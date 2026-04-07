Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí

Jana Knížková
Dnes
Mladý muž se zamyšleným výrazem kouká vzhůru s rukou pod bradou
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Přes 1,6 milionu lidí a firem už své přiznání odevzdalo a většina z nich využila elektronickou formu. To znamená rychlejší vyřízení případných přeplatků.

K 1. dubnu 2026 skončila základní lhůta pro podání daňových přiznání. Přes 1,6 milionu lidí a firem tento termín stihlo. Většina přitom využila pohodlnou elektronickou formu.

Po uplynutí základní lhůty začne Finanční správa ČR zpracovávat přiznání i žádosti o vrácení případných přeplatků. Na jejich vyplácení má jasně stanovenou lhůtu. 

Pokud jste přiznání podali včas a požádali o vrácení přeplatku, peníze dorazí nejpozději do 4. května 2026.

Elektronická přiznání podaná po 1. dubnu mají prodlouženou lhůtu do 4. května, přičemž přeplatek bude vrácen do 3. června 2026.

Přeplatek se vrátí jen tehdy, pokud je vaše přiznání bez chyb a zpracovatelné. Pokud máte nedoplatky na jiné dani, může být část přeplatku použita k jejich úhradě.

Elektronická forma šetří čas i nervy

Více než 62 % všech letošních přiznání bylo podáno online. Elektronická forma umožňuje:

  • rychlejší zpracování a vrácení přeplatku
  • automatické kontroly chyb při vyplňování
  • pohodlnou komunikaci se správcem daně

Portál MOJE daně se tak stává klíčovým nástrojem pro ty, kdo chtějí mít peníze zpět co nejrychleji.

Odborníci pomáhají i v terénu

Od poloviny února vyjeli pracovníci finanční správy přímo mezi občany. Hlavně do míst, kde byly zrušeny úřady. Na více než 270 výjezdech ve 125 obcích poskytovali podporu s vyplňováním a podáním daňového přiznání. Další tisíce dotazů řešily infolinky.

dane

Elektronická podání nejen šetří čas, ale zrychlují i vracení přeplatků. Díky portálu MOJE daně mohou lidé mít peníze zpět včas a bez zbytečného stresu, uvádí generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Termíny, které nesmíte přehlédnout

  • Elektronické podání: do pondělí 4. května 2026
  • Podání přes daňového poradce nebo u firem s auditem: do středy 1. července 2026

Elektronická cesta je nejrychlejší způsob, jak si zajistit vrácení přeplatku bez zbytečných průtahů.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

