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Nová adresa pro nákup dálniční známky: Řidiči by si měli dát pozor, kde ji pořizují

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
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Mladá krásná žena sedí v autě za volantem, který drží a tváří se spokojeně
Autor: Depositphotos.com
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Pořízení elektronické dálniční známky čeká drobná, ale důležitá změna. Motoristé by ji neměli přehlédnout, zvlášť pokud chtějí mít jistotu, že zaplatí jen tolik, kolik skutečně mají.
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Elektronickou dálniční známku si každoročně pořizují miliony motoristů. Nákup je sice otázkou několika minut, právě u této služby se ale dlouhodobě objevují stránky, které napodobují vzhled oficiálního e-shopu nebo nabízejí zprostředkování nákupu za vyšší cenu.

Změna adresy státního portálu je proto dobrou příležitostí připomenout, že před zaplacením se vyplatí zkontrolovat internetovou adresu.

Státní e-shop nově najdete na adrese edalnice.gov.cz

Oficiální internetový obchod pro nákup elektronických dálničních známek přešel na novou adresu edalnice.gov.cz. Přechod pod jednotnou doménu gov.cz má lidem usnadnit orientaci ve státních digitálních službách a dát jim jistotu, že komunikují přímo se státem.

Původní adresa edalnice.cz zůstává nadále funkční a uživatele automaticky přesměruje na nový web. Beze změny fungují také služby pro ověření platnosti známky, její správu i zákaznická podpora, uvádí Ministerstvo dopravy ČR v tiskové zprávě

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Podobných stránek je na internetu více

Při nákupu dálniční známky se vyplatí věnovat pozornost nejen vzhledu stránky, ale především její adrese. Na internetu lze narazit na neoficiální weby, které používají podobnou grafiku a nabízejí zajištění nákupu za příplatek. Ten bývá označen například jako servisní nebo registrační poplatek a může dosahovat několika stovek korun.

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Spotřebitelská organizace dTest už v minulosti upozornila, že řada motoristů si dodatečných poplatků všimne až v posledním kroku objednávky.

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Jak se vyhnout zbytečnému přeplacení

Při pořizování elektronické dálniční známky odborníci doporučují:

  • zadat adresu edalnice.gov.cz přímo do prohlížeče;

  • neotevírat reklamní odkazy ve vyhledávačích;

  • před zaplacením zkontrolovat konečnou částku;

  • ověřit si, že se v adresním řádku skutečně nachází doména gov.cz.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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