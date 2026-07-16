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Důchod nemusí stačit. Mnohým Čechům bude v penzi chybět až 15 tisíc měsíčně

Jana Knížková
Dnes
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Smutný senior, který má hlavu v rukách
Autor: Depositphotos.com
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Češi se sice ve financích postupně zlepšují, při plánování důchodu ale stále tápou. Mnozí navíc přeceňují výši budoucího státního důchodu. Vyplývá to z nového průzkumu České bankovní asociace.
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Podle Indexu finanční gramotnosti České bankovní asociace se finanční znalosti Čechů druhým rokem mírně zlepšují. Největší slabinou ale zůstává dlouhodobé finanční plánování a příprava na důchod.

Průzkum ukázal, že více než tři pětiny lidí po padesátce nemají spočítáno, kolik peněz budou v penzi skutečně potřebovat ani z čeho svůj život po skončení pracovní kariéry financují.

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Lidé očekávají vyšší důchod, než jaký mohou dostat

Mnoho lidí se podle České bankovní asociace spoléhá především na státní starobní důchod. Téměř polovina respondentů očekává, že jim nahradí 51 až 70 procent současného čistého příjmu.

Realita je ale podle asociace jiná. Průměrný starobní důchod dnes odpovídá přibližně 43 procentům průměrné hrubé mzdy. Pokud si lidé nevytvoří vlastní finanční rezervu, může jim po odchodu do penze chybět zhruba 10 až 15 tisíc korun měsíčně k udržení dosavadní životní úrovně.

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Největší problém? Lidé nemají důchod spočítaný

Podle České bankovní asociace není hlavním problémem to, že by lidé na důchod nemysleli. Často ale nevědí, jaký příjem mohou od státu očekávat, kolik budou potřebovat ani kolik by si měli pravidelně odkládat.

Právě proto asociace spustila projekt Máš to spočítaný?, který má lidem pomoci zorientovat se v přípravě na penzi. Na webu jsou k dispozici kalkulačky i další nástroje, díky nimž si mohou orientačně spočítat budoucí důchod, odhadnout případný výpadek příjmů a zjistit, jak vysoké úspory budou potřebovat.

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Finanční gramotnost roste jen pomalu

Index finanční gramotnosti letos dosáhl 58 bodů ze 100, což je o jeden bod více než loni. Přesto průzkum ukazuje, že právě otázky spojené s investováním, dlouhodobým spořením a přípravou na důchod patří mezi oblasti, ve kterých si Češi věří nejméně.

Podle autorů průzkumu přitom platí, že čím dříve lidé začnou svou penzi plánovat, tím menší částku si budou muset pravidelně odkládat.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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