Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je příběh tohoto operačního systému?

Společnost Microsoft oznámila v červnu 2021, že podpora Windows 10 skončí právě 14. října 2025. Neznamená to však úplný konec tohoto systému a je navíc možné, že dojde k prodloužení této lhůty.
Co se dozvíte v článku
Kde se Windows 10 vzal?
Operační systém Windows 10 byl představen v září roku 2014 s tím, že jeho předběžná verze pro počítače měla být dostupná od 1. října. Jeho součástí měla být vylepšení pro firmy, a to včetně aktualizovaného uživatelského rozhraní a vylepšených funkcí zabezpečení a správy. Mezi novinky patřila například také nová nabídka Start, více ploch nebo vylepšený multitasking. Terry Myerson, tehdejší výkonný viceprezident Microsoftu, uvedl, že Windows 10 představuje první krok zcela nové generace Windows, který odemyká nové možnosti a poskytuje zákazníkům nové způsoby práce, hraní a připojení, s tím, že jde o jejich nejkomplexnější operační systém a nejlepší verze, jakou kdy Microsoft vydal.
Cílem Windows 10 bylo, aby se přizpůsobil zařízením, která zákazníci používají, a to od Xboxu přes počítače a telefony až po tablety a drobná zařízení. Měl tedy fungovat na co nejširší škále zařízení. Firmám měl nabídnout funkce spojené s bezpečností, identitami a ochrannou informací na vysoké úrovni navíc v lepším uživatelském prostředí, než by mohla poskytnout jiná řešení.
Organizace si navíc budou moci přizpůsobit obchod s aplikacemi svým potřebám. Záměrem je vytvořit obchod s aplikacemi, který umožní hromadné licencování aplikací, flexibilní distribuci a možnost pro organizace v případě potřeby získat zpět nebo znovu použít licence, popisovala dále tisková zpráva.
Co systém přinesl nového?
Mezi nové funkce spojené s Windows 10 patří například rozšířená nabídka Start. Ta se vrátila a poskytla tak rychlý přístup jedním kliknutím k funkcím a souborům, které lidé používají nejčastěji. Bylo možné si ji přizpůsobit a mít tak snadno k dispozici oblíbené programy nebo aplikace či dokumenty. Další novinkou bylo otevírání aplikací z Obchodu Windows, a to v okně, tedy stejně jako ostatní desktopové programy. V operačním systému je tak možné měnit velikost okna a snadno je zavřít, minimalizovat nebo maximalizovat podle potřeby.
Tlačítko Zobrazení úloh (Task View) je novým tlačítkem na hlavním panelu a umožňuje jedno zobrazení pro všechny otevřené aplikace a soubory. Díky tomu je mezi nimi možné rychle přepínat a přistupovat jedním dotykem k libovolné vytvořené ploše. Jak je uvedeno výše, mezi další novinky patřilo i více ploch, mezi kterými šlo snadno přepínat. To bylo možné využít například pro oddělení pracovních a osobních věcí.
Proč nebyl systém Windows 9?
Ohledně otázky, proč se následující systém po Windows 8 nejmenuje Windows 9, neexistuje jednoznačná odpověď. Oficiálně ji nikdy nepřinesl ani Microsoft. Terry Myerson v této souvislosti zmínil toto:
Až uvidíte produkt v plném rozsahu, myslím, že s námi budete souhlasit, že je to vhodnější název. To souvisí s jednou teorií, podle které chtěla společnost naznačit, že vynecháním čísla devět půjde o větší inovaci, větší pokrok. Desire Athow, Managing Editor v TechRadar Pro, v článku cituje novinářku Mary Jo Foley, podle které tím společnost chtěla naznačit, že nadcházející vydání Windows bude poslední velkou aktualizací Windows.
Další diskutovaný důvod, který je uveden i na Wikipedii, pracuje s tím, že při kontrole verze operačního systému by si na základě devítky některé programy mohli myslet, že se jedná o Windows 95 nebo 98, což by mohlo vést k chybám. Aby se jim předešlo, byla devítka přeskočena a nahrazena desítkou.
Jaké problémy měly „desítky“?
S operačním systémem Windows 10 se váže celá řada problémů. Podle odborníka na kyberbezpečnost, umělou inteligenci a internet věcí Rene Millmana tyto problémy mohou být neuvěřitelně frustrující, ovlivnit produktivitu a být výzvou jak pro jednotlivé uživatele, tak pro firmy. V článku pro server ITPro vyjmenovává například problémy se spouštěním, aktualizacemi, ochranou soukromí nebo správou úložiště. Další kritika byla spojena s reklamními funkcemi, kdy se například v nabídce Start nacházely doporučené aplikace a tipy obsahující reklamu nebo šlo o reklamy zobrazované v Průzkumníku souborů týkající se předplatného Office 365 a podobně.
V roce 2016 Microsoft čelil stížnosti ohledně porušení antimonopolních zákonů od společnosti Kaspersky Lab. Ta se obrátila na Evropskou komisi a německý Federální úřad pro kartelové dohody a tvrdila, že Microsoft poškozuje dodavatele antivirových programů třetích stran tím, že dodává Windows Defender do Windows 10. Podle nich je nemožné tento program zcela odinstalovat a také tvrdili, že Microsoft neposkytuje externím dodavatelům dostatek času na certifikaci jejich produktů s novými aktualizacemi funkcí pro Windows 10.
Proč se přistoupilo ke konci?
U Windows 10 se počítalo, že jejich životní cyklus bude deset let a bylo stanoveno, že jejich podpora tak skončí ke konci roku 2025. Cílem Microsoftu je, aby uživatelé přešli na Windows 11, a to především díky všem výhodám, které tento nejnovější operační systém nabízí. Patří mezi ně například vylepšené bezpečnostní funkce nebo funkce a nástroje spojené s umělou inteligencí jako je chatovací asistent Copilot. Samozřejmostí je pak podpora a aktualizace systému.
Windows 11 byl představen 24. června 2021 během živého přenosu a je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivější a srozumitelnější. Vydán byl 5. října téhož roku a od května 2022 je zde možnost bezplatné aktualizace pro uživatele Windows 10, jejichž zařízení splňují systémové požadavky.
Co bude dál?
Jak zdůrazňují odborníci a například Ed Bott ze serveru ZDNET, po datu 14. října 2025 se nic nestane. Počítače s Windows 10 budou i nadále fungovat stejně jako doposud a budou tak fungovat donekonečna.
Od tohoto data však tyto počítače již nebudou dostávat opravy zabezpečení prostřednictvím služby Windows Update, pokud jejich majitelé nezaplatí společnosti Microsoft za předplatné rozšířených aktualizací zabezpečení (ESU), dodává s tím, že na takových počítačích bez zmíněného předplatného zůstanou veškeré bezpečnostní chyby zjištěné od tohoto dne neopraveny. To tyto počítače učiní zranitelnějšími vůči online útokům.
Náš sesterský server Cnews nedávno informoval, že po tlaku spotřebitelských organizací Microsoft ustoupil. Psali, že bezplatná podpora pro Windows 10 měla skončit 14. října, kdy by uživatelům přestal Microsoft nabízet aktualizace systému bez dalších poplatků, ale podle všeho se ale toto opatření v Evropě odsune minimálně o rok až na říjen 2026.
Nově prodloužená lhůta bezplatných aktualizací platí v Evropském hospodářském prostoru, a kromě zemí EU se tak vztahuje i na Norsko, Island a Lichtenštejnsko, upřesnili závěrem.