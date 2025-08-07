Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte hlavně sami sebou

Obsah na sociálních sítích se posouvá a to co platilo včera, dnes už neplatí. Do hry navíc vstupuje umělá inteligence, která jednotlivé sítě přímo či nepřímo zaplavuje.
Co se dozvíte v článku
Většina sociálních sítí, pokud nebudeme mluvit o těch v systému Fediverse, jsou postaveny na algoritmu a co se nelíbí algoritmu, nikdo neuvidí.
Základem je být sám sebou
Jak tedy propagovat svůj byznys na sítích, pokud nemám ani korunu na placenou propagaci a pracuji pod svým jménem? Stačí být autentický. Autentičnost je totiž kouzelný pojem, který se skloňuje napříč všemi sociálními sítěmi. Algoritmus je tomuto přístupu nakloněn, ale to neznamená, že každý autentický příspěvek bude algoritmus boostovat k milionům zhlédnutí.
Každý algoritmus je ve své podstatě hloupý a snaží se co nejvíce zalíbit svému koncovému uživateli. Ten, pokud sleduje dokola videa o koťátkách, bude dostávat do svého feedu další a další koťátka, aby jeho chlupatá zábava byla dostatečně, řekněme, chlupatá.
Co s tím? Nepodřizovat se algoritmům, protože tuhle válku nikdo nevyhraje. Sociální sítě algoritmy mohou měnit na denní bázi a „zaručené“ rady influencerů, jak vyzrát na algoritmus, stejně dříve či později fungovat nebudou. Stále se přizpůsobovat algoritmu je navíc velmi vysilující. Nejlepší radou proto je být na sítích sám za sebe, čímž se vracíme k autentickému obsahu.
Chcete být na sítích, věnujete se pouze jedné a pořádně
Řada volnonožců, tedy podnikatelů na volné noze, dělá častou chybu. Vytvoří si účty na všech známých sociálních sítích, jenže správa tolika účtů je extrémně časově náročná. Proto dalším zlatým pravidlem je: věnovat se pouze jedné sociální síti, a to co nejlépe.
Správně by si měl podnikatel vybrat takovou sociální síť, která je mu osobně nejbližší, ale někdy je lepší překonat svůj boomerský stín a vydat se cestou sítě, kterou doposud příliš neznal a ani nepoužíval.
Co od dnešních sítí očekávat?
Když si jednotlivé sítě probereme postupně, tak:
Facebook – dnes spíše pro boomery, která má mizerný organický dosah a správa firemní stránky pod vlastním jménem na Facebooku je ztrátou času. Že to někomu funguje? Může, ale také do toho investuje obrovské množství času a peněz
X (dříve Twitter) – politici, novináři a trolling, nic víc a nic míň, na tuto síť raději zapomenout
LinkedIn – profesní sociální síť sice dobrá pro získávání obchodních kontaktů, ale spíše ve vztahu B2B nikoli B2C, a k tomu „naleštěné“ příspěvky manažerů, kteří potřebují dávat svou práci na odiv
TikTok – už to není síť pouze náctiletých, zábava ale pořád hraje na této sociální síti hlavní roli, videa sice dokážou mít během chvilky tisíce zhlédnutí, budovat si loajální základnu uživatelů je zde velmi složité
Mastodon, součástí Fediverse – podobné X, přitom žádný algoritmus, používají milí lidé, ale je jich tam zoufale málo
Instagram – a tady bych se rád zastavil
Ze všech sociální sítích dává Instagram drobnému podnikateli, který pracuje pod svým jménem, největší smysl. Umí dobře kombinovat foto posty, videa ale i novinky ve formě příběhů. I když algoritmus Instagramu je také nevyzpytatelný a rovněž na něj odkazuje několik zaručených manuálů, právě Instagram se může stát skvělou výstavní síní toho, čím se drobný podnikatel chce zviditelnit.
Jak tedy být na této síti autentický?
Základem je mít na profilu osobní fotku a své jméno, pod kterým v podnikání vystupuji. Uživatelé se chtějí s profily identifikovat. Pokud bude volnonožec schovaný pouze za křestním jménem a neurčitou profilovou fotkou, tak bude získávat nové odběratele jen ztěží.
K názvu profilu je také dobré přidat, čím se podnikatel zabývá. Pokud jsem truhlář a jmenuji se Jarda Keliš a mám na instagramu účet @jarda.kelis, název účtu by pak mohl vypadat třeba takto: „Jarda Keliš – truhlář z Kolína“. V názvu účtu tak máme identifikaci podle jména, profesi ale také místní označení.
Pro tzv. bio, tedy popisek účtu, opět existuje řada „zaručených“ manuálů. Někdo radí vyplnit všechny povolené znaky, někdo doporučuje být co nejstručnější. Zde platí opět zlaté pravidlo, být sám sebou. Čím větší autentičnost, tím lépe.
Náš Jarda Keliš by tam mohl mít například toto: „Mojí babičkou nebyla Kelišová, ale moji truhlařinu by zbožňovala a s radostí by o ní vyžvanila každému.“
Popisovat v bio popisku to, čemu se budu v příspěvcích věnovat, nebo tam dávat nesmyslné emotikony s vyjmenováním, čím vším jsem, tedy:
🪑 truhlář
👧 👧 hrdý otec dvou dcer
🏙️ z Kolína, původně z Prahy
je dnes trochu přežitek a takový popisek si nikdo nezapamatuje a ani nikoho nezaujme.
Co by měl podnikatel publikovat?
Určitě nestačí zveřejňovat pouze hotové truhlářské výrobky ve formě fotek a k nim přidávat popisek, že je lze zakoupit online, ale spíše v lidech vyvolávat příjemný dojem a emoce.
Co takhle video, jak hoblík klouže po laťce, z níž se odlupují jednotlivé hoblinky? Nebo fotka jak od dřeva zaprášený Jarda Keliš popíjí oblíbenou limonádu ve své dílně, kde jsou kolem něj vidět hotové výrobky? A co k tomu přidat pár video návodů, jak si udělat některé výrobky ze dřeva sám doma? A co takový karusel, jaké jsou druhy dřeva a pro jaké typy výrobků jsou nejvhodnější?
Jarda by tak měl vytvářet emoce, vzdělávat, motivovat a ne za každou cenu jen prodávat. Pokud si běžný uživatel vytvoří k Jardovi vztah, dříve či později si od něj něco zakoupí a to je hlavní cíl, proč na sítích jako drobný podnikatel pod svým jménem být.