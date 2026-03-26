Chyby v odpracovaných letech sníží důchod. Nová služba sociálky je odhalí

Každý pojištěnec má v ČR evidované doby důchodového pojištění, které určují výši jeho budoucího důchodu. Tyto záznamy mohou obsahovat chyby, chybějící období nebo nesrovnalosti, které je vhodné včas opravit.
Správná evidence je proto klíčová pro přesný výpočet důchodu a pro možnost využití všech nároků, na které má pojištěnec právo.
Přehled dob pojištění na dosah ruky
Jedná se o službu Moje konto. Ta poskytuje jednoduchý přehled všech dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. Pojištěnci mohou zjistit, které období je evidováno, doplnit chybějící doby nebo navrhnout úpravu již evidovaných záznamů. Každá změna musí být doložena potřebnými doklady, aby ČSSZ mohla záznam ověřit.
Co služba umožňuje
V aplikaci je možné:
- zobrazit všechny evidované doby pojištění,
- doplnit chybějící období včetně příloh,
- navrhnout prověření nebo úpravu stávajících záznamů,
- odeslat žádost o zápis nebo kontrolu dob,
- jednou za rok požádat o konsolidaci konta bez dokladů,
- zobrazit a vytisknout informativní výpis ve formátu PDF.
Po odeslání žádosti ČSSZ zpracuje každý podnět a výsledek je zpřístupněn přímo v sekci Moje podání na ePortálu. Doplněné doby lze využít také v Informativní důchodové aplikaci (IDA) pro orientační výpočet důchodu.
Jednoduchá a bezpečná správa pojištění
Moje konto umožňuje kontrolu a správu důchodového pojištění pohodlně z domova. Pojištěnci tak mají jistotu, že jejich údaje jsou aktuální, správné a bezpečně zpracované přímo ČSSZ. Služba zjednodušuje komunikaci s úřadem a šetří čas.
Moderní krok směrem k digitalizaci
Moje konto je součástí digitalizace služeb ČSSZ a představuje nový způsob, jak mohou pojištěnci aktivně sledovat a spravovat své důchodové pojištění. Díky této službě je možné včas řešit nesrovnalosti a mít přehled o všech evidovaných dobách bez nutnosti návštěvy pracoviště.