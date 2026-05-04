EET se vrací. Vláda schválila novou verzi systému evidence tržeb

Vláda schválila návrh zákona o evidenci tržeb, tzv. EET 2.0. Jedná se o upravenou podobu systému, která má reflektovat zkušenosti z jeho předchozího fungování.
Jak uvádí Ministerstvo financí ČR, cílem je znovu zavést evidenci tržeb v modernizované podobě. Vláda argumentuje zejména snahou o lepší kontrolu výběru daní a omezení nelegálních praktik. Kritici naopak dlouhodobě upozorňují na možnou administrativní zátěž a zásahy do podnikání.
Jak má nový systém fungovat
EET 2.0 má fungovat v jednom online režimu a vztahovat se především na tzv. kontaktní platby – tedy hotovost, platby kartou nebo QR kódy při osobním kontaktu se zákazníkem. Naopak transakce realizované čistě online bez fyzického kontaktu do systému spadat nemají.
Podnikatelé budou odesílat základní údaje o tržbách. Návrh zároveň ruší povinnost vystavovat tištěné účtenky, která byla součástí původního systému. Detaily, jako je konkrétní zboží nebo zákazník, se evidovat nemají.
Výjimky a zvláštní režimy
Součástí návrhu je i režim označovaný jako EET OFF. Ten je určen pro podnikatele s nižšími příjmy v paušálním režimu, kteří se mohou rozhodnout evidenci tržeb nevyužívat a místo toho odvádět pevně stanovenou daň.
Zákon počítá i s výjimkami pro neziskové organizace. Například jednorázové akce typu plesů nebo komunitních slavností mají zůstat mimo evidenci.
Další změny v návrhu
Součástí návrhu jsou i úpravy v daňové oblasti. Počítá se například s návratem některých daňových slev nebo změnami u zaměstnaneckých benefitů. Upravit se má také zdanění spropitného v gastronomii.
Tyto změny ale nejsou přímo součástí samotné evidence tržeb a budou ještě předmětem dalšího projednávání.
Co bude následovat
Pokud projde návrh zákona legislativním procesem, účinnost se předpokládá od 1. ledna 2027. První měsíc má fungovat v testovacím režimu.
Paralelně probíhají technické přípravy systému. V průběhu roku 2026 mají být zveřejněny pokyny pro vývojáře i zpřístupněno testovací prostředí.