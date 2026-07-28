Část OSVČ se bude moci EET vyhnout, pro nejmenší OSVČ ale výjimka paradoxně není

Pokud OSVČ bude chtít získat výjimku z EET, bude totiž muset vstoupit do paušálního režimu a na paušální dani si výrazně připlatit.
Co se dozvíte v článku
- EET se má týkat 600 tisíc podnikatelů
- Kdo bude moci získat výjimku z EET?
- K EET OFF bude nutné se přihlásit
- Jaké podmínky musí splnit OSVČ pro vstup do paušální daně?
- EET OFF není pro OSVČ vedlejší
- OSVČ vedlejší s 40% paušálovým výdajem (ročně v Kč)
- OSVČ vedlejší s 60% výdajovým paušálem (ročně v Kč)
- OSVČ vedlejší s 80% výdajovým paušálem (ročně v Kč)
- OSVČ hlavní s 40% výdajovým paušálem (ročně v Kč)
- OSVČ hlavní s 60% výdajovým paušálem (ročně v Kč)
- OSVČ hlavní s 80% výdajovým paušálem (ročně v Kč)
- Jak budou úřady kontrolovat výši příjmů?
- Které tržby nebudou podléhat EET?
EET se má týkat 600 tisíc podnikatelů
Poslanecká sněmovna schválila minulý týden návrh zákona o evidenci tržeb, který od roku 2027 opětovně zavádí EET. EET 2.0 budou muset mít až na výjimky podnikatelé, kteří přijímají kontaktní platby, tedy v rámci osobního kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně. Ministerstvo financí odhaduje, že evidenci tržeb bude celkem podléhat zhruba 600 tisíc podnikatelů. Zároveň zákon obsahuje možnost pro některé podnikatele se EET vyhnout, a to díky tzv. režimu EET OFF. Vláda sice tvrdí, že je tato výjimka určená pro nejmenší podnikatele, ve skutečnosti tomu však (jak ukážeme níže) není.
Kdo bude moci získat výjimku z EET?
EET budou moci vyhnout některé OSVČ s paušální daní, a to díky tzv. režimu EET OFF.
Podmínky pro využití systému EET OFF budou následující:
- účast v 1. pásmu paušální daně (nyní se platí 9162 Kč),
- roční příjmy do 1 milionu Kč,
- měsíční paušální daň 1500 Kč (navýšení o 1400 Kč oproti současné výši) a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Režim EET OFF bude během zdaňovacího období neměnný. Pokud podnikatel překročí limit příjmů, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku.
K EET OFF bude nutné se přihlásit
Aby OSVČ mohla využít režim EET OFF, musí se k němu přihlásit do desátého dne příslušného zdaňovacího období nebo se přihlásit k přirážce v oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo v oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu.
Podnikatel s EET OFF, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahájí, bude přihlášen k přirážce od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost znovu zahajuje.
Jaké podmínky musí splnit OSVČ pro vstup do paušální daně?
To, že podmínkou pro výjimku z EET, je paušální režim OSVČ, řadu podnikatelů z EET OFF vylučuje, jelikož podmínky pro paušální režim nesplňují. Do paušálního režimu totiž nemohou vstoupit všechny OSVČ. Paušální daň mohou využít OSVČ, které mají příjmy z podnikání do 2 milionů korun (pro možnost vyhnout se EET je nicméně nutné mít příjmy do 1 milionu Kč). Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.
Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Zároveň příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy nesmí mít OSVČ vyšší než 50 000 Kč.
EET OFF není pro OSVČ vedlejší
Z uvedených podmínek je tak zřejmé, že OSVČ vedlejší, které si podnikáním přivydělávají k zaměstnání (a mají tak příjmy ze závislé činnosti), do paušálního režimu vůbec vstoupit nemohou (a nemohou tak ani získat výjimku z EET). Stejně tak mají smůlu OSVČ, které třeba pronajímají byt.
Výjimka z EET se však nevyplatí ani většině OSVČ vedlejších, které teoreticky podmínky pro vstup do paušální režimu splňují. Seniorů či maminek starajících se o malé děti, kteří zároveň podnikají jako OSVČ, se totiž netýká minimální vyměřovací základ a platí tak pojistné vypočtené z reálných příjmů. Například OSVČ vedlejší s příjmem 20 000 Kč měsíčně a 60% paušálem nyní odvádí jen 540 Kč měsíčně na zdravotním pojištění. Sociální pojištění platit nemusí, jelikož nedosahují rozhodné částky. Daň z příjmů také neplatí, jelikož ji pokryje základní sleva na poplatníka. Pokud by se tato OSVČ chtěla vyhnout EET, musela by ale nově platit místo 540 Kč měsíčně 10 562 Kč. Ročně by tak zaplatila navíc 120 tisíc Kč. Jak ukazují podrobné výpočty, EET OFF se vyplatí jen u 40% paušálu a při příjmech přes 700 tisíc Kč.
OSVČ vedlejší s 40% paušálovým výdajem (ročně v Kč)
|Příjem
|Daňový základ
|Celkem pojistné a daň
|EET OFF
|Rozdíl
|120 000
|72 000
|4860
|126 744
|–121 884
|240 000
|144 000
|32 846
|126 744
|–93 898
|360 000
|216 000
|50 830
|126 744
|–75 914
|480 000
|288 000
|78 053
|126 744
|–48 691
|600 000
|360 000
|105 276
|126 744
|–21 468
|720 000
|432 000
|132 499
|126 744
|5755
|840 000
|504 000
|159 722
|126 744
|32 978
|960 000
|576 000
|186 946
|126 744
|60 202
OSVČ vedlejší s 60% výdajovým paušálem (ročně v Kč)
|Příjem
|Daňový základ
|Celkem pojistné a daň
|EET OFF
|Rozdíl
|120 000
|48 000
|3240
|126 744
|–123 504
|240 000
|96 000
|6480
|126 744
|–120 264
|360 000
|144 000
|32 846
|126 744
|–93 898
|480 000
|192 000
|43 795
|126 744
|–82 949
|600 000
|240 000
|59 904
|126 744
|–66 840
|720 000
|288 000
|78 053
|126 744
|–48 691
|840 000
|336 000
|96 202
|126 744
|–30 542
|960 000
|384 000
|114 350
|126 744
|–12 394
OSVČ vedlejší s 80% výdajovým paušálem (ročně v Kč)
|Příjem
|Daňový základ
|Celkem pojistné a daň
|EET OFF
|Rozdíl
|120 000
|24 000
|1620
|126 744
|–125 124
|240 000
|48 000
|3240
|126 744
|–123 504
|360 000
|72 000
|4860
|126 744
|–121 884
|480 000
|96 000
|6480
|126 744
|–120 264
|600 000
|120 000
|8100
|126 744
|–118 644
|720 000
|144 000
|32 846
|126 744
|–93 898
|840 000
|168 000
|38 321
|126 744
|–88 423
|960 000
|192 000
|43 795
|126 744
|–82 949
*OSVČ vedlejších se netýká u zdravotního pojištění minimální vyměřovací základ, u sociálního pojištění pak do rozhodné částky (117 521 Kč pro rok 2026) nemusí pojistné platit vůbec, následně se platí zdravotní a sociální pojištění z dosaženého zisku.
Ani u OSVČ hlavních (či hodně vydělávajících OSVČ vedlejších) navíc není režim EET OFF zpravidla výhodný (za předpokladu, že poctivě přiznáváte příjmy). U nejčastějšího 60% paušálu se EET OFF vyplatí až při příjmech na úrovni 950 000 Kč (měsíčně 79 167 Kč). U 40% paušálu bude zlom na úrovni příjmů 643 000 Kč (měsíčně 53 583 Kč) a u 80% se EET OFF nikdy nevyplatí.
OSVČ hlavní s 40% výdajovým paušálem (ročně v Kč)
|Příjem
|Daňový základ
|Celkem pojistné a daň
|Paušální daň
|Rozdíl
|250 000
|150 000
|99 732
|126 744
|–27 012
|500 000
|300 000
|113 892
|126 744
|–12 852
|643 000
|385 800
|126 762
|126 744
|18
|750 000
|450 000
|148 602
|126 744
|21 858
|950 000
|570 000
|185 874
|126 744
|59 130
OSVČ hlavní s 60% výdajovým paušálem (ročně v Kč)
|Příjem
|Daňový základ
|Celkem pojistné a daň
|Paušální daň
|Rozdíl
|250 000
|100 000
|99 732
|126 744
|–27 012
|500 000
|200 000
|99 732
|126 744
|–27 012
|750 000
|300 000
|113 892
|126 744
|–12 852
|950 000
|380 000
|126 860
|126 744
|116
OSVČ hlavní s 80% výdajovým paušálem (ročně v Kč)
|Příjmy
|Daňový základ
|Celkem pojistné a daň
|Paušální daň
|Rozdíl
|250 000
|50 000
|99 732
|126 744
|–27 012
|500 000
|100 000
|99 732
|126 744
|–27 012
|750 000
|150 000
|99 732
|126 744
|–27 012
|950 000
|190 000
|99 732
|126 744
|–27 012
Navíc tyto výpočty platí pro situaci, kdy OSVČ neuplatňuje kromě základní slevy na dani žádné další slevy (třeba na děti) či nezdanitelné částky. Samozřejmě ovšem platí, že samotná EET může podnikatele také něco stát a případné náklady je třeba do výpočtu zahrnout. Na druhou stranu by finanční správa měla podnikatelům nabídnout aplikaci EET zdarma a pro řadu OSVČ tak nemusí mít EET žádné (či velice nízké) náklady. Záležet ovšem bude na druhu a charakteristice jejich podnikání.
Jinak u OSVČ, které jsou už v současnosti v první pásmu paušální daně a mají příjmy do 1 milionu Kč, je výpočet jednoduchý. Pro tyto OSVČ platí, že za výjimku z EET zaplatí 1400 Kč měsíčně navíc, což je ročně 16 800 Kč. Kdo poctivě přiznává příjmy, zřejmě se mu tak místo EET OFF vyplatí spíše normálně evidovat.
Jak budou úřady kontrolovat výši příjmů?
Vzhledem k tomu, že OSVČ s EET OFF nebudou muset tržby elektronicky evidovat, je otázkou, zda a jak přesně budou úřady kontrolovat, že OSVČ nepřekračuje jednomilionovou hranici příjmů.
Výše příjmů bude kontrolována podobnými analytickými metodami jako výše evidovaných tržeb. Tedy různými formami analytického porovnávání se subjekty podnikajícími za obdobných podmínek, ve stejném oboru, oblasti atd. Navíc, od zavedení tří pásem paušálního režimu musí poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje různým procentem z příjmů, vést záznamy o příjmech (aby byli schopni prokázat výši příjmů pro zvolené pásmo). V případě analytického zjištění pak může správce daně tuto evidenci prověřit, vysvětlil serveru Podnikatel.cz Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí.
Které tržby nebudou podléhat EET?
Stejně jako při prvním fungování EET se některých podnikatelů, bez ohledu na EET OFF, evidence týkat nebude. Kromě tržeb státu, územního samosprávného celku, příspěvkové organizace, České národní banky, držitele poštovní licence nebudou evidovanou tržbou ani tržby:
- banky, včetně zahraniční banky,
- spořitelního a úvěrního družstva,
- pojišťovny a zajišťovny,
- investiční společnosti a investičního fondu,
- obchodníka s cennými papíry,
- centrálního depozitáře,
- penzijní společnosti,
- penzijního fondu.
Evidovanou tržbou nemají být též tržby poplatníka daně z příjmů fyzických osob,
- a) kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
- b) který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v písmenu a),
- c) který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v písmenu a), a
- d) který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v písmenu a),
Evidovanou tržbou nebudou ani tržby
- z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
- ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
- ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
- z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
- z osobní železniční přepravy,
- z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní,
- z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi.
- z hazardní hry,
- z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
- z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.
Evidovanou tržbou nebudou rovněž tržby
- ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby,
- na palubě letadel,
- z provozování veřejných toalet,
- z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.
Evidovat tržby nemusí také poplatníci daně z příjmů právnických osob, a to do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení. Evidovanou tržbou nebudou také tržby z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu. Prodejním automatem se rozumí samoobslužné technické zařízení sloužící k prodeji zboží nebo služeb vyžadující pro dosažení výsledku zapojení zákazníka pouze v míře jednání nezbytného k objednání nebo přijetí zboží nebo služby.
Evidenci se také vyhnou tržby z prodeje zboží či služeb prostřednictvím samoobslužného zařízení, které se nachází mimo provozovnu a umožňuje platbu pouze v hotovosti, za podmínky, že okolnosti neumožňují nebo zásadně ztěžují evidenci tržeb.