Podnikatel.cz  »  Finance  »  Další chaos ve výplatách důchodů: Některým seniorům přijdou peníze jindy

Další chaos ve výplatách důchodů: Některým seniorům přijdou peníze jindy

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Žena v důchodovém věku v brýlích, sedí, má bradu v rukách a tváří se ustaraně
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Rok 2026 přinese několik výjimečných posunů ve výplatních termínech důchodů. Největší zmatek mohou způsobit velikonoční svátky, kdy se některým seniorům změní zaběhnutý den výplaty.

Výplata důchodu má většina seniorů pevně spojenou s konkrétním dnem v měsíci. Jenže právě státní svátky a víkendy mohou tento rytmus narušit. 

Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), v roce 2026 dojde k několika situacím, kdy bude nutné termín posunout. O první změny se postarají velikonoční svátky. 

Velikonoce jako hlavní komplikace

Nejcitelnější změny mohou nastat během velikonočních svátků. Pokud výplatní termín připadne na státní svátek nebo víkend, nemůže být důchod vyplacen v běžný den. Část seniorů tak může dostat penzi o den dříve, jiní naopak o něco později.

Nejde o plošnou změnu systému. Posuny se týkají jen těch, jejichž pravidelný výplatní termín koliduje s dnem pracovního klidu. Přesto může i jednodenní odklad narušit plánování výdajů – zejména u lidí, kteří hospodaří s penzí velmi přesně.

Tabulka, kde jsou znázorněny termíny výplaty důchodů v roce 2026

Posunuté termíny výplat důchodů v roce 2026

Autor: Česká správa sociálního zabezpečení

Systém se nemění

Standardní režim zůstává stejný. Důchody jsou vypláceny obvykle mezi 2. a 14. dnem v měsíci. Senioři si mohou zvolit zasílání na bankovní účet nebo výplatu v hotovosti prostřednictvím Česká pošta.

V zařízeních sociálních služeb probíhá výplata pravidelně k 12. dni v měsíci. Ani zde se systém nemění – pouze se přizpůsobí kalendáři.

Před svátkem, nebo po něm?

Obecné pravidlo je jednoduché. Pokud výplatní den připadne na víkend nebo svátek, penze se přesune na nejbližší pracovní den. To může znamenat dřívější výplatu, ale i krátké čekání navíc.

Rok 2026 tak seniorům přinese několik „neobvyklých“ měsíců, kdy bude dobré si termín předem ověřit.

Jak si vše pohlídat

ČSSZ doporučuje sledovat oficiální výplatní kalendář na rok 2026. Informace lze získat také na okresní správě sociálního zabezpečení nebo přes ePortál ČSSZ.

Kdo chce předejít komplikacím, může zvážit změnu způsobu výplaty. Například přechod z hotovosti na účet. Velikonoční svátky sice mohou zamíchat daty, ale systém výplaty důchodů zůstává stabilní. Jen bude potřeba počítat s tím, že kalendář někdy rozhodne jinak, než jsou senioři zvyklí.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

