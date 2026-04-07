Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí

K 1. dubnu 2026 skončila základní lhůta pro podání daňových přiznání. Přes 1,6 milionu lidí a firem tento termín stihlo. Většina přitom využila pohodlnou elektronickou formu.
Po uplynutí základní lhůty začne Finanční správa ČR zpracovávat přiznání i žádosti o vrácení případných přeplatků. Na jejich vyplácení má jasně stanovenou lhůtu.
Pokud jste přiznání podali včas a požádali o vrácení přeplatku, peníze dorazí nejpozději do 4. května 2026.
Elektronická přiznání podaná po 1. dubnu mají prodlouženou lhůtu do 4. května, přičemž přeplatek bude vrácen do 3. června 2026.
Přeplatek se vrátí jen tehdy, pokud je vaše přiznání bez chyb a zpracovatelné. Pokud máte nedoplatky na jiné dani, může být část přeplatku použita k jejich úhradě.
Elektronická forma šetří čas i nervy
Více než 62 % všech letošních přiznání bylo podáno online. Elektronická forma umožňuje:
- rychlejší zpracování a vrácení přeplatku
- automatické kontroly chyb při vyplňování
- pohodlnou komunikaci se správcem daně
Portál MOJE daně se tak stává klíčovým nástrojem pro ty, kdo chtějí mít peníze zpět co nejrychleji.
Odborníci pomáhají i v terénu
Od poloviny února vyjeli pracovníci finanční správy přímo mezi občany. Hlavně do míst, kde byly zrušeny úřady. Na více než 270 výjezdech ve 125 obcích poskytovali podporu s vyplňováním a podáním daňového přiznání. Další tisíce dotazů řešily infolinky.
Elektronická podání nejen šetří čas, ale zrychlují i vracení přeplatků. Díky portálu MOJE daně mohou lidé mít peníze zpět včas a bez zbytečného stresu, uvádí generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Termíny, které nesmíte přehlédnout
- Elektronické podání: do pondělí 4. května 2026
- Podání přes daňového poradce nebo u firem s auditem: do středy 1. července 2026
Elektronická cesta je nejrychlejší způsob, jak si zajistit vrácení přeplatku bez zbytečných průtahů.