt a ostříhat na efekt. Naše péče má dlouhotrvající blahodárný účinek, shrnuje. V Psím salonu Fatima se nabízí různé formy terapií, při kterých se využívá voda. Zaměřené jsou na léčení, relaxaci, odpočinek, zlepšení kondice organismu či kůže a srsti. Využívají se jak k léčebným účelům, například při artrózách či kožních problémech, tak jako relaxační procedura v kombinaci s účinnými aromaterapiemi.

Návštěva salonu je otázkou péče i zdravotní

Podle Kristýny Růžičkové se zákazník nedá typizovat, ale většina má společné to, že své psy milují a chtějí jim dopřát nadstandardní péči. Co se týče ras, tak převládají „stříhací psi“, kteří potřebují pravidelnou péči. Jako je například Yorkšír, Pomeranian, Maltézský psík nebo Pudl. Ale chodí k nim i krátkosrstá plemena, u kterých řeší například nadměrné línání. Také podle Taťány Liberdové nelze stanovit typického zákazníka, ale z hlediska kvantity převládá jorkšírský teriér a těsně v patách jsou i kříženci velkých plemen, kterým chtějí majitelé dopřát wellness, lázeňské procedury, tedy péči o jejich kůži a klouby. Nedá se říct, že máme typického psího zákazníka nebo snad zastoupení jednoho plemena. K nám přijde ten, kdo potřebuje a chce se starat o srst psa, protože je potřeba o ni pravidelně pečovat, přidává se Jana Kosniovská s tím, že u některých plemen je to i otázka zdravotní. Základní péči zvládne každý, ale stříhání a další úkony je lepší svěřit do rukou zkušeného odborníka. Tak, jako to umějí v salónu, si psa dokáže upravit jen málokterý majitel, upřesňuje.

Také v Psím salonu Brit je skladba zákazníků opravdu rozmanitá, ať už se jedná o stříhání malých společenských plemen nebo koupání a vyčesávání plemen velkých. Gabriela Cikánová podotýká, že každý majitel zvířecích mazlíčků se občas dostane do svízelné situace, kdy například péči zanedbá nebo má pro ni nevyhovující podmínky, což se týká především velkých plemen. Ale samozřejmě je nejvíce salón využíván pro malá společenská plemena, například Yorkshire, Shih-tzu, Maltézský psík a tak dále. A také je využíván loveckými plemeny z důvodu trimování, doplňuje. Do Dogtownu, co se nadstandardní péče týče, chodí od šťěňat až po seniory všichni. Přibývá ale pejsků s kožními problémy (ať už kvůli potravinovým nebo jiným alergiím) a jejich majitelé pak více řeší, jakou kosmetiku použít nebo jaká procedura by mohla pejskovi pomoci. Těm můžeme nabídnout jak procedury, tak poradit s kosmetikou na domácí použití, dodává Linda Vacovská.

Salony mají dostatek zákazníků

Jana Kosniovská s úsměvem říká, že jsme národ pejskařů, a proto mají dostatek zákazníků. Avšak poslední dobou přibývá agresivních jedinců. Páníčkové si nás často pletou s krotiteli divoké zvěře, podotýká. V Salónu a lázních Art je zatím kapacita klientely stále volná, ale blíží se k jejímu naplnění. Definice „dostatek zákazníků“ je složitá. Jsme leaderem na trhu s psími salony, máme individuální přístup ke každému psímu klientovi a díky dobrým recenzím se poptávka po našich službách zvyšuje, popisuje Kristýna Růžičková.





Linda Vacovská přiznává, že si na nedostatek zákazníků nemůžou stěžovat. Na druhou stranu podle ní nikdy není tak dobře, aby nemohlo být lépe. My ale spíše narážíme na nedostatek personálu. Také je otázkou, co s nadstandardními službami pro mazlíčky udělá případná ekonomická krize, zamýšlí se. Psí salon Brit je na trhu už 22 let a disponuje tak stálou klientelou a zákazníci se k nim rádi vracejí. Výjimkou tak není majitel, který je navštěvuje již s několikátým mazlíčkem během uplynulých let. Podle Gabriely Cigánkové je velice důležité vytvoření důvěry mezi střihačem a zákazníkem. Stříhání psů je totiž v určitých ohledech velice náročné povolání a měli by ho vykonávat jen ti, kteří mají ke zvířatům opravdu vřelý vztah. Každé zvířátko je jiné, a proto je potřeba zvolit citlivý a trpělivý přístup. Věnujeme se i psům agresivním, z útulků nebo jinak psychicky narušeným. Každý je u nás vítán, doplňuje.

Problémy jsou s majiteli psů i byrokracií

Kristýna Růžičková zmiňuje, že je trápí klienti, kteří se opakovaně rezervují na službu a bez omluvy nepřijdou. Bojují s tím celkem často a také podle Jany Kosniovské je takový klient největší noční můrou, protože mají na pejska vyhrazené 3 hodiny a spoustu dalších lidí, kteří by rádi termín využili. Salón by neměl suplovat pravidelnou péči. Pokud do něj přijdete se psem, který je špinavý a má zacuchanou srst, až třeba dokonce do dredů, pak to pro vašeho miláčka nebude ten nejpříjemnější zážitek. A vytvoří to v něm strach z příští návštěvy, podotýká dále. S tím souhlasí i Gabriela Cikánová, podle které je největším problémem, se kterým se střihač musí po celou dobu potýkat, špatný stav srsti. Každé plemeno obnovuje srst a není pravdou, že malá plemena nelínají. Majitelé nejsou poučení již od chovatelů v základní péči o srst a není výjimkou štěňátko v dezolátním stavu. Následuje velmi náročné rozčesávání nejen pro střihače, ale bohužel i pro pejska. Péče o pejska zahrnuje především vyčesávání srsti několikrát týdně. Správného a dokonalého střihu se docílí pouze u perfektně vyčesaného psa, apeluje na chovatele.

Taťána Liberdová říká, že trpělivě čeká, až klienti pochopí, že pro jejich psy je důležitá nejen péče z pohledu estetiky, ale i komplexní pohled na jejich potřeby a že poradenství v oblasti stravy, péče o jejich tělo a zuby je nutné z pohledu prevence vzniku zdravotních potíží psů. Potýká se tedy s tím, že lidé neumí využít všech služeb, které nabízí, protože si zřejmě neuvědomují, že čištění zubů je nezbytné nebo často krmí špatně a pak mají jejich psi například alergie nebo zažívací potíže. Je to ale o vybudování vztahu s klientem, o důvěře, aby si dal poradit a změnil či zlepšil péči o psa. Právě proto, že mám štěstí a většina mých klientů své psy velmi miluje, shrnuje.