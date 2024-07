Chcete se zapojit do online dražby Finanční správy ČR. Přinášíme návod, jak na to

Modely iPhonů a Macbooků, a to včetně těch nejnovějších, byly zabaveny v rámci kontrolní akce finanční a celní správy. Nyní se kdokoliv může zapojit do dražby, ve které budou nabízeny.

Dražba probíhá přes aplikaci APED (aplikace elektronických dražeb). Jak jsme již psali, přístup do APED získá žadatel po online registraci, vyplnění žádosti a ověření identity. Identita žadatele se ověřuje pouze při registraci do aplikace, a to pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Ověřit identitu žadatele je možné také osobně na finančním úřadě.