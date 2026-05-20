Chystá se zásadní změna u dálničních známek. Týká se doby platnosti

Řidiče v Česku čekají dvě důležité zprávy najednou. Jedna je ryze praktická a druhá finanční. Zatímco jednodenní dálniční známka by se mohla výrazně zpřehlednit, zároveň se nepočítá s tím, že by se dálniční poplatky v nejbližším období zvyšovaly.
Jednodenní známka nově na 24 hodin
V současnosti platí jednodenní dálniční známka pouze do půlnoci kalendářního dne, kdy byla zakoupena. To znamená, že při večerním nákupu řidič často využije jen několik hodin.
Nově by se to ale mělo změnit. Připravovaná úprava počítá s tím, že známka bude platit 24 hodin od okamžiku nákupu, bez ohledu na denní dobu, uvádí Ministerstvo dopravy ČR v tiskové zprávě.
Změna má podle ministerstva přinést větší férovost a odstranit situace, kdy byla krátkodobá známka pro řidiče nevýhodná.
Ceny by měly zůstat beze změny
Součástí návrhu je také informace, která potěší většinu motoristů – nepočítá se se zdražováním dálničních známek v příštím období. Ceny by tak měly zůstat na současné úrovni.
Ministerstvo dopravy tím reaguje na dlouhodobou debatu o růstu cen a chce zajistit větší stabilitu a předvídatelnost pro řidiče.
Co by to znamenalo v praxi
Pokud by změna prošla legislativním procesem, pro řidiče by to znamenalo:
- jednodenní známka platná přesně 24 hodin
- konec „nevýhodného“ večerního nákupu
- stabilní ceny bez dalšího navyšování
- přehlednější systém elektronických známek
Kdy by změny mohly začít platit
Návrh nyní čeká standardní legislativní proces. Pokud projde, účinnost se předpokládá od 1. ledna 2027. Resort zároveň připravuje technické úpravy elektronického systému, aby přechod na nový model jednodenní známky proběhl bez problémů.