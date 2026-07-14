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Chystá se omezení portálu MOJE daně. Některé důležité služby nebudou fungovat

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena sedící u počítače se zděšeným výrazem, s rukou na čele
Autor: Deposithphotos
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Portál MOJE daně čeká plánovaná servisní odstávka. Ta omezí fungování několika důležitých služeb. Některé údaje se nebudou aktualizovat a do části systému se uživatelé vůbec nepřihlásí.
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Finanční správa informuje o plánované údržbě portálu MOJE daně. Omezení začne v sobotu 18. července 2026 v 8:00 hodin a potrvá až do neděle 19. července 2026 do 20:00 hodin. Důvodem jsou nezbytné servisní práce, které mají zajistit bezproblémový provoz systému do budoucna.

Co během odstávky nebude fungovat?

Po dobu servisních prací budou některé služby fungovat pouze omezeně, případně nebudou dostupné vůbec.

Jedná se konkrétně o tyto služby:

  • nebudou se aktualizovat údaje v Daňové informační schránce plus (DIS+),

  • nebude se aktualizovat registr DPH,

  • nebude fungovat komunikace mezi DIS+ a finančními úřady,

  • nebude možné přihlášení do DIS+ ani elektronické podepisování formulářů prostřednictvím ověření přes datovou schránku nebo Identitu občana, které využívají Základní registry.

Pokud tedy potřebujete zkontrolovat aktuální informace ve své daňové schránce nebo odeslat elektronické podání s využitím těchto způsobů přihlášení, vyplatí se vše vyřídit ještě před začátkem odstávky nebo počkat na její ukončení.

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Ostatní služby poběží dál

Dobrou zprávou je, že ostatní služby portálu MOJE daně zůstanou po celou dobu servisních prací dostupné bez omezení. Výpadek se tak dotkne pouze vybraných funkcí souvisejících především s Daňovou informační schránkou plus a ověřováním identity.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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