Chcete se vyděsit? Vyzkoušejte aplikaci ČSSZ, která vám spočítá výši důchodu

Jak se do aplikace přihlásit

Na e-portálu ČSSZ si lidé nově mohou zjistit, kolik let se jim už započetlo do doby pojištění, kdy získají nárok na starobní důchod a také jeho předpokládanou výši. Všechny tyto informace najdete v Informativní důchodové aplikaci (IDA), která aktuálně funguje v testovacím provozu. Kdo se chce do aplikace přihlásit, musí mít datovou schránku nebo e-identitu. Přihlášení skrze e-identitu je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.

Tu v současné době nabízí 5 bank:

Česká spořitelna

ČSOB

Komerční banka

Air Bank

Moneta

Bankovní identitu si lze zřídit v internetovém bankovnictví banky.

Co všechno v IDA zjistíte

Po přihlášení se v horní části objeví vaše jméno, rodné číslo a datum narození. U mužů se rovnou zobrazí i výše zmíněné informace, tedy datum dosažení důchodového věku, celkový počet získaných roků a dnů pojištění (včetně náhradní doby pojištění), kolik roků a dnů vám ještě chybí a také odhad výše starobního důchodu.

Pokud splňujete všechny podmínky, objeví se i informace, že máte nárok na starobní důchod, v opačném případě vás aplikace informuje, že nikoli.

V dolní části lze rozkliknout „Přehled zhodnocených dob pojištění“ a také „Kompletní přehled evidovaných dob pojištění“, ve kterém lze kromě jiného i zjistit výši vyměřovacího základu v jednotlivých letech, ze kterého se následně důchod počítá. Zároveň vidíte, zda se vám daná doba počítá do doby pojištění.

Jaké doby pojištění chybí a lze je doplnit

U doby pojištění vám může chybět poslední rok. Lze je však ručně dopsat skrze tlačítko „Upravit výpočet“ a doplnit dobu pojištění, včetně typu doby (zaměstnání, samostatně výdělečná činnost atd.) a výši vyměřovacího základu. Pak stačí už jen kliknout na „Přepočítat“ a doplněná doba či doby se dopočítají do původních hodnot. Lze nicméně doplnit pouze následující doby neevidované na ČSSZ:

dobu studia,

dobu vojenské služby,

dobu civilní služby,

dobu zaměstnání či samostatně výdělečné činnosti z posledních dvou let.

U dob zaměstnání můžete doplnit počet vyloučených dní a vyměřovací základ. U dob samostatně výdělečné činnosti pak lze doplnit vyměřovací základ.

O něco složitější to mají ženy, které musí po přihlášení ještě vyplnit políčko „Počet vychovaných dětí“, a to případně i hodnotou nula (0). V případě vyplnění jiné hodnoty je povinným údajem také datum narození dítěte. Schválení zapsaných údajů provede uživatelka kliknutím na tlačítko „Pokračovat“. Tlačítkem „Obnovit“ výchozí lze vrátit všechny údaje do stavu, v jakém byly zobrazeny po přihlášení se.

Z čeho odhad důchodu vychází

U samotného odhadu důchodu je nutné si uvědomit, jak upozorňuje ČSSZ, že vychází z následujících předpokladů:

Pojištěnec bude až do doby dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění.

Žena prokáže podmínky pro snížení důchodového věku.

Při výpočtu odhadované výše starobního důchodu jsou zohledněny výdělky a vyloučené dny dosažené pojištěncem k dnešnímu dni.

Pokud bude prováděn tento výpočet v pozdějších letech, bude se odhadovaná výše starobního důchodu měnit s ohledem na informace o dalších faktorech ovlivňujících výši starobního důchodu, zejména o získaných výdělcích. Při provedení výpočtu jsou použity parametry a pravidla pro výpočet a výši důchodů platná v současném roce, která nezohledňují vývoj průměrné mzdy, výši vyměřovacích základů pojištěnce ani valorizace důchodů do budoucna.





Co když údaje nesedí

Jestliže vám informace v aplikaci nesedí, můžete zažádát o vyhotovení Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) a doby v databázi vám budou zkontrolovány a případně upraveny. Jak nicméně upozornil server Měšec.cz, i u IOLDP se často stává, že údaje nejsou kompletní a klidně může chybět i deset let. ČSSZ nemá kapacity na to, aby automaticky zjišťovala, proč a co chybí. Na vině může být např. zaměstnavatel, který nedodal vaše evidenční listy. Velice často chybí data ze škol, které nemají povinnost sem hlásit studenty. Je tedy na vás, abyste se zajímali sami a snažili se údaje doplnit. V opačném případě může být vaše spočtená penze nižší, než by mohla být, nebo můžete mít dokonce problém dosáhnout na přiznání důchodu kvůli příliš nízké získané době pojištění, doplnil server Měšec.cz.

O IOLDP lze požádat na e-portálu ČSSZ, nebo:

písemně na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5,

v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz,

datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3.

Ať už využijete kterýkoli způsob, žádost musí obsahovat vaše rodné číslo, jméno, příjmení a adresu nebo ID datové schránky, kam vám bude IOLDP zaslán. ČSSZ ho zašle do 90 dnů od doručení žádosti.

