Den na českých horách 2026: Horské areály masivně investují do léta

S rostoucí kvalitou a šíří služeb se mění i cenová politika jednotlivých areálů. Zatímco někde ceny oproti minulému roku mírně vzrostly, jinde vsadili na výhodné balíčky, slevové karty nebo dokonce mírné zlevnění. Přinášíme velký přehled a srovnání cen pro sezónu 2026.
Co se dozvíte v článku
- Novinky nejen pro cyklisty: Vznikají nové traily i unikátní medvědí stezka
- Trendem zůstávají letní návštěvnické karty
- Průměrná cena za lanovku je přes 250 Kč
- V půjčovnách elektrokol ceny začínají na 650 korunách
- Za koloběžky zaplatíte do tisícovky
- Další aktivity a vstupenky: Lipno sází na dynamické ceny
- Léto na horách žije i akcemi
Novinky nejen pro cyklisty: Vznikají nové traily i unikátní medvědí stezka
Jak uvádí v tiskové zprávě Asociace horských středisek ČR (AHS ČR), lyžařská centra neustále investují do rozšíření letních aktivit. Budují a rozšiřují se bikové traily a skill centra, vznikají nové bobové dráhy, naučné stezky, vylepšují se a staví další atrakce pro děti.
Podle Asociace se u horských středisek zaměřených v létě na „kolaře“ na lanovkách přepravuje 50–85 % cyklistů a střediska tomu vycházejí vstříc.
Letos přibydou nová bikeová skill centra (např. v Lipně, Dolní Moravě, Benecku), nové nebo rozšířené traily (např. Benecko, Dolní Morava, Tanvaldský Špičák), v půjčovnách se obnovuje nabídka kol k zapůjčení (Tanvaldský Špičák), často s rozšířením nabídky o nové typy (gravel kola v Lipně nebo elektrokola a terénní koloběžky na Zadověú. Tanvaldský Špičák spouští novou lanovku i s držáky na přepravu kol, vyjmenovává Libor Knot, ředitel AHS.
Provozovatelé lyžařských areálů myslí tak na rodiny s dětmi. Na ně letos čekají například nové prvky v Království lesa v Lipně, kuličková dráha na Benecku, rozšířené dětské parky na Dolní Moravě nebo víkendové a prázdninové bikové kempy pro děti na Špičáku.
V Krkonoších je letošní novinkou Medvědí stezka, která je součástí areálu Stezka korunami stromů Krkonoše. Jedná se o přírodní výběh o rozloze 5 400 m², kde jsou medvědi Alica a Michal. Ti byli nalezení jako osiřelá mláďata ve Vysokých Tatrách a už se nemohli vrátit do volné přírody. Návštěvníci je tak mohou sledovat v prostředí, které odpovídá jejich přirozenému způsobu života. Miroslav Matas, ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše, přiznává, že nechtěli přidat další novinku.
Hledali jsme projekt, který bude dlouhodobě dávat smysl a přirozeně doplní příběh lesa, který na Stezce vyprávíme už devět let. Medvědi do tohoto příběhu historicky patří, dodal.
Trendem zůstávají letní návštěvnické karty
Stále více ski areálů má pro své hosty připraveny návštěvnické karty, díky kterým budou mít slevy a výhody. Například VýLETNÍ sezónka SkiResortu Černá hora – Pec platí neomezeně na lanovkách SkiResortu a dalších šesti atrakcích. Jak upřesňuje Libor Knot, vstupy do aquaparku zase rozšířily letní WALK Sezónku ve Špindlerově Mlýně, jejíž uživatel může po celou sezónu každý den využít dvě zpáteční jízdy lanovkou, má neomezený vstup do trampolínového parku na Medvědíně a získá slevu do vybraných restaurací, obchodů a služeb ve středisku.
Jak jsme psali, na Lipně mají už delší dobu Lipno.Pass, který je možné využít opakovaně po dobu jeho platnosti na místa jako je Království lesa, Stezka korunami stromů, Bikepark Lipno, Singletrack Lipno a také na dopravu. Bonusem je přeprava kol zdarma ve vybraných cyklobusech a vlacích. Také je v ceně Lipno.Passu přívoz Frymburk – Frýdava (1 jízda denně ZDARMA, jeden vstup na Vítkův Hrádek nebo jedna jízda na Bobovce Lipno).
Průměrná cena za lanovku je přes 250 Kč
Ceny lanovek se pohybují od 140 do 450 korun, průměrná cena je tak 251 Kč. Oproti loňskému srovnání došlo k největší změně na Lipně, kde se jízda zdražila o 70 korun. Ušetřit je možné nákupem lanovky společně se vstupenkou na některou z atrakcí nebo zařízením výše zmíněného Lipno.Passu. Ve dvou případech, konkrétně na Monínci a Kralickém Sněžníku došlo oproti roku 2025 ke zlevnění.
|Ski areál
|Lanovka
|Cena za jednu jízdu nahoru pro dospělého
|Areál Kouty
|lanová dráha
|450 Kč
|Areál Kralický Sněžník
|lanovka D-line Stříbrnice
|150 Kč
|Areál Zadov
|Zadov – Kobyla
|150 Kč
|Horský resort Dolní Morava
|sedačková lanovka Sněžník
|290 Kč
|Resort Monínec
|lanová dráha
|155 Kč
|Ski & bike Špičák
|lanová dráha – pěší
|290 Kč
|Skiareál Herlíkovice
|sedačková lanovka Herlíkovice – Žalý
|200 Kč
|Skiareál Klínovec
|LD Mapy.com Express (ozn. LDA)
|270 Kč
|Skiareál Lipno
|letní lanová dráha
|290 Kč
|Skicentrum Deštné v Orlických horách
|letní sedačková lanová dráha
|140 Kč
|SkiResort Černá Hora-Pec
|Černohorský expres (Janské Lázně – Černá Hora)
|380 Kč
V půjčovnách elektrokol ceny začínají na 650 korunách
Elektrokola se v horských resortech v letních měsících dají půjčit už za 650 korun. Nejdražší je půjčovné na Dolní Moravě, ale ve všech případech záleží na konkrétním typu kola a ceny se budou lišit také v rámci jednotlivých půjčoven, pokud je jejich v resortech více.
|Ski areál
|Cena/den
|Vratná kauce
|Areál Kouty
|990 Kč
|5 000 Kč
|Areál Kralický Sněžník
|1 190 Kč
|4 000 Kč
|Areál Zadov
|650 Kč
|neuvedeno
|Horský resort Dolní Morava
|1 690 Kč
|5 000 Kč
|Resort Monínec
|850 Kč (6 hodin)
|5 000 Kč + 100 Kč za čipovou kartu
|Ski & bike Špičák
|1 050 Kč
|neuvedeno
|Skiareál Herlíkovice
|1 200 Kč
|neuvedeno
|Skiareál Lipno
|1 350 Kč
|neuvedeno
|Skicentrum Deštné v Orlických horách
|800 Kč
|neuvedeno
|SkiResort Černá Hora-Pec
|1 390 Kč
|5 000 Kč
Za koloběžky zaplatíte do tisícovky
U koloběžek a jejich půjčovného záleží na tom, zda jde jen o jeden sjezd nebo půjčení na celý den. Ve všech případech cena vychází do 1000 korun. Oproti loňsku téměř ve všech půjčovnách došlo ke zvýšení ceny půjčovného.
|Ski areál
|Půjčovné
|Areál Kouty
|450 Kč/1 sjezd/1,5 hod
|Areál Kralický Sněžník
|550 Kč/2 hod + 1000 Kč záloha
|Areál Zadov
|400 Kč/den + 500 Kč kauce
|Horský resort Dolní Morava
|400 Kč/osoba
|Resort Monínec
|450 Kč/4 h + 100 Kč kauce za čipovou kartu
|Skiareál Herlíkovice
|499 Kč/den
|Skiareál Klínovec
|910 Kč/den
|Skiareál Lipno
|440 Kč/den
|Skicentrum Deštné v Orlických horách
|435 Kč/den
|SkiResort Černá Hora-Pec
|300 Kč/den
Další aktivity a vstupenky: Lipno sází na dynamické ceny
Nejrůznějších letních aktivit je na horách celá řada a změny jejich cen nebyly oproti předchozímu roku nijak dramatické. Například na Lipně zavedli dynamické ceny, tudíž se mohou lišit podle data objednání a dalších faktorů.
|Ski areál
|Aktivita
|Ceny pro dospělé (na místě, bez slev)
|Areál Kouty
|Discgolf
|150 Kč/osoba
|Balanc park
|100 Kč/osoba/den
|Bikepark
|750 Kč osoba/den
|Areál Zadov
|rozhledna
|100 Kč
|lanový park
|200 Kč/370 Kč/480 Kč/650 Kč (podle okruhu)
|Areál Kralický Sněžník
|bobová dráha
|92 Kč/osoba/jízda
|bikepass
|598 Kč/den
|Horský resort Dolní Morava
|Stezka v oblacích Skywalk
|440 Kč
|Visutý most Skybridge 721
|620 Kč
|Trail park
|920 Kč/den
|Mamutí horská dráha (dolů)
|400 Kč
|Bobová dráha
|110 Kč
|Resort Monínec
|Aktivity park maxi
|740 Kč/osoba/den
|Vodní maxiskluzavka nebo tubing
|50 Kč/jízda
|Lanový park
|300 Kč
|Vodní svět
|120 Kč
|Bobová dráha
|120 Kč/jízda
|Ski & bike Špičák
|Rozhledna
|100 Kč
|Bikepark (lanovka)
|960 Kč/den
|Skiareál Lipno
|Království lesa
|390 Kč
|Bikepark
|600 Kč/den
|Stezka korunami stromů
|390 Kč
|Bobová dráha
|120 Kč/osoba
|Skicentrum Deštné v Orlických horách
|Discgolf (vstup na hřiště a půjčení disku)
|75 Kč+45 Kč+200 Kč záloha na disk
|lanový park (modrý okruh)
|340 Kč/osoba
|SkiResort Černá Hora-Pec
|Dětský park Kabinka
|300 Kč
|Bobová dráha Relaxpark
|190 Kč/jízda
|Dětský park Lemurie
|350 Kč
|Stezka korunami stromů
|450 Kč
|Monkey park, lanové centrum (velký okruh)
|490 Kč
|Skiareál Klínovec
|Trail Park
|890 Kč/den
Léto na horách žije i akcemi
Ve ski areálech se v létě koná spousta nejrůznějších akcích. Některé z nich jsou sportovní, jiné cílí spíše na rodiny s dětmi a další turisty. Například v Areálu Kralický Sněžník se v srpnu koná Český pohár v triatlonu nebo akce Světla nad bunkry s nasvícenými bunkry. Na Dolní Moravě mohou zase lidé navštívit Sauna Night, kde je čeká sedm saunových mistrů, dvanáct saunových rituálů, pět hodin wellness zážitků a čtyři peelingové procedury v největším horském saunovém světě v Česku.