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Finanční správa zkrátí otevírací dobu. Změna začne platit už od července

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena s upozorňujícím výrazem a se vztyčeným prstem
Autor: Depositphotos
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Finanční správa od 1. července 2026 upraví provozní dobu podatelen finančních úřadů. Reaguje na pokles návštěvnosti.
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Lidé, kteří chodí na finanční úřad osobně, by si měli od začátku července zkontrolovat nové otevírací hodiny. Finanční správa totiž oznámila úpravu provozní doby podatelen na všech územních pracovištích.

Změna se dotkne pouze jediného dne. A to úterý. Zatímco dosud byly podatelny otevřeny do 15:30, nově bude možné podat dokumenty nebo vyřídit další záležitosti jen do 14:30.

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Pondělí a středa zůstávají beze změn

Úřední hodiny v pondělí a ve středu se nemění. Veřejnost může i nadále navštívit podatelny v době od 8:00 do 17:00.

Ve čtvrtek bude stejně jako v úterý otevřeno od 8:00 do 14:30 a v pátek od 8:00 do 12:00.

Nová otevírací doba finančních úřadů

Den Otevírací doba
Pondělí 8:00–17:00
Úterý 8:00–14:30
Středa 8:00–17:00
Čtvrtek 8:00–14:30
Pátek 8:00–12:00

Stejná provozní doba bude platit také pro telefonické infolinky finančních úřadů.

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Důvodem je menší počet návštěvníků

Podle Finanční správy ČR dochází v letních měsících pravidelně k poklesu návštěvnosti podatelen. Kratší provozní doba v méně vytížených hodinách má zaměstnancům umožnit věnovat více času správě daňových povinností.

V letních měsících pravidelně zaznamenáváme pokles návštěvnosti. Zkrácení provozních hodin v méně vytížené časy umožní zaměstnancům finančních úřadů se ve větší míře věnovat správě daňových povinností v rámci jejich pracovní náplně, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

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Podle ní zůstává dostupnost služeb pro veřejnost i nadále vysoká, a to především díky elektronické komunikaci.

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Lidé stále častěji využívají portál MOJE daně

Finanční správa upozorňuje, že řadu záležitostí dnes lze vyřídit bez návštěvy úřadu prostřednictvím portálu MOJE daně. Lidé zde mohou podávat daňová přiznání, komunikovat s finančním úřadem nebo nahlížet do svých osobních daňových účtů.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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