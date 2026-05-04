EET se vrací. Vláda schválila novou verzi systému evidence tržeb

Jana Knížková
Dnes
Mladá žena, prodavačka, v modrém obleku a s modrou kšiltovkou, stojí u kasy, drží v ruce čtečku na kódy a nějaký produkt
Ilustrační obrázek
Nová verze elektronické evidence tržeb, označovaná jako EET 2.0, prošla vládou. Návrh nyní čeká legislativní proces a případné spuštění od roku 2027.

Vláda schválila návrh zákona o evidenci tržeb, tzv. EET 2.0. Jedná se o upravenou podobu systému, která má reflektovat zkušenosti z jeho předchozího fungování. 

Jak uvádí Ministerstvo financí ČR, cílem je znovu zavést evidenci tržeb v modernizované podobě. Vláda argumentuje zejména snahou o lepší kontrolu výběru daní a omezení nelegálních praktik. Kritici naopak dlouhodobě upozorňují na možnou administrativní zátěž a zásahy do podnikání.

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Jak má nový systém fungovat

EET 2.0 má fungovat v jednom online režimu a vztahovat se především na tzv. kontaktní platby – tedy hotovost, platby kartou nebo QR kódy při osobním kontaktu se zákazníkem. Naopak transakce realizované čistě online bez fyzického kontaktu do systému spadat nemají.

Podnikatelé budou odesílat základní údaje o tržbách. Návrh zároveň ruší povinnost vystavovat tištěné účtenky, která byla součástí původního systému. Detaily, jako je konkrétní zboží nebo zákazník, se evidovat nemají.

Výjimky a zvláštní režimy

Součástí návrhu je i režim označovaný jako EET OFF. Ten je určen pro podnikatele s nižšími příjmy v paušálním režimu, kteří se mohou rozhodnout evidenci tržeb nevyužívat a místo toho odvádět pevně stanovenou daň.

Zákon počítá i s výjimkami pro neziskové organizace. Například jednorázové akce typu plesů nebo komunitních slavností mají zůstat mimo evidenci.

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Další změny v návrhu

Součástí návrhu jsou i úpravy v daňové oblasti. Počítá se například s návratem některých daňových slev nebo změnami u zaměstnaneckých benefitů. Upravit se má také zdanění spropitného v gastronomii.

Tyto změny ale nejsou přímo součástí samotné evidence tržeb a budou ještě předmětem dalšího projednávání.

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Co bude následovat

Pokud projde návrh zákona legislativním procesem, účinnost se předpokládá od 1. ledna 2027. První měsíc má fungovat v testovacím režimu.

Paralelně probíhají technické přípravy systému. V průběhu roku 2026 mají být zveřejněny pokyny pro vývojáře i zpřístupněno testovací prostředí.

Jak se bude EET 2.0 lišit od EET 1.0?
Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

