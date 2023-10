Vláda zvýší daň z nemovitostí, koeficienty navíc mění i řada okresních měst

Konsolidační balíček zvýší daň z nemovitostí

Původně vláda navrhovala zavedení tzv. státního koeficientu. Koalice se ale nakonec dohodla na tom, že veškerý výnos daně z nemovitých věcí zůstane obcím a v rámci rozpočtového určení daní dojde k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu. Původně navrhovaný státní koeficient tak nahradí zvýšení všech sazeb v průměru na 1,8násobek.

Dále dojde k zavedení tzv. inflačního koeficientu. Tímto krokem se má předejít situaci, kdy uvalovaná daň v průběhu času reálně klesá. Inflační koeficient se má vypočítávat jako podíl bazického úhrnného indexu k měsíci květnu roku předcházejícímu zdaňovacímu období a základu 100, přičemž se tento výsledek zaokrouhlí na jedno desetinné číslo směrem dolů. Referenčním měsícem pro určení inflačního koeficientu pro následující zdaňovací období bude tedy vždy měsíc květen.

Už rok lze stanovit koeficienty pro jednotlivé parcely

Už od roku 2021 platí u daně z nemovitých věcí několik novinek. Obce mohou od loňska stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části a rovněž už není třeba, aby byl místní koeficient celé číslo. Koeficient je možný ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo. Tímto postupem mohou obce zvýšit daň například jen pro části obce, ve kterých se nachází průmyslové objekty s negativním dopadem na životní prostředí. A pro rok 2024 některá města tuto možnost využila.





Která okresní města koeficienty mění

Zatímco v předchozích letech měnily koeficienty jen jednotky okresních měst, pro rok 2024 tak učinila hned desítka z nich. Už na konci roku 2022 schválili zastupitelé v Nymburce zvýšení základního koeficientu od roku 2024. V Písku se pak příští rok zavede místní koeficient ve výši 1,4. V Chebu pak zvýšili místní koeficient pro logistické a výrobní haly v průmyslových zónách a komerční nemovitosti v lokalitě Svatý Kříž. Podobně v Ostravě zavedli místní koeficient ve výši 1,7 pro území určené pro provoz těžkého průmyslu.

Místní koeficient na 1,5 se zvýší v Jihlavě, kde zároveň dojde ke sjednocení základního koeficientu na úroveň 4,5 pro všechny městské části. Ve Ždáře nad Sázavou zavádí místní koeficienté výše podle lokality a typu osídlení. Lokality pro bydlení budou mít nově koeficient 1,8. Výjimku má pouze lokalita Přednádraží a Stalingrad a centrum města, kde bude platit koeficient 1,3. Plochy pro průmysl a části bez osídlení budou mít koeficient 2. Pro obchodní řetězce jako Kaufland, Billa apod. bude stanoven koeficient 5.

Také ve Vsetíně budou mít nově obchodní řetězce místní koeficient ve výši 5. Ve Zlíně se pak sjednotí základní koeficient na úrovni 3,5 a zavede místní dle lokality od 2 do 2,9, přičemž nejvyšší bude v centru, nejnižší na Salaši, v Klečůvce a Lhotce. I v Uherském Hradišti se sjednotí základní koeficient, a to na úrovni 2,5. Zároveň vzroste místní koeficient z 2 na 2,2.

Daň z nemovitých věcí naopak sníží Ústí nad Orlicí, kde byl místní koeficient snížen ze 2 na 1.

Koeficienty daně z nemovitostí Základní (2023) Základní (2024) Místní (2023) Místní (2024) Podnikatelský (2023) Podnikatelský (2024) Praha 2,5 – 5 2,5 – 5 2 2 1,5 1,5 Středočeský kraj Benešov 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 2 1 1 Beroun 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Kladno 3,5 3,5 1 1 1 1 Kolín 2,5 2,5 2 2 1 1 Kutná Hora 2 2 2 2 1 1 Mělník 2 2 1 1 1 1 Mladá Boleslav 2 2 3 3 1,5 1,5 Nymburk 2 2,5 2 2 1 1,5 Příbram 2,5 2,5 2 2 1 1 Rakovník 2,5 2,5 1 (3 pro vybrané parcely) 1 (3 pro vybrané parcely) 1,5 1,5 Jihočeský kraj České Budějovice 3,5 3,5 1 1 1 1 Český Krumlov 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Jindřichův Hradec 2,5 2,5 2 2 1 1 Písek 3,5 3,5 1 1,4 1,5 1,5 Prachatice 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Strakonice 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 Tábor 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Plzeňský kraj Domažlice 2 2 1 1 1,5 1,5 Klatovy 2 2 1 1 1 1 Plzeň 1,6 – 4,5 1,6 – 4,5 1 1 1,5 1,5 Rokycany 2 2 1 1 1 1 Tachov 2 2 3 3 1 1 Karlovarský kraj Cheb 2,5 2,5 2 2 (3 a 4) 1,5 1,5 Karlovy Vary 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5 Sokolov 2,5 2,5 2 2 1 1 Ústecký kraj Děčín 3,5 3,5 1 1 1 1 Chomutov 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5 Litoměřice 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Louny 2 (1,4 u staveb) 2 (1,4 u staveb) 2 2 1 1 Most 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5 Teplice 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Ústí nad Labem 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5 Liberecký kraj Česká Lípa 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Jablonec nad Nisou 2,5 2,5 1 1 1 1 Liberec 3,5 3,5 2 2 1 1 Semily 1,6 1,6 2 2 1,5 1,5 Královehradecký kraj Hradec Králové 4,5 pro pozemky (2 pro stavby 4,5 pro pozemky (2 pro stavby) 3 3 1,5 1,5 Jičín 1–2 1–2 1 1 1,5 1,5 Náchod 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Rychnov nad Kněžnou 1–1,6 1–1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 Trutnov 3,5 3,5 1 1 1 1 Pardubický kraj Chrudim 2 2 1 1 1 1 Pardubice 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 2 2 1,5 1,5 Svitavy 2 2 1 1 1,5 1,5 Ústí nad Orlicí 2,5 2,5 2 1 1,5 1,5 Vysočina Havlíčkův Brod 1,4–2 1,4–2 2 2 1,5 1,5 Jihlava 4,5 4,5 1 1,5 1,5 1,5 Pelhřimov 2 2 1 1 1,5 1,5 Třebíč 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Žďár nad Sázavou 2 2 1 1,3 – 5 1,5 1,5 Jihomoravský kraj Blansko 2 2 1 1 1 1 Brno 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5 Břeclav 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Hodonín 2,5 2,5 1 1 1 1 Vyškov 2,5 u pozemků (2 u staveb) 2,5 u pozemků (2 u staveb) 1 1 1,5 1,5 Znojmo 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Olomoucký kraj Jeseník 2 2 1 1 1,5 1,5 Olomouc 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5 Prostějov 3,5 3,5 1 1 1 1 Přerov 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5 Šumperk 2,5 2,5 1 1 1 1 Zlínský kraj Kroměříž 2,5 2,5 1 1 1 1 Uherské Hradiště 2 2,5 2 2,2 1 1 Vsetín 2,5 2,5 2 2 (5 pro velké obchodní řetězce) 1 1 Zlín 4,5 3,5 1 2–2,9 1,5 1,5 Moravskoslezský kraj Bruntál 2 2 1 1 1,5 1,5 Frýdek-Místek 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Karviná 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5 Nový Jičín 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Opava 3,5 pro pozemky (stavby 2 3,5 pro pozemky (stavby 2) 2 2 1 1 Ostrava 3,5 3,5 – 4,5 1 1–1,7 1,5 1,5

U řady měst platí pro okrajové části jiné koeficienty než pro centrum. V tabulce jsou uvedeny koeficienty pro nemovitosti v centru (kromě Prahy).

Kvůli vyšší dani přiznání podávat nemusíte

Lidé, kterým se kvůli rozhodnutí měst či obcí změnila výše daně, nemusí podávat nové přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání totiž podávají jen ti poplatníci, u nichž došlo ke změnám, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Typicky jde o situace, kdy poplatník nabyl nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku. Výši vyměřené daně se poplatníci dozví od finančního úřadu, který jim během května zašle daňovou složenku.

Informace o platbě a výši daně si lze také nechat zaslat e-mailem, kdy vám finanční úřad zašle před splatností daně informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud chcete tuto službu využít, musíte nejpozději do půlky března poslat finančnímu úřadu žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Žádost si můžete už nyní stáhnout na Podnikatel.cz. Poplatníkům, kteří službu využijí, pak již nebude zaslána složenka.

Jak a kdy daň zaplatit?

Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy dopředu. Právě do konce května se musí daň zaplatit. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, lze ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.

Už několik let se dá daň zaplatit také prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Kdo chce skrze SIPO zaplatit, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

Dokdy se podává přiznání

Ten, kdo musí podat přiznání, má čas do 31. ledna 2024. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Lze se navíc o několik dnů beztrestně opozdit. Pokuta se nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.