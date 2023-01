Čtěte poutavé příběhy podnikatelek, které provozují taneční studia

Taneční studio Dance Perfect vzniklo v roce 1992 a nejprve fungovalo v pronajatých tělocvičnách základních škol – první byla základka ve Vodičkově ulici v centru Prahy, kde si studio pronajímalo od pondělí do pátku dvě tělocvičny. Zaregistrovala jsem díru na trhu. Před revolucí tady nic takového nefungovalo, přitom mělo hodně dospělých i dětí zájem věnovat se tanci, říká zakladatelka studia Lenka Ottová, která sama vzešla z prostředí společenského tance.

O kurzy byl veliký zájem, proto studio expandovalo po celé Praze a přibližovalo se ke klientům do Nových Butovic, Ďáblic, na Černý Most…, celkem z toho bylo až sedmnáct lokalit. Postupem času jsme však čím dál tím víc usilovali o vlastní prostory. Sehnat je nebylo vůbec jednoduché, popisuje Lenka zásadní proměnu svého podnikání. Dance Perfect se usídlil v malém sále v Lucerně, ale tělocvičny neopustil. Před dvanácti lety se nakonec přestěhoval do velkých prostor na Národní třídě, v Paláci Metro, kde taneční studio sídlí dodnes. Velkou devizou je, že jsme v centru a studio je pro všechny klienty dobře přístupné. Máme tu tři velké sály a když jsme toto místo našli, mohli jsme postupně opustit všechny ostatní lokality, pochvaluje si majitelka.

Děti, dospělí, amatéři, profesionálové

Dance Perfect se zpočátku zaměřil hlavně na dětskou klientelu a na to navázal s kurzy pro dospělé. Začala jsem tehdy hodně cestovat do zahraničí, kde jsem se inspirovala především tanečním studiem Harmonic v Paříži, které jsem několikrát navštívila. Je to centrum otevřené pro děti i pro dospělou veřejnost, a to jak amatérskou, tak profesionální, uvádí Lenka. I její klientela se postupně rozšiřovala. Považuje to za velice důležitý krok. Když děti vyrostou, mohou se ze zájmu dál věnovat svému tanečnímu stylu nebo se cíleně zaměřit na tanec profesionální. Není výjimkou, že se děti od nás dostávají na taneční konzervatoře a pak se zase vracejí do kurzů pro profesionály, dodává Lenka. Ve studiu tak nyní tančí dvouleté děti, teenageři, dospělí i senioři.

Při studiu Dance Perfect také vznikl profesionální taneční soubor DOT 504 a vyšvihl se na špičku české scény nezávislého současného tance. Jeho tanečníci vedou kurzy v Dance Perfect zaměřené na profesionály. Lence se ale zdá, že oproti zahraničí, kde jsou tanečníci vystavení velkému konkurenčnímu tlaku, u nás profesionálové další vzdělávání trochu opomíjí.

Kanceláře místo tanečního sálu? To jsem nemohla dopustit

Choreografka a pedagožka Vendula Poznarová nejprve pracovala ve svém malém dětském tanečním studiu v pražské Chuchli. Studio už mi ale nestačilo. Zájem o výuku i mou choreografickou práci rostl, takže jsem začala hledat větší taneční prostory ve městě, vrací se Vendula o dva roky zpátky k počátkům Contemporary – prostoru pro tanec. Prošla prostory, které se jí zdály pro studio nevhodné, až našla inzerát nabízející pronájem bývalého tanečního sálu v Národním domě na Vinohradech. Váhala jsem, ale dozvěděla jsem se, že když si sál nepronajmu já, rozkrájí ho na malé kanceláře. To jsem nemohla dopustit, tak jsem to riskla, říká. Ve stejné době začala studovat choreografii na HAMU a studium jí přineslo nové kontakty. Provoz studia a studium od té doby zvládá paralelně. Znamená to práci od rána do večera a bez podpory svých spolupracovníků by se neobešla: Každý článek studia je stejně důležitý, ať jsem to já, nebo paní, která nám sem chodí uklízet, protože potřebujeme mít pořád perfektně čisto. Také jsem si dobře dokázala vybrat pravou ruku, které můžu stoprocentně důvěřovat.

3 tipy přímo od profesionálů

Autor: Archiv Lenky Ottové Lenka Ottová, Dance Perfect Mluvíte o tom, že dnes není pro taneční studia zrovna příznivá doba. Kdybyste měla začít podnikat v oboru dnes, šla byste do toho? Kdyby se mě dnes někdo zeptal, zda si otevřu taneční studio, odpověděla bych ne. Co vám z hlediska podnikání komplikuje život? Máme štěstí, že majitelé, kteří nám dvanáctou sezónu pronajímají prostory, jsou velice vstřícní a chápou i dnešní těžkou ekonomickou situaci. I když je samozřejmě nájem v centru dramatický. Jako větší studio jsme už ale plátci DPH – odvádět tak velké DPH je šílené a je to pro nás velká komplikace. Nic s tím ale neudělám, musíme se s tím porvat. I tanec podléhá módám, jaký styl je nyní trendy? Po vlnách orientu, street dance nebo zumby, zažíváme renesanci baletu a jazzu, z toho mám radost. Lidé se vracejí k baletu, který je základem všech tanečních stylů. Balet nabízíme pro širokou veřejnost, máme kurzy pro dospělé začátečníky, bez omezení věku. Balet posílí celé tělo a ještě má duševní rozměr.

Autor: Ondřej Hošt / Iinfo Vendula Poznarová, Contemporary – prostor pro tanec Dá se na tanečním studiu vydělat? Není to podnikatelská aktivita, kterou by někdo mohl závratně zbohatnout. Je to však aktivita, která může spoustu lidí uživit, a to v oboru, který umí a který je baví. Na co si dát pozor? Záludná je v našem oboru sezónnost. V prosinci před Vánoci lidé věnují čas něčemu jinému a pak se to vrací, když přicházejí letní prázdniny. V létě odpadají všechny dětské kurzy, dospělí jezdí na dovolenou, což je komplikované. Jsou to období, v nichž musí studio fungovat jinak než po zbytek roku. Má vaše studio klasický marketing nebo sázíte na šeptandu? Ústní reference jsou úplně nejlepší způsob, jak do studia přivést klienty. Reference fungují nejvíc a zároveň vyžadují nejvíce práce přímo ve studiu. Musíme zajistit příjemný klientský servis, vyjít klientům vstříc a správně naprogramovat lekce, aby to klientům vyhovovalo. V propagaci funguje i internet, skvělý je Facebook. Ze začátku jsme zkoušeli slevové portály. Na začátek to bylo fajn, ale dlouhodobě takto prodávat pod cenou není možné. Teď jsem ostře proti.

Vznik studia obnášel stavební úpravy a investici – Vendula si půjčila finance a nyní úvěr z provozu splácí. Nastala doba shánění stavebních povolení, ale lidé z Národního domu nám s tím moc pomohli. To byla výhoda. Největší problém byli památkáři, protože jsme v památkově chráněné budově, vypráví. Vendula se svými spolupracovníky přitom ve studiu snažila zachovat architektonické prvky budovy z předminulého století, kombinovali je ale s moderním designem a barvami. A štěstí na lidi považuje za klíčové, přátelské vztahy a fakt, že jsou její spolupracovníci ve studiu rádi, mu dává rodinný ráz.

Dnešek není pro taneční studia růžový

Aktuálně však není doba pro taneční studia moc příznivá, přiznává Lenka. Před třemi čtyřmi lety si začalo mnoho dobrých tanečníků myslet, že otevřít taneční studio je procházka růžovým sadem. Osamostatnili se a zakládali taneční studia, dodnes už některá skončila, a s novými studii se klientela rozmělnila, popisuje Lenka nynější stav. Kromě toho se zhoršila ekonomická situace a lidé odsunuli výdaje na volnočasové aktivity na druhou kolej. Rodiče podle Lenky ještě tak zafinancují aktivity dětí, které se však dnes pohybu věnují žalostně málo. Tlak na vzdělání dětí je dnes veliký, chápu, že musí umět s počítačem a několik cizích jazyků, myslím ale, že by se to mělo vyrovnat pohybem. Úbytek zájmu o pohyb jsme u dětí nezaznamenali jen my, ale potvrdila mi ho také různá sportovní zařízení, vysvětluje. I to přispívá k nižší návštěvnosti, která se nejvíc propadla před čtyřmi lety, a méně je i dospělých, ti hledají levnější alternativy pohybu, než je taneční kurz ve studiu, jako třeba běhání.

Přesto je podle Lenky klíčové a nejdůležitější dbát na kvalitu. Kvalita je číslo jedna ve všem. Spousta jiných studií si to neuvědomuje. Špičkoví lektoři jsou naše největší deviza, tvrdí Lenka, která při podnikání vystudovala ještě choreografii na HAMU; říká totiž, že si potřebovala prohloubit znalost toho, co je základem jejího podnikání, tance. Dance Perfect zaměstnává kvalitní lektory na nejvyšší úrovni, které také musí kvalitně odměnit, od čehož se odvíjí i ceny kurzů. Klientela nyní podle ní na kvalitu naštěstí už zase začínají slyšet – když už investuje své peníze, chce maximální kvalitu. Novým zvykem také je, že si lidé chtějí hodinu zkusit a pak jsou teprve ochotní zaplatit. Taneční studio provozuji dvacet let a dnes je úplně nejhorší doba, jakou jsem vzhledem ke svému podnikání zažila, přiznává Lenka, která nyní marketingu a PR musí věnovat mnohem větší úsilí než kdy předtím.

Když Lenka srovnává Paříž, kde jsou dvě velká taneční studia, s Prahou, kde studia vyrostla jako houby po dešti, je podle ní jasné, že se všechna nemohou uživit. Pokud o současné situaci mluvím se svými lektory, doufáme, že nepříznivá situace trh očistí, že zůstanou jen ti, co ctí kvalitu, uvádí Lenka s poukazem k tomu, že otevřít si studio nevyžaduje z hlediska živnostenského zákona splnění žádných speciálních podmínek, je to živnost volná.

Vzdělání a profesionalita

Také Vendula považuje lektory za nejklíčovější část celého tanečního studia. Vybírám si lektory, kteří mají příslušné vzdělání, ideálně na Hudební akademii múzických umění v Praze nebo Janáčkově akademii múzických umění v Brně, abych věděla, že znají metodiku a umí učit děti i dospělé. V tanci mohou být totiž následky špatného vedení na těle člověka nezvratné. Další kritérium pro mne je, že jsou lektoři ve svém oboru skutečně profesionálně aktivní. Nechci, aby učili, protože se neuživí ničím jiným, popisuje Vendula svůj přístup a dodává, že na své lektory je opravdu pyšná, protože právě oni dělají jedinečnost lekce. Se svými lektory dojednává exkluzivitu, pokud to oni sami považují za přínosné.

Klientela Contemporary je široká, studio se zaměřuje na děti i dospělé, na profesionály (ve studiu například zkouší Pražský komorní balet) i laiky, otevírat se tu budou také speciální lekce pro seniory; studio chce spojovat lidi. Marketingově to možná není až tak výhodné, ale rozhodli jsme se, že sem nebudeme vpouštět disciplíny, které se tváří jako tanec, ale je to spíš fitness. Ať jsou sebevíc v kurzu. Soustředíme se opravdu na tanec, tvrdí Vendula. Ve studiu nabízí jen takové lekce, na které by sama šla. A věnují se tu i vývoji nových tanečních metodik.

Ve studiu hostují i zahraniční lektoři, Vendula hodně využívá osobních kontaktů. Sama vyjíždí studovat do zahraničí a když se jí lektor líbí, snaží se ho pozvat do Prahy. Informace čerpá i z internetu a jako spojky pak využívá své lektory. Jeden lektor teď jede do L. A. Ukázala jsem mu na internetu, kdo se mi tam líbí, půjde ho vyzkoušet a naváže s ním kontakt, prozrazuje svou taktiku.

Konkurenční prostředí je v Praze na první pohled veliké, podle Venduly jde ale o to, jak si podnikatel svou konkurenci definuje. Když to vezmu z hlediska kvality, myslím, že jsou v Praze pouze dvě srovnatelně kvalitní studia, připomíná. Z hlediska ceny je důležité, aby si klienti uvědomili, zda za konkrétní cenu dostanou opravdu kvalitní výuku. Mířím na klienta, který chce za své peníze získat kvalitu, doplňuje.

Zpátky k učení

Celé moje podnikání stojí jen na strašném úsilí a píli, jsem ve studiu od rána od devíti, do večera do devíti, konstatuje Lenka. Sama se po pěti letech, kdy se více věnovala souboru DOT 504, vrátila k učení. Pochvaluje si, že zase mnohem intenzivněji vidí do procesu fungování studia a ukazuje lektorům, že fungují věci, o kterých od nich slýchala, že nejdou. Když rodiče vidí, že paní majitelka vyučuje, dělá to studiu dobré jméno, poukazuje na skutečnost, že jsou její kurzy doslova narvané. I to je podle ní dnes důležité – aby studio nevedl někdo z kanceláře, ale opravdu vstoupil do každodenního učebního procesu.

Podle Lenky je třeba stále udržovat kontakt s tanečními novinkami. Musíte pořád sledovat, co teď letí a být pořád o píď vepředu. To ale platí u každého podnikání, ať je to tanec nebo cokoliv jiného, hlavní principy jsou podobné, usmívá se. A tak i nyní připravuje pro příští sezónu novinky, které zatím nechce prozradit.

