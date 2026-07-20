Dnes je splatná nižší paušální daň. Od srpna musí ale OSVČ znovu měnit trvalý příkaz

Pondělí 20. červenec je posledním dnem pro úhradu paušální daně za červenec. Letos je tato platba výjimečná. Podnikatelé v prvním pásmu paušální daně si totiž mohou díky zpětnému snížení minimálních záloh na sociální pojištění odečíst přeplatek za první polovinu roku, a místo běžné měsíční částky zaplatit pouze 4230 korun.
Právě tato mimořádně nízká platba ale může být zrádná. Pokud si podnikatel kvůli dnešní splátce změnil trvalý příkaz, neměl by zapomenout, že už příští měsíc bude znovu platit jinou částku.
Od srpna bude částka opět jiná
Červencová platba ve výši 4230 korun je jednorázová. Od srpna už budou OSVČ v prvním pásmu paušální daně hradit novou standardní měsíční částku 9162 korun, která platí po snížení minimálních záloh na sociální pojištění.
Kdo si proto kvůli dnešku upravil trvalý příkaz na 4230 korun a po dnešní splátce na něj zapomene, pošle v srpnu nižší částku, než má.
Kdo dnes zaplatil více, o peníze nepřijde
Pokud někdo dnes uhradil původních 9984 korun, nemusí se obávat. Finanční správa umožnila odečíst vzniklý rozdíl i v některé z dalších plateb během letošního roku. Není tedy nutné vše řešit pouze při červencové splátce.
Běžných OSVČ se dnešní termín netýká
Snížení minimálních záloh na sociální pojištění se týká také většiny OSVČ mimo paušální režim. U nich ale dnešní termín nehraje roli.
Na rozdíl od paušální daně jsou totiž zálohy na sociální pojištění splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí. Pokud tedy platí minimální zálohy, mají celý červenec na to, aby začali hradit novou částku 5005 korun místo dosavadních 5720 korun a případně si upravili trvalý příkaz. Zároveň mohou požádat Českou správu sociálního zabezpečení o vrácení přeplatku za první polovinu letošního roku.
Co musí žádost obsahovat a jak je nutné ji podat?
Pro účely vrácení přeplatku na zálohách nebyl vytvořen žádný zvláštní formulář žádosti. Z žádosti ovšem musí být patrné, že je požadováno vrácení části úhrad záloh na pojistné v souvislosti se změnou zákona č. 589/1992 Sb. s účinností od 1. 7. 2026. Žádost dále musí dle ČSSZ obsahovat způsob výplaty přeplatku a číslo účtu, na který má být vrácen. Částku požadovanou k vrácení není třeba uvádět, správa sociálního zabezpečení ji stanoví sama.
Pozor při podání žádosti na to, že je nutné ji podat elektronicky, a to jakýmkoliv způsobem umožňujícím ověření podávajícího (datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem).
Jestliže OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádá, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok 2026 (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném) při podání přehledu.