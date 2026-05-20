Podnikatel.cz  »  Finance

Chystá se zásadní změna u dálničních známek. Týká se doby platnosti

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Naobrázku je vyobrazena dálnice, na krajnici stojí prázdná cedule
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Ministerstvo dopravy připravuje úpravy, které se dotknou systému dálničních známek. Největší změnou má být nová 24hodinová platnost jednodenní známky.

Řidiče v Česku čekají dvě důležité zprávy najednou. Jedna je ryze praktická a druhá finanční. Zatímco jednodenní dálniční známka by se mohla výrazně zpřehlednit, zároveň se nepočítá s tím, že by se dálniční poplatky v nejbližším období zvyšovaly.

Jednodenní známka nově na 24 hodin

V současnosti platí jednodenní dálniční známka pouze do půlnoci kalendářního dne, kdy byla zakoupena. To znamená, že při večerním nákupu řidič často využije jen několik hodin.

Papírování kolem aut má skončit. Stát slibuje revoluci v přepisech vozidel Přečtěte si také:

Papírování kolem aut má skončit. Stát slibuje revoluci v přepisech vozidel

Nově by se to ale mělo změnit. Připravovaná úprava počítá s tím, že známka bude platit 24 hodin od okamžiku nákupu, bez ohledu na denní dobu, uvádí Ministerstvo dopravy ČR v tiskové zprávě

Změna má podle ministerstva přinést větší férovost a odstranit situace, kdy byla krátkodobá známka pro řidiče nevýhodná.

Ceny by měly zůstat beze změny

Součástí návrhu je také informace, která potěší většinu motoristů – nepočítá se se zdražováním dálničních známek v příštím období. Ceny by tak měly zůstat na současné úrovni.

Ministerstvo dopravy tím reaguje na dlouhodobou debatu o růstu cen a chce zajistit větší stabilitu a předvídatelnost pro řidiče.

Předražené dálniční známky: Pokud se chytnete do pasti, zaplatíte nesmysl Přečtěte si také:

Předražené dálniční známky: Pokud se chytnete do pasti, zaplatíte nesmysl

Co by to znamenalo v praxi

Pokud by změna prošla legislativním procesem, pro řidiče by to znamenalo:

  • jednodenní známka platná přesně 24 hodin
  • konec „nevýhodného“ večerního nákupu
  • stabilní ceny bez dalšího navyšování
  • přehlednější systém elektronických známek

Kdy by změny mohly začít platit

Návrh nyní čeká standardní legislativní proces. Pokud projde, účinnost se předpokládá od 1. ledna 2027. Resort zároveň připravuje technické úpravy elektronického systému, aby přechod na nový model jednodenní známky proběhl bez problémů.

Nepřeplácejte při nákupu dálniční známky. Máme seznam podvodných e-shopů Přečtěte si také:

Nepřeplácejte při nákupu dálniční známky. Máme seznam podvodných e-shopů

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).