Čekáte na přeplatek z přiznání k dani a pořád nic? Možná peníze „zmizely“ jinam

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Lhůta pro elektronická podání přiznání k dani již skončila. Řada poplatníků vyhlíží přeplatek, který jim v přiznání vyšel. Co když ale nedorazí?

V případě elektronického daňového přiznání, které mělo být podáno nejpozději do 4. května 2026, by měly přeplatky dorazit nejpozději do 3. června 2026. Příčin, proč se peníze opozdí nebo nedorazí vůbec, může být několik. 

Peníze nepřišly? Možná už byly použity jinde

Pokud přeplatek nepřichází, může to být způsobeno banální chybou v tiskopisu. Mnohdy se stává, že chybí pouhý podpis. Existuje ale i jiný důvod, který vrácení přeplatku zkomplikuje. Ve většině případů ho dokonce zcela znemožní. 

Přeplatek může finanční úřad totiž použít na úhradu jiného evidovaného nedoplatku. Stačí mít dluh například na jiné dani nebo nedoplatek z minulých let a peníze místo odeslání na účet poslouží k jeho úhradě.

Kdy se lhůta ještě prodlužuje

Situace se může protáhnout i v dalších případech:

  • Podali jste přiznání pozdě – lhůta běží až od skutečného podání
  • O přeplatek jste požádali dodatečně – 30 dní se počítá od této žádosti
  • Přiznání není bezchybné – úřad ho musí nejdřív vyjasnit

Co dělat, když peníze nikde nejsou

Pokud už uplynula lhůta a na účtu stále nic:

  • zkontrolujte, zda nemáte nedoplatky
  • ověřte si stav přímo u finančního úřadu
  • případně se podívejte do online účtu na portálu MOJE daně
V řadě případů totiž nejde o to, že by se přeplatek ztratil, jen jste ho už „zaplatili“ jinde, aniž byste si toho všimli.

Elektronická podání letos jasně vedla

Jak konstatuje Finanční správa ČR, Češi letos ve velkém přešli na online komunikaci. Přes MOJE daně dorazilo více než 73 % všech přiznání. Šlo zhruba o 2,47 milionu podání.

Celkově bylo v prodloužené lhůtě pro podání daňového přiznání správci daně elektronicky zasláno 73 % všech daňových přiznání, uvádí Simona Hornochová, generální ředitelka finanční správy.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

