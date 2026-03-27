Chcete změnit ještě letos zdravotní pojišťovnu? Máte na to čas do konce března

Podle zákona můžete svou zdravotní pojišťovnu změnit jen jednou za rok, a to navíc pouze ve dvou termínech. Pojištěncem nové pojišťovny se tak můžete stát buď k 1. lednu, anebo k 1. červenci, přičemž přeregistraci je v obou případech nutné provést minimálně tři měsíce před těmito termíny.
Co se dozvíte v článku
Pojišťovnu lze změnit jednou do roka
Pokud chce ještě letos změnit zdravotní pojišťovnu, máte několik posledních dnů na odevzdání žádosti. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně totiž musíte podat do konce března. Jejím pojištěncem se pak stanete od 1. července 2026. Zdravotní pojišťovnu lze změnit sice jen jednou ročně, možnost přeregistrace však existuje ve dvou termínech během roku – vždy od začátku pololetí po dobu tří měsíců. To znamená od ledna do března, nebo od července do září.
Co všechno ke změně potřebujete
Kdo chce pojišťovnu změnit, musí podat žádost o změnu pojišťovny, respektive přihlášku nové pojišťovně. Přihlášku podáte pojišťovně, ke které chcete přejít, ta vás pak následně od předchozí pojišťovny odhlásí. Původní pojišťovně není třeba nic ohlašovat.Lze tak učinit papírově nebo elektronicky.
OSVČ k přihlášce musí dodat ještě potvrzení o výši záloh, které byly hrazeny předchozí zdravotní pojišťovně, a případně též kopii živnostenského oprávnění. Přehled o příjmech a výdajích pak musí OSVČ podat všem zdravotním pojišťovnám, u nichž byla v daném kalendářním roce pojištěna.
Státní pojištěnci (děti, studenti, penzisté, občané zapsaní na úřadu práce atd.) pak dokládají dokumenty prokazující jejich správné zařazení v příslušné kategorii. To v praxi znamená, že studenti předkládají potvrzení o studiu, penzisté potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaní potvrzení od úřadu práce apod.
Zaměstnanci musí změnu nahlásit zaměstnavateli
Pokud jste zaměstnanec, po přechodu k nové pojišťovně musíte přestup nahlásit svému zaměstnavateli, a to do 8 dnů ode dne změny. Od svého zaměstnavatele dostanete písemné potvrzení, že od vás oznámení o změně zdravotní pojišťovny převzal. Pokud by zaměstnavatel nedostal informace o změně pojišťovny včas, má právo požadovat na zaměstnanci úhradu případného penále, které by zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny.