Cestu výrobků z vesnice na olympiádu a Mont Blanc popsal designér z mmcité

Městský mobiliář je široký pojem a spadá sem klasický městský mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, sloupky, zábradlí, dále zastávkové přístřešky, přístřešky na kola a další přístřešky. K tomu patří také informační prvky, mezi které patří orientační systém nebo výlepové plochy. Tak my městský mobiliář chápeme a to vše tady navrhujeme a vyrábíme, dodává David Karásek, spoluzakladatel a hlavní designér firmy mmcité.

Historie a vývoj mmcité se kryje se svobodnou Českou republikou

Společnost mmcité založil právě David Karásek spolu s Radkem Hegmonem, když v roce 1994 ještě jako studenti vyhráli designérskou soutěž zaměřenou na prvky městského mobiliáře pro Zlín. Jejich výrobky se pak začaly realizovat ve spolupráci s jednou firmou, kterou vybralo město, ale tato spolupráce tehdy skřípala. Původně jsme měli záměr být jen designéři, ale když jsme viděli, že to moc nefunguje – byla to devadesátá léta, takže spousta věcí ještě nefungovala tak, jak by měla – tak jsme pak převzali i tu obchodní činnost a posléze i tu výrobní, vzpomíná David Karásek. Jen díky tomu mohli své návrhy realizovat v té podobě a úrovni, v jaké chtěli. Nebyla to ani tak vize, jako jediná možná cesta a reakce na danou situaci.

Těch 20 let firmy znamená můj profesní život. Já to dělám od školy a nic jiného jsem nedělal, takže pro mě je to přirozená věc, dodává. Když se ohlíží zpátky, tak si navíc uvědomuje, že se jejich podnikání kryje se svobodnou částí naší historie: V podstatě jsme v našem podnikání prošli tím, čím prošlo Česko. To znamená, že začátky z dnešního pohledu byly trochu naivní a mnohdy komické. Měli jsme nějaká očekávání, kdy pak realita ukázala něco jiného, ale když se podíváte, jak se naše země zlepšila ve všech směrech a vykvetla, tak my jsme na tom stejně, doplňuje. Samozřejmě ale nepopírá, že by firma neměla těžkosti a že nemohou opět přijít. Zároveň však zdůrazňuje, že stejně jako v historii je důležité si to nepokazit.

Firma mmcité má sídlo v obci Bílovice ve Zlínském kraji, která má necelé dva tisíce obyvatel. Jedná se o strategickou lokalitu ležící mezi Zlínem a Uherským Hradištěm, ve které se společnost ocitla téměř náhodou. V době, kdy dostali příležitost tam něco koupit, ještě ani neuvažovali, že by něco vlastnili a bojovali také s kapitálem: Dostali jsme se ke koupi malé dílny a pak už jsme tady byli. Postupně jako reakce na situaci jsme sídlo zvětšovali, až vyrostlo do této dnešní podoby, dodává Karásek.

Čtěte také: Pracovala ve farmaceutické firmě, teď plní dětská přání. Čtěte její příběh

Funkčnost je nad designem

Pro mmcité je hlavním záměrem a snahou, aby jejich výrobky byly funkční a zákazníci s nimi byli spokojení, a tomu musí odpovídat také výběr materiálu. Veřejný venkovní prostor představuje jedno z nejnáročnějších prostředí vůbec. Všechny výrobky musí vydržet všechny rozmary počasí, a to od tuhých mrazů po vedra a zároveň musí odolat nešetrnému užívání anonymního uživatele – vandalismu, vysvětluje David Karásek. Nejčastěji tedy v Bílovicích pracují s ocelí (pozinkovanou nebo nerezovou), hliníkovou slitinou, se dřevem a dalšími materiály, jako je například sklo nebo beton.

Lavičky na olympiádě? Nic magického

Výrobky mmcité jsou nejčastěji součástí projektů, jako jsou rekonstrukce náměstí, pěších zón nebo parků. Často jde také o nějakou novou výstavbu nebo architekturu, kdy jsou jejich výrobky součástí celého architektonického konceptu. Součástí byznysu a prodeje jsou i objednávky přímo od měst v rámci běžné obnovy mobiliáře. Pochopitelně spolupracujeme také s různými soukromými objekty, firmami, shopping mally, developerskými projekty nebo třeba i školami atd. Nejsou to jenom města, uzavírá David Karásek.

Projektů od mmcité je hodně po celém světě. Městským mobiliářem byla v roce 2016 vybavena také olympijská vesnice v Riu de Janeiru a další s ní související plochy. Jak se to podařilo? Máme v Brazílii pobočku, která tam vyvíjí obchodní činnost, a logicky tyto projekty nemohla nechat stranou a uspěli jsme. Nebylo to nic magického, je to výsledek naší obchodní aktivity, vysvětluje David Karásek. Mezi další zajímavější projekty, které vyčnívají nad jiné, patří například zastávkové přístřešky pro letiště Charlese de Gaulla v Paříži nebo lavičky na terase nové lanovky na Mont Blanc z italské strany. Tyto lavičky jsou ve výšce asi 3600 metrů, takže jde o opravdu neobvyklou destinaci.

Psali jsme: Ve studiu Voala všichni věří papíru. Podívejte se, jak jejich práce vypadá

V katalogu musí být výrobky pro každou situaci

Z hlediska propagace je hlavní činností a náplní marketingu mmcité komunikace s architekty. K tomu mají sociální sítě a podporují také akce určené architektům. To abychom byli vidět a byli známí v té komunitě, ale je to taková klasika, doplňuje David Karásek. Velmi důležitý je pro ně katalog prvků, který se promyšleně snaží budovat s ohledem na to, že je každý projekt jiný a má jiné potřeby, jinou stylovou polohu a provozní specifika. Snažíme se, aby to, co najdete u nás v katalogu, pokrývalo všechna tato specifika, dodává.

Dále David Karásek vysvětluje, že spousta výrobků vznikla na základě nějakého konkrétního projektu, kdy vyvinuli nějaký prvek městského mobiliáře a až poté jej dali do katalogu. Ale většinou daný prvek vyvíjí už s tím, že ho pak uplatní a konkrétní projekty jen urychlují jejich plán. Když děláme atypické věci pro konkrétní projekt, tak tam je spolupráce hodně úzká, a to většinou s architektem, doplňuje. Na základě těchto zakázek nemusejí v mmcité jen vyrábět a prodávat hotové výrobky, ale také pracovat na adaptacích a úpravách.





Dále čtěte: Povoláním šperkař svatebních prstenů. Navštívili jsme ho v jeho dílně

Lidé tráví více času venku

Jít po městě bez toho, aby se díval na jeho mobiliář, už David Karásek nedokáže. Hodně si všímá okolní architektury a uznává, že jsou dobré i horší příklady. Dále upozorňuje, že je určitě špatně, že jsou veřejní investoři (nejčastěji města nebo stát) v architektuře málo ambiciózní. Když se ohlédneme za těch 30 let, co Česko přibližně trvá, tak se nic moc významného nepostavilo. A když se postavilo, tak to nebylo moc dobré, komentuje. Považuje to za deficit, ale zároveň přiznává, že se situace zlepšuje.

Z hlediska trendů nejde jen o hodně probíraný koncept smart cities, ale také o to, že lidé obecně tráví venku víc času a tím pádem se například i parky dělají pobytově. Nemáte zakázáno chodit na trávu, ale jste tam zváni, navíc je všude i více kaváren a více možností, kde si můžete sednout a něco si dát. Nejen v parcích a ve městech, ale prostě všude. Navíc je díky internetu dneska naprosto běžné, že lidé mohou pracovat mimo kancelář, což prostředí také ovlivňuje. Jinak je spousta věcí setrvalých a lavička je pořád lavička, shrnuje Karásek.