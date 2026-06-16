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Daňový trik mezi taxikáři odhalen. Stát měl přijít o 300 milionů korun

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž v bílé košili stojí u vozu s označením taxi
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Stát měl přijít o obrovské peníze, zatímco síť firem dál vydělávala na přepravě osob přes digitální platformy. Vyšetřovatelé nyní odhalili rozsáhlé schéma, které podle kriminalistů fungovalo několik let.
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Společná akce detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), celníků a finanční správy odkryla rozsáhlou síť firem působících v oblasti taxislužby a smluvní přepravy osob prostřednictvím digitálních platforem. Podle dosavadních zjištění měla organizovaná skupina od roku 2022 vybudovat systém, jehož cílem bylo dlouhodobé krácení daňových povinností.

Desítky firem a nastrčení jednatelé

Vyšetřování ukázalo, že podezřelí měli vytvořit rozsáhlou podnikatelskou strukturu složenou z desítek vzájemně propojených společností. Ty podle policie využívaly nastrčené osoby ve statutárních orgánech, mezi jednotlivými firmami převáděly vozidla i peníze a průběžně měnily bankovní účty určené pro příjem plateb za přepravní služby.

Právě složitá síť společností měla podle vyšetřovatelů pomáhat zakrývat skutečné finanční toky a snižovat daňové odvody.

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Škoda přes 300 milionů korun

Prověřované firmy měly prostřednictvím digitálních platforem zajišťovat přepravu osob v hodnotě stovek milionů korun. Významná část těchto příjmů však podle kriminalistů nebyla řádně vykazována v účetnictví ani v daňových přiznáních.

Jedna z organizovaných skupin měla od roku 2023 způsobit škodu na dani z přidané hodnoty ve výši přibližně 70 milionů korun. Druhá, která měla působit již od roku 2022, pak podle vyšetřovatelů připravila stát o více než 230 milionů korun. Celková škoda tak přesahuje 300 milionů korun.

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Každý měl svou roli

Podle vyšetřovatelů nešlo o nahodilou činnost. Členové skupin měli mít přesně rozdělené úkoly. Někteří se měli starat o řízení firem a nábor řidičů, jiní o účetnictví, správu bankovních účtů nebo zakládání nových společností.

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Miliony v hotovosti i zabavená auta

Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté elektronická data, účetní dokumentaci a další důkazní materiály. Vedle toho zabavili více než šest milionů korun v hotovosti, osm milionů korun na bankovních účtech a několik osobních automobilů.

Obvinění čelí podezření z účasti na organizované zločinecké skupině a ze zkrácení daně. Pokud budou pravomocně odsouzeni, hrozí jim až 13 let vězení. 

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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