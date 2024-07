Cestujete v rámci Evropské unie? Nezapomeňte na cestovní pojištění

Pokud cestujete po Evropské unii a dalších vybraných státech, pak při návštěvě lékaře můžete uplatnit i váš stávající Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), tedy starou známou „kartičku pojištěnce“, kterou běžně používáte v České republice.

Ta však platí jen v omezené míře pouze na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Za řadu úkonů, léků či zdravotnického materiálu byste však museli doplácet nemalé částky. Proto i v tomto případě je vhodné se ještě na cestu připojistit.

Kde se dá použít kartička pojištěnce kromě států EU?

Kartičku pojištěnce lze na základě mezinárodních smluv uplatnitve Švýcarsku, v Severní Makedonii, Srbsku a v zemích Evropského hospodářského prostoru, tj. na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. V případě krátkodobého pobytu ji lze použít i ve Spojeném království.

Pozor, EHIC platí v zahraničí pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních. Pokud potřebujete například rychle ulevit od bolesti, nemusí být v nejbližším okolí vašeho pobytu dostupná ordinace veřejných lékařů, specialistů – zubařů, očních či kožních lékařů apod. Ne vždy bude vhodné si volat záchranou službu, ne vždy můžete být dostatečně mobilní, abyste si zajeli do většího spádového města. Pak musíte počítat s tím, že ošetření na místě uhradíte, nemáte-li sjednáno cestovní pojištění.

Pozor na spoluúčast

Další úskalí, pokud nejste připojištěni v rámci cestovního pojištění, spočívá ve spoluúčasti. Záleží, jak má ji která země nastavenou. V zahraničí bývá totiž časté, že se tamní občané významně podílejí na finanční úhradě zdravotní pomoci, i když ji poskytuje veřejné zdravotnictví. Za případnou zdravotní péči budete hradit sice stejnou spoluúčast jako místní občané, ale ta může být na naše poměry dosti značná. Dle údajů VZP se pohybuje v přepočtu od 50 do 2000 Kč za návštěvu lékaře. Za léky na předpis budete doplácet v řádu stokorun. Obvyklé jsou poplatky za hospitalizaci, převoz do zdravotnického zařízení a další. Kompletně hradíte ze svého transport pacienta do domácí země nebo repatriaci ostatků.

Co když cestovní pojištění nemáte a budete v zahraničí platit za lékařskou péči?

V každém případě si nezapomeňte uschovat účtenky. Po návratu do ČR můžete prostřednictvím své zdravotní pojišťovny žádat tzv. refundaci, pokud jste byli ošetřeni v zařízení, které není napojeno na veřejný systém. Výše refundace je ovšem omezena tarify daného státu v rámci sektoru veřejného. Pokud dané zařízení mělo ceny vyšší, než odpovídá tarifům ve veřejné sféře, tak to, co jste uhradili nad rámec tamních tarifů, vám proplaceno nebude. Zaplacenou spoluúčast vám také nikdo nenahradí.

Podrobnější informace můžete získat na webových stránkách vaší zdravotní pojišťovny, dále pak pro státy EU od Kanceláře zdravotního pojištění (www.kancelarzp.cz, telefon: 236 033 411, mail: info@kancelarzp.cz). Také si můžete do mobilu stáhnout aplikace s informacemi, které kromě podmínek v EU zahrnují i cestování do států EHP, Švýcarska, Černé Hory, Makedonie, Srbska a Turecka.

Připojistit se v rámci extra sjednaného cestovního pojištění se tedy rozhodně vyplatí i pro cesty po Evropské unii. Náklady na pojištění se pohybují v řádu desetikorun na den, což se vůbec nedá srovnat s možnými výdaji, které by vám na cestách v případě nepojištění mohly vzniknout.

Cestovní pojištění můžete uzavřít jednak přímo u zdravotních pojišťoven nebo u řady běžných komerčních pojišťoven. Někdy vám ho může zprostředkovat i cestovní kancelář, u které jste zakoupili zájezd.

Kolik tedy zaplatíte?

Výše pojistného závisí na destinaci, kterou hodláte navštívit, na účelu cesty, sjednaných rizicích a limitech plnění. Pokud hodláte na cestách provozovat rizikovou činnost, bývá pojistné vyšší. Za zvýšené riziko se považuje například provozování některých druhů sportu. Tyto souvislosti zjišťuje pojišťovna v dotazníku, který vyplňujete. Někdy můžete při sjednání získat i slevu. Například uzavíráte-li ho u komerční pojišťovny, kde máte sjednány jiné pojistné produkty. V případě, že se pojistíte přímo u vaší zdravotní pojišťovny, tak vám jako stálému pojištěnci rovněž může být poskytnuto cenové zvýhodnění.

Nezapomeňte, že v cestovním pojištění jsou zahrnuty i nonstop asistenční služby. Určitě vám přijde vhod, když s vámi v případné krizové chvíli pracovník pojišťovny v češtině probere možnosti řešení. Poradí vám, na koho se máte v zahraničí obrátit, kde najdete vhodné zdravotnické zařízení. Může za vás komunikovat s lékaři. Pokud potřebujete, pomůže se zajištěním nutných služeb, například s převozem nemocného.

Připojistit lze i další rizika

Kromě výloh na zdravotní péči lze v rámci cestovního pojištění připojistit i další rizika, která podstatně zvýší komfort vašeho cestování. Za již tradiční můžeme považovat krytí ztráty či poškození zavazadel. Dále se může jednat o pojištění odpovědnosti nebo pojištění storna zakoupeného zájezdu či uhrazeného pobytu. Mezi novější nabízené možnosti patří například pojištění spoluúčasti zapůjčeného vozidla včetně uhrazené kauce.

Cestovní pojištění dále může zahrnovat i pojištění cestovních dokladů, veterinární péče pro vaše spolucestující mazlíčky, případný zásah horské služby. Mezi specifická rizika, která lze připojistit, se řadí také pojištění zpoždění dopravního prostředku či jeho zmeškání. Je už na vás, které z nich si vyberete a jaké limity plnění si pro jednotlivá rizika zvolíte.

Dnes už kvůli uzavření takovéto pojistné smlouvy nemusíte chodit osobně do pojišťovací instituce. Lze ji sjednat během několika málo minut online. Potvrzení o uzavření pojištění, pojistnou smlouvu, pojistné podmínky a průkaz pojištěného (travel insurance card) včetně kontaktů na asistenční službu obdržíte na svůj e-mail.