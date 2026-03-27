Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to na internetu berou s humorem

Podle serveru mBenzin.cz je na českých čerpacích stanicích aktuální průměrná cena benzínu 40,52 korun a 46,11 Kč u nafty. Očekává se, že tyto ceny stále porostou, ale žádná opatření se u nás v této souvislosti nechystají.
Češi mají hlavně otázky
Na sociální síť napsala jedna z uživatel situaci na čerpacích stanicích na jedné z vesnických benzínek: Pátek 20. března Diesel 44.50, Středa 25. března Diesel 50.50,
Rozumím zdražování, ale tady se někdo úplně zbláznil. Tak hlavně, že @alenaschillerov monitoruje, doplnila. Na to jí jiný uživatel odpověděl:
Kdyby byl benzín za 100 s voliči Babiše to nehne. Ti se mají už asi líp, ovšem opozice má začít na těch sítí něco dělat.
Ceny ropy výrazně klesají. Již zítra benzín na českých benzínkách za 29! Nebo snad ne? Zděšenka!— Jsem Zděšena! (@JZdesena) March 25, 2026
Mnozí další uživatelé přicházejí s otázkami, a to buď v samostatných příspěvcích nebo jako reakce na tweety politiků:
Tak už někde udělala vláda nějaké opatření kvůli drahým pohonným hmotám? A mohla bych je vidět?
Co to palivo?! Benzín a nafta bude se to teda řešit? Proč se o tom sakra vůbec nemluví! ptá se další a jiný člověk se dotazuje na profilu Aleny Schillerové:
A co ten benzín? Čekám na akci! Podobně zní otázka také na Karla Havlíčka:
Drahá nafta a benzín již o 15 Kč na litru, co s tím uděláte??
Slovensko zavedlo dvojí ceny
Už od minulého týdne na Slovensku platí omezení při tankování. Je limitován objem nákupu a také je zakázán vývoz paliv ze země. Konkrétně je možné tankovat maximálně za 400 eur a pouze do nádrže auta a malého kanystru. Nově jsou na Slovensku zavedeny také dvojí ceny nafty. U čerpacích stanic více zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou.
Jeden ze zaměstnanců slovenské čerpací stanice k tomu na Facebooku v komentáři uvedl, že mu bylo dost nepříjemné, že si lidé frustraci kompenzují na nich jako obyčejných zaměstnancích. Za celý den tak zažil několik urážek a hodně otázek.
Velmi rád pracuju s lidmi a každému jsem to pěkně klidně vysvětlil, ale bohužel i když je někdo Slovák a má zahraniční značky, není to moje chyba. Samozřejmě v očích zákazníků jsme na vině my zaměstnanci, dodal.
V této souvislosti došlo také k omezením tankování u samoobslužných čerpacích stanic, protože bez obsluhy není možné kontrolovat dodržování těchto pravidel.
Oba státy na to jdou s humorem
Jakkoliv může být situace vážná a dotýká se spousty lidí, Čechům ani Slovákům neschází humor. Objevují se mnohé koláže a obrázky reflektující aktuální dění, ať už jde o kreativní použití roušky nebo jiné vzpomínání na covidovou dobu.
Jak informovala ČT24, Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, a to z 23 na 8 procent a zredukuje také spotřební daň. Premiér Donald Tusk uvedl, že maximální cena paliv se bude stanovovat denně. Slovensko od pátku 27. března přistoupí k dalšímu zdražení nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou.