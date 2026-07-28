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Den na českých horách 2026: Horské areály masivně investují do léta

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 6 minut
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Cyklistka na horách v létě
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Česká horská střediska už dávno nespoléhají jen na zimní sezónu a v létě lákají na desítky nových atrakcí jako je například medvědí výběh. Zjistěte, kolik letos zaplatíte za lanovky, půjčení elektrokol či koloběžek a kde se vyplatí pořídit si návštěvnickou kartu.
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S rostoucí kvalitou a šíří služeb se mění i cenová politika jednotlivých areálů. Zatímco někde ceny oproti minulému roku mírně vzrostly, jinde vsadili na výhodné balíčky, slevové karty nebo dokonce mírné zlevnění. Přinášíme velký přehled a srovnání cen pro sezónu 2026.

Co se dozvíte v článku
  1. Novinky nejen pro cyklisty: Vznikají nové traily i unikátní medvědí stezka
  2. Trendem zůstávají letní návštěvnické karty
  3. Průměrná cena za lanovku je přes 250 Kč
  4. V půjčovnách elektrokol ceny začínají na 650 korunách
  5. Za koloběžky zaplatíte do tisícovky
  6. Další aktivity a vstupenky: Lipno sází na dynamické ceny
  7. Léto na horách žije i akcemi

Novinky nejen pro cyklisty: Vznikají nové traily i unikátní medvědí stezka

Jak uvádí v tiskové zprávě Asociace horských středisek ČR (AHS ČR), lyžařská centra neustále investují do rozšíření letních aktivit. Budují a rozšiřují se bikové traily a skill centra, vznikají nové bobové dráhy, naučné stezky, vylepšují se a staví další atrakce pro děti.

Podle Asociace se u horských středisek zaměřených v létě na „kolaře“ na lanovkách přepravuje 50–85 % cyklistů a střediska tomu vycházejí vstříc. Letos přibydou nová bikeová skill centra (např. v Lipně, Dolní Moravě, Benecku), nové nebo rozšířené traily (např. Benecko, Dolní Morava, Tanvaldský Špičák), v půjčovnách se obnovuje nabídka kol k zapůjčení (Tanvaldský Špičák), často s rozšířením nabídky o nové typy (gravel kola v Lipně nebo elektrokola a terénní koloběžky na Zadověú. Tanvaldský Špičák spouští novou lanovku i s držáky na přepravu kol, vyjmenovává Libor Knot, ředitel AHS.

Provozovatelé lyžařských areálů myslí tak na rodiny s dětmi. Na ně letos čekají například nové prvky v Království lesa v Lipně, kuličková dráha na Benecku, rozšířené dětské parky na Dolní Moravě nebo víkendové a prázdninové bikové kempy pro děti na Špičáku.

V Krkonoších je letošní novinkou Medvědí stezka, která je součástí areálu Stezka korunami stromů Krkonoše. Jedná se o přírodní výběh o rozloze 5 400 m², kde jsou medvědi Alica a Michal. Ti byli nalezení jako osiřelá mláďata ve Vysokých Tatrách a už se nemohli vrátit do volné přírody. Návštěvníci je tak mohou sledovat v prostředí, které odpovídá jejich přirozenému způsobu života. Miroslav Matas, ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše, přiznává, že nechtěli přidat další novinku. Hledali jsme projekt, který bude dlouhodobě dávat smysl a přirozeně doplní příběh lesa, který na Stezce vyprávíme už devět let. Medvědi do tohoto příběhu historicky patří, dodal.

Zdroj: Youtube.com

Trendem zůstávají letní návštěvnické karty

Stále více ski areálů má pro své hosty připraveny návštěvnické karty, díky kterým budou mít slevy a výhody. Například VýLETNÍ sezónka SkiResortu Černá hora – Pec platí neomezeně na lanovkách SkiResortu a dalších šesti atrakcích.  Jak upřesňuje Libor Knot, vstupy do aquaparku zase rozšířily letní WALK Sezónku ve Špindlerově Mlýně, jejíž uživatel může po celou sezónu každý den využít dvě zpáteční jízdy lanovkou, má neomezený vstup do trampolínového parku na Medvědíně a získá slevu do vybraných restaurací, obchodů a služeb ve středisku.

Jak jsme psali, na Lipně mají už delší dobu Lipno.Pass, který je možné využít opakovaně po dobu jeho platnosti na místa jako je Království lesa, Stezka korunami stromů, Bikepark Lipno, Singletrack Lipno a také na dopravu. Bonusem je přeprava kol zdarma ve vybraných cyklobusech a vlacích. Také je v ceně Lipno.Passu přívoz Frymburk – Frýdava (1 jízda denně ZDARMA, jeden vstup na Vítkův Hrádek nebo jedna jízda na Bobovce Lipno).

Průměrná cena za lanovku je přes 250 Kč

Ceny lanovek se pohybují od 140 do 450 korun, průměrná cena je tak 251 Kč. Oproti loňskému srovnání došlo k největší změně na Lipně, kde se jízda zdražila o 70 korun. Ušetřit je možné nákupem lanovky společně se vstupenkou na některou z atrakcí nebo zařízením výše zmíněného Lipno.Passu. Ve dvou případech, konkrétně na Monínci a Kralickém Sněžníku došlo oproti roku 2025 ke zlevnění.

Ski areál Lanovka Cena za jednu jízdu nahoru pro dospělého
Areál Kouty lanová dráha 450 Kč
Areál Kralický Sněžník lanovka D-line Stříbrnice 150 Kč
Areál Zadov Zadov – Kobyla 150 Kč
Horský resort Dolní Morava sedačková lanovka Sněžník 290 Kč
Resort Monínec lanová dráha 155 Kč
Ski & bike Špičák lanová dráha – pěší 290 Kč
Skiareál Herlíkovice sedačková lanovka Herlíkovice – Žalý 200 Kč
Skiareál Klínovec LD Mapy.com Express (ozn. LDA) 270 Kč
Skiareál Lipno letní lanová dráha 290 Kč
Skicentrum Deštné v Orlických horách letní sedačková lanová dráha 140 Kč
SkiResort Černá Hora-Pec Černohorský expres (Janské Lázně – Černá Hora) 380 Kč

V půjčovnách elektrokol ceny začínají na 650 korunách

Elektrokola se v horských resortech v letních měsících dají půjčit už za 650 korun. Nejdražší je půjčovné na Dolní Moravě, ale ve všech případech záleží na konkrétním typu kola a ceny se budou lišit také v rámci jednotlivých půjčoven, pokud je jejich v resortech více.

Ski areál Cena/den Vratná kauce
Areál Kouty 990 Kč 5 000 Kč
Areál Kralický Sněžník 1 190 Kč 4 000 Kč
Areál Zadov 650 Kč neuvedeno
Horský resort Dolní Morava 1 690 Kč 5 000 Kč
Resort Monínec 850 Kč (6 hodin) 5 000 Kč + 100 Kč za čipovou kartu
Ski & bike Špičák 1 050 Kč neuvedeno
Skiareál Herlíkovice 1 200 Kč neuvedeno
Skiareál Lipno 1 350 Kč neuvedeno
Skicentrum Deštné v Orlických horách 800 Kč neuvedeno
SkiResort Černá Hora-Pec 1 390 Kč 5 000 Kč

Za koloběžky zaplatíte do tisícovky

U koloběžek a jejich půjčovného záleží na tom, zda jde jen o jeden sjezd nebo půjčení na celý den. Ve všech případech cena vychází do 1000 korun. Oproti loňsku téměř ve všech půjčovnách došlo ke zvýšení ceny půjčovného.

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Ski areál Půjčovné
Areál Kouty 450 Kč/1 sjezd/1,5 hod
Areál Kralický Sněžník 550 Kč/2 hod + 1000 Kč záloha
Areál Zadov 400 Kč/den + 500 Kč kauce
Horský resort Dolní Morava 400 Kč/osoba
Resort Monínec 450 Kč/4 h + 100 Kč kauce za čipovou kartu
Skiareál Herlíkovice 499 Kč/den
Skiareál Klínovec 910 Kč/den
Skiareál Lipno 440 Kč/den
Skicentrum Deštné v Orlických horách 435 Kč/den
SkiResort Černá Hora-Pec 300 Kč/den

Další aktivity a vstupenky: Lipno sází na dynamické ceny

Nejrůznějších letních aktivit je na horách celá řada a změny jejich cen nebyly oproti předchozímu roku nijak dramatické. Například na Lipně zavedli dynamické ceny, tudíž se mohou lišit podle data objednání a dalších faktorů.

Ski areál Aktivita Ceny pro dospělé (na místě, bez slev)
Areál Kouty Discgolf 150 Kč/osoba
  Balanc park 100 Kč/osoba/den
  Bikepark 750 Kč osoba/den
Areál Zadov rozhledna 100 Kč
  lanový park 200 Kč/370 Kč/480 Kč/650 Kč (podle okruhu)
Areál Kralický Sněžník bobová dráha 92 Kč/osoba/jízda
  bikepass 598 Kč/den
Horský resort Dolní Morava Stezka v oblacích Skywalk 440 Kč
  Visutý most Skybridge 721 620 Kč
  Trail park 920 Kč/den
  Mamutí horská dráha (dolů) 400 Kč
  Bobová dráha 110 Kč
Resort Monínec Aktivity park maxi 740 Kč/osoba/den
  Vodní maxiskluzavka nebo tubing 50 Kč/jízda
  Lanový park 300 Kč
  Vodní svět 120 Kč
  Bobová dráha 120 Kč/jízda
Ski & bike Špičák Rozhledna 100 Kč
  Bikepark (lanovka) 960 Kč/den
Skiareál Lipno Království lesa 390 Kč
  Bikepark 600 Kč/den
  Stezka korunami stromů 390 Kč
  Bobová dráha 120 Kč/osoba
Skicentrum Deštné v Orlických horách Discgolf (vstup na hřiště a půjčení disku) 75 Kč+45 Kč+200 Kč záloha na disk
  lanový park (modrý okruh) 340 Kč/osoba
SkiResort Černá Hora-Pec Dětský park Kabinka 300 Kč
  Bobová dráha Relaxpark 190 Kč/jízda
  Dětský park Lemurie 350 Kč
  Stezka korunami stromů 450 Kč
  Monkey park, lanové centrum (velký okruh) 490 Kč
Skiareál Klínovec Trail Park 890 Kč/den
Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají i mimo hory a zoo Přečtěte si také:

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Léto na horách žije i akcemi

Ve ski areálech se v létě koná spousta nejrůznějších akcích. Některé z nich jsou sportovní, jiné cílí spíše na rodiny s dětmi a další turisty. Například v Areálu Kralický Sněžník se v srpnu koná Český pohár v triatlonu nebo akce Světla nad bunkry s nasvícenými bunkry. Na Dolní Moravě mohou zase lidé navštívit Sauna Night, kde je čeká sedm saunových mistrů, dvanáct saunových rituálů, pět hodin wellness zážitků a čtyři peelingové procedury v největším horském saunovém světě v Česku.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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