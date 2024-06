Češi nepotřebují moře. Krásy země z paluby lodí objevují i u nás

Zájem je zvýšený

Jaroslav Hrstka z Půjčovny Vesmír na úvod prozrazuje, že přes hlavní sezónu většinou u nich „na Baťáku“ převažuje poptávka nad nabídkou. Nejzajímavější termíny měli obsazené již z loňska a již teď začínáme řešit rezervace na rok 2022. Na druhou stranu máme „výhodu“, že jsme relativně mladá půjčovna. Nemáme zatím tak velkou zákaznickou základnu jako déle fungující půjčovny a najdou se tak nějaké volné termíny ještě i na toto léto, dodává. To v půjčovně kajutových – obytných lodí na Vltavě v Nelahozevsi jsou jejich dvě obytné lodě na prázdniny dlouho dopředu rezervované, nejbližší volný termín mají podle Karla Marka nyní až od 23. září a už chodí rezervace na příští rok.

Poptávka na kajutové lodě je podobná jako každý rok, od jara jsme vyprodaní. Prostor je pouze pro jednodenní projížďky na menší lodi, říká také Martin Němec, jednatel Kroměřížské plavební. Zvýšený zájem o pronájem hausbótů eviduje Zbyněk Súkup z Pronajemhausbotu.cz ve Veselí nad Moravou od poloviny minulého roku, kdy se řešil koronavirus a s ním spojené omezení cestování do zahraničí. Na letošní rok měli všechny lodě obsazeny již před loňskými Vánocemi, což se jim tak brzy za 10 let nikdy nepovedlo. Velký zájem i nadále trvá a musíme zákazníky odmítat, případně nabízíme termíny na rok 2022, doplňuje. Podle Romana Žáka z Půjčovny JC Tobogán Nová Živohošť je poptávka letos zatím trochu rozpačitá, možná i vzhledem k počasí, ale předpokládají větší zájem od následujícího víkendu.

Lidé tráví léto v Česku

Karel Marek vysvětluje, že jim zahraniční klientela vůbec nechybí a ani na ni nejsou zaměření. V Nové Živohošti ji dokážou zatím spočítat na prstech jedné ruky a Roman Žák si myslí, že tuzemští návštěvníci se snaží alespoň jednou vyjet do zahraničí a další volno tráví v Česku. Podle Zbyňka Súkupa je patrné, že přibylo zákazníků, kteří raději stráví nejen letošní, ale i příští léto v tuzemsku, protože jim ze všech pronájmů hausbótů na rok 202 zbývá obsadit již jen necelou třetinu. Zahraniční klientela, a to zejména ze Slovenska, u nich tvořila cca 10 % klientů. V letošním roce to bude určitě méně, ale tuzemští klienti více než nahradili chybějící zákazníky ze zahraničí. Zájem klientů z ČR je opravdu velký, podotýká.





Také v Půjčovně Vesmír většina zákazníků je a byla z ČR, takže změnu nijak nevnímají. Možná je to jen pocit, nicméně se zdá, že Češi znovu začínají objevovat krásy vlastní země, uvádí Jaroslav Hrstka. Martin Němec zmiňuje, že loni se několikrát stalo, že přijeli klienti, které by raději neměli. Bylo vidět, že půjčení lodi berou jako náhradu, protože jim nevyšlo Chorvatsko, kam jezdí pravidelně na stejné místo už deset let. Bez takových zákazníků, kteří se neumí chovat, se opět rádi obejdeme, popisuje.

Stouply náklady na dezinfekci

Podle Romana Žáka je provoz jejich půjčovny zatížen pouze nákupem dezinfekce na ruce a častější očistou půjčovaných plavidel. Také ve Veselí nad Moravou po každém pronájmu dochází k dezinfikování povrchů v hausbótu, ale jak zdůrazňuje Zbyněk Súkup, je to jen malá cena za to, že zákazníci můžou přijet. V Půjčovně Vesmír lodě kompletně čistili a dezinfikovali po každém klientovi už dříve, takže se pro ně v tomto ohledu nic nemění. Musí jen kontrolovat, co se zrovna v danou chvíli smí a nesmí a přizpůsobit se tomu.

V Kroměřížské plavební museli koupit desinfekční přístroj a lodě a zázemí půjčovny pravidelně desinfikují. Mají tak zvýšené náklady na desinfekci, roušky nebo testy. Taky pak někdy přijdou storna na objednávky a vracení záloh, většinou podle toho, jak vláda zpřísňuje opatření a děsí lidi, nebo naopak jak vzrůstá naděje, že bude opět vypraven zvláštní vlak na Jadran. Takže práce navíc, vracení peněz, přeobsazování termínů, vyjmenovává Martin Němec. Karel Marek zmiňuje, že koronavirus je nepřiměl dělat věci jinak, ale začátkem května museli přesouvat či rušit termíny z důvodu vysokého vodního stavu.

Klientela je rozmanitá

Provozovatelé půjčoven se shodují, že mezi nejčastějšími klienty jsou rodiny s dětmi a skupiny přátel nebo spolupracovníků. Jaroslav Hrstka říká, že si na své přijdou i páry hledající romantiku. Klientům vždy říkáme, že pobyt na lodi je vhodný pro každou věkovou kategorii, upřesňuje. Podle Martina Němce jsou rodiny s dětmi velmi vítanou skupinou návštěvníků, protože si většinou nechají poradit, kde zakotvit, co navštívit a kam se podívat a odjíždějí od nich spokojení.

Další skupinou jsou pak zákazníci, kteří už byli na lodi i někde jinde, většinou v Holandsku, Francii či Polsku. Ti už někde byli, něco zažili, umí se chovat a jsou velmi spokojení s vybavením lodí. A pak je podle něj velmi malá skupina lidí, kteří jedou na loď z nudy a neví, co od toho očekávat. Sehnat co nejlevnější loď, nacpat se na ni v co největším počtu a tak se nejdražší položkou stává denní dávka alkoholu. Po takových zákaznících pak musíte přepočítat i skleničky v kuchyni, to jsou zákazníci, kteří se vám ke způsobené škodě nikdy nepřiznají a ještě drze tvrdí, že už to bylo, popřípadě že se to stalo samo, dodává s úsměvem.

Roman Žák uvádí, že při půjčování je třeba dát zvýšenou pozornost na provozní podmínky a eventuálně rozestupy zájemců o plavidlo, ale to zatím hrozilo jen jeden víkend. Při plavbě je podle Karla Marka dávat si pozor na bóje a jejich správné obeplouvání. Značí totiž malé plavební hloubky, uzavřené vodní plochy – například pro koupající se osoby, nadjezí a podobně. A taktéž na břehové plavební značení atd. Při přistávání na ostatní vyvázané lodě, na mola (jestli je vhodné k vyvázání, jestli z něho něco nečouhá – žebřík, šroub, jekl, aby nepoškodil bok lodě) atd., vyjmenovává. Jaroslav Hrstka zdůrazňuje, že jsou lodě stroje, takže věcí ke kontrole a prověření je více, ale není se čeho bát. Měli jsme mezi zákazníky i maminku, která jela sama se dvěma dětmi a užila si krásný prodloužený víkend, uvádí.

Video: Bezpečně u vody – Vůdce malého plavidla

Autor: Policie ČR / Zdroj: YouTube

Problémy se půjčovnám vyhýbají

Ve Veselí nad Moravou se s žádnými problémy nesetkali. Karel Marek zmiňuje normální běžné provozní problémy a občasné škody zatím jen do výše kauce. Snažíme se lodě předávat zákazníkům svědomitě, zákazník nás musí přesvědčit, že s lodí umí obstojně přistát a přitom nepoškodí ostatní vyvázané lodě, doplňuje. Podle Romana Žáka problémy většinou vznikají neukázněností nebo opomenutím pravidel ze strany klientů, ale nic závažného zatím letos neměli.

Také podle Jaroslava Hrstky se nějaké drobnosti k řešení občas objeví, ale není to nic šíleného. Možná je to tím, že máme štěstí na pohodové lidi. Musíme říci, že snad nebyla situace, kdy by zákazníci odcházeli nespokojení, dodává. V Kroměřížské plavební za léta zkušeností už ví, co je může potkat, a snaží se problémům předcházet. Pokud problém vznikne, řeší ho v rámci smluvních podmínek uzavřených se zákazníkem. A pak jsou ty vnější problémy, které neovlivníme. Poruchy na vodní cestě a počasí, někdy je vody málo, jindy zase nebezpečně moc, říká závěrem Martin Němec.