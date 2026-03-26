Podnikatel.cz  »  Právo

Chyby v odpracovaných letech sníží důchod. Nová služba sociálky je odhalí

Jana Knížková
Včera
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spustila novou online službu, která umožňuje pojištěncům kontrolovat své doby důchodového pojištění a řešit případné nesrovnalosti pohodlně z domova, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

Každý pojištěnec má v ČR evidované doby důchodového pojištění, které určují výši jeho budoucího důchodu. Tyto záznamy mohou obsahovat chyby, chybějící období nebo nesrovnalosti, které je vhodné včas opravit. 

Správná evidence je proto klíčová pro přesný výpočet důchodu a pro možnost využití všech nároků, na které má pojištěnec právo.

Nová náhradní doba pojištění pro nárok na důchod. Už v roce 2026 Přečtěte si také:

Nová náhradní doba pojištění pro nárok na důchod. Už v roce 2026

Přehled dob pojištění na dosah ruky

Jedná se o službu Moje konto. Ta poskytuje jednoduchý přehled všech dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. Pojištěnci mohou zjistit, které období je evidováno, doplnit chybějící doby nebo navrhnout úpravu již evidovaných záznamů. Každá změna musí být doložena potřebnými doklady, aby ČSSZ mohla záznam ověřit.

Moje konto na ePortálu ČSSZ

Co služba umožňuje

V aplikaci je možné:

  • zobrazit všechny evidované doby pojištění,
  • doplnit chybějící období včetně příloh,
  • navrhnout prověření nebo úpravu stávajících záznamů,
  • odeslat žádost o zápis nebo kontrolu dob,
  • jednou za rok požádat o konsolidaci konta bez dokladů,
  • zobrazit a vytisknout informativní výpis ve formátu PDF.
„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s nepořádkem v evidenci ČSSZ Přečtěte si také:

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s nepořádkem v evidenci ČSSZ

Po odeslání žádosti ČSSZ zpracuje každý podnět a výsledek je zpřístupněn přímo v sekci Moje podání na ePortálu. Doplněné doby lze využít také v Informativní důchodové aplikaci (IDA) pro orientační výpočet důchodu.

Jednoduchá a bezpečná správa pojištění

Moje konto umožňuje kontrolu a správu důchodového pojištění pohodlně z domova. Pojištěnci tak mají jistotu, že jejich údaje jsou aktuální, správné a bezpečně zpracované přímo ČSSZ. Služba zjednodušuje komunikaci s úřadem a šetří čas.

Moderní krok směrem k digitalizaci

Moje konto je součástí digitalizace služeb ČSSZ a představuje nový způsob, jak mohou pojištěnci aktivně sledovat a spravovat své důchodové pojištění. Díky této službě je možné včas řešit nesrovnalosti a mít přehled o všech evidovaných dobách bez nutnosti návštěvy pracoviště.

Již jste kontrolovali doby důchodového pojištění?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Školení pro účetní
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Claude ve firmách získává na popularitě

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Netflix v Česku znovu zdražuje

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).