Podnikatel.cz  »  Účetnictví

Chcete změnit ještě letos zdravotní pojišťovnu? Máte na to čas do konce března

Daniel Morávek
Včera
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Žena se zdviženým prstem má před sebou hodiny.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek.
Kdo chce ještě letos změnit zdravotní pojišťovnu, má na to čas do konce března. Kdo termín nestihne, bude muset se změnou počkat až na začátek roku 2027.

Podle zákona můžete svou zdravotní pojišťovnu změnit jen jednou za rok, a to navíc pouze ve dvou termínech. Pojištěncem nové pojišťovny se tak můžete stát buď k 1. lednu, anebo k 1. červenci, přičemž přeregistraci je v obou případech nutné provést minimálně tři měsíce před těmito termíny.

Co se dozvíte v článku
  1. Pojišťovnu lze změnit jednou do roka
  2. Co všechno ke změně potřebujete
  3. Zaměstnanci musí změnu nahlásit zaměstnavateli

Pojišťovnu lze změnit jednou do roka

Pokud chce ještě letos změnit zdravotní pojišťovnu, máte několik posledních dnů na odevzdání žádosti. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně totiž musíte podat do konce března. Jejím pojištěncem se pak stanete od 1. července 2026. Zdravotní pojišťovnu lze změnit sice jen jednou ročně, možnost přeregistrace však existuje ve dvou termínech během roku – vždy od začátku pololetí po dobu tří měsíců. To znamená od ledna do března, nebo od července do září. 

Co všechno ke změně potřebujete

Kdo chce pojišťovnu změnit, musí podat žádost o změnu pojišťovny, respektive přihlášku nové pojišťovně. Přihlášku podáte pojišťovně, ke které chcete přejít, ta vás pak následně od předchozí pojišťovny odhlásí. Původní pojišťovně není třeba nic ohlašovat.Lze tak učinit papírově nebo elektronicky. 

OSVČ k přihlášce musí dodat ještě potvrzení o výši záloh, které byly hrazeny předchozí zdravotní pojišťovně, a případně též kopii živnostenského oprávnění. Přehled o příjmech a výdajích pak musí OSVČ podat všem zdravotním pojišťovnám, u nichž byla v daném kalendářním roce pojištěna.

Státní pojištěnci (děti, studenti, penzisté, občané zapsaní na úřadu práce atd.) pak dokládají dokumenty prokazující jejich správné zařazení v příslušné kategorii. To v praxi znamená, že studenti předkládají potvrzení o studiu, penzisté potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaní potvrzení od úřadu práce apod.

Zaměstnanci musí změnu nahlásit zaměstnavateli

Pokud jste zaměstnanec, po přechodu k nové pojišťovně musíte přestup nahlásit svému zaměstnavateli, a to do 8 dnů ode dne změny. Od svého zaměstnavatele dostanete písemné potvrzení, že od vás oznámení o změně zdravotní pojišťovny převzal. Pokud by zaměstnavatel nedostal informace o změně pojišťovny včas, má právo požadovat na zaměstnanci úhradu případného penále, které by zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny.

Měli být podle vašeho názoru zdravotní pojišťovny zahrnuty do jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů?

Zobraz výsledek

dane

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).