Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to na internetu berou s humorem

Jana Langerová
Včera
Žena na čerpací stanici je překvapená z ceny
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Ceny nafty a benzínu lámou rekordy, ale zatímco peněženky řidičů pláčou, sociální sítě se smějí. Češi v komentářích bombardují politiky dotazy na vládní opatření a diví se, ale mezitím Slovensko už zavedlo limity na tankování i dvojí ceny pro cizince. Podívejte se, jak na drahotu u stojanů reaguje internetový lid a proč se z tankování stal nový „adrenalinový sport“.

Podle serveru mBenzin.cz je na českých čerpacích stanicích aktuální průměrná cena benzínu 40,52 korun a 46,11 Kč u nafty. Očekává se, že tyto ceny stále porostou, ale žádná opatření se u nás v této souvislosti nechystají. 

Češi mají hlavně otázky

Na sociální síť napsala jedna z uživatel situaci na čerpacích stanicích na jedné z vesnických benzínek: Pátek 20. března  Diesel 44.50, Středa 25. března Diesel 50.50, Rozumím zdražování, ale tady se někdo úplně zbláznil. Tak hlavně, že @alenaschillerov monitoruje, doplnila. Na to jí jiný uživatel odpověděl: Kdyby byl benzín za 100 s voliči Babiše to nehne. Ti se mají už asi líp, ovšem opozice má začít na těch sítí něco dělat.

Mnozí další uživatelé přicházejí s otázkami, a to buď v samostatných příspěvcích nebo jako reakce na tweety politiků: Tak už někde udělala vláda nějaké opatření kvůli drahým pohonným hmotám? A mohla bych je vidět? Co to palivo?! Benzín a nafta bude se to teda řešit? Proč se o tom sakra vůbec nemluví! ptá se další a jiný člověk se dotazuje na profilu Aleny Schillerové: A co ten benzín? Čekám na akci! Podobně zní otázka také na Karla Havlíčka: Drahá nafta a benzín již o 15 Kč na litru, co s tím uděláte??

Slovensko zavedlo dvojí ceny

Už od minulého týdne na Slovensku platí omezení při tankování. Je limitován objem nákupu a také je zakázán vývoz paliv ze země. Konkrétně je možné tankovat maximálně za 400 eur a pouze do nádrže auta a malého kanystru. Nově jsou na Slovensku zavedeny také dvojí ceny nafty. U čerpacích stanic více zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou.

Jeden ze zaměstnanců slovenské čerpací stanice k tomu na Facebooku v komentáři uvedl, že mu bylo dost nepříjemné, že si lidé frustraci kompenzují na nich jako obyčejných zaměstnancích. Za celý den tak zažil několik urážek a hodně otázek. Velmi rád pracuju s lidmi a každému jsem to pěkně klidně vysvětlil, ale bohužel i když je někdo Slovák a má zahraniční značky, není to moje chyba. Samozřejmě v očích zákazníků jsme na vině my zaměstnanci, dodal.

V této souvislosti došlo také k omezením tankování u samoobslužných čerpacích stanic, protože bez obsluhy není možné kontrolovat dodržování těchto pravidel.

Cedule ze slovenské čerpací stanice

Cedule ze slovenské samoobslužné čerpací stanice 

Autor: Emefka.sk

Oba státy na to jdou s humorem

Jakkoliv může být situace vážná a dotýká se spousty lidí, Čechům ani Slovákům neschází humor. Objevují se mnohé koláže a obrázky reflektující aktuální dění, ať už jde o kreativní použití roušky nebo jiné vzpomínání na covidovou dobu.

Jak informovala ČT24, Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, a to z 23 na 8 procent a zredukuje také spotřební daň. Premiér Donald Tusk uvedl, že maximální cena paliv se bude stanovovat denně. Slovensko od pátku 27. března přistoupí k dalšímu zdražení nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou.

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

