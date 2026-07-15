EET se vrací od roku 2027, schválili poslanci. Dotkne se až 600 tisíc podnikatelů

Oproti původní verzi evidence ale dojde k řadě změn. Nově nebude nutné vydávat účtenky a některé OSVČ si budou moct připlatit na paušální dani a EET se tak vyhnout. Spolu s EET se vrací i některé slevy na dani.
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Evidovat se budou kontaktní platby
Poslanecká sněmovna ve středu schválila návrh zákona o evidenci tržeb, který od roku 2027 opětovně zavádí EET. Evidence by se měla týkat až 600 tisíc podnikatelů. V systému EET 2.0 se budou evidovat platby realizované při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně, a to:
- a) v hotovosti,
- b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků,
- c) prostřednictvím virtuálního aktiva podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
- d) šekem, směnkou nebo cestovním šekem,
- e) prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku, zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů nebo úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb, nebo
- f) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až e).
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje také platba poplatníkovi, která je uskutečněna započtením kauce nebo obdobné jistoty složené kontaktní platbou.
Pro určení kontaktní platby jsou důležité dva znaky:
- osobní interakce při úhradě nebo
- transakce uskutečněná v provozovně.
Aby tržba podléhala EET, stačí naplnit jeden ze znaků. Současně se stanoví, že podmínka kontaktní platby je vždy splněna v případě hotovostní a kvazihotovostní platby s výjimkou platby, která je zprostředkována tak, aby poplatníkovi dorazila jako bezhotovostní. Toto pravidlo cílí na obcházení např. v podobě zasílání hotovosti v obálce či skrze prostředníka.
Některé OSVČ se budou moct EET vyhnout
Návrh zákona zahrnuje také možnost využít režim tzv. EET OFF, který umožní některým OSVČ se EET vyhnout. Podmínky pro využití systému EET OFF:
- účast v 1. pásmu paušální daně,
- roční příjmy do 1 milionu Kč,
- paušální daň zvýšená o 1400 Kč měsíčně.
Režim je během zdaňovacího období neměnný. Pokud podnikatel překročí limit příjmů, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku.
Doprovodná daňová opatření
Součástí návrhu je také balíček daňových úprav. Vrátí se školkovné a sleva na studenta. Zároveň se zavede sleva na dani ve výši 5000 Kč z titulu případného pořízení pokladního zařízení EET, a to v intencích řešení zvoleného u původní podoby EET. Dále dojde ke zrušení zastropování osvobození volnočasových zaměstnaneckých benefitů. U DPH pak dojde ke snížení sazby na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 %.
Zákon také osvobozuje od daně a pojistného spropitné. Dýška budou od daně osvobozena až do výše 7 % z měsíčních tržeb restaurace. Změna se bude vztahovat pouze na zaměstnance restaurací, kaváren a hospod jako jsou číšníci, servírky, barmani či kuchaři.
Prošel také pozměňovací návrh, který zvyšuje hranici příjmů, od které je nutné podávat daňové přiznání, z 50 na 100 tisíc korun.