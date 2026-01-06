Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Finanční úřad vymáhal daň za prodané pozemky

Finanční úřad vymáhal daň za prodané pozemky

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Vyznačený stavební pomezek mezi ostatními pozemky
Autor: Shutterstock, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Dědictví přináší nejen majetek, ale i povinnosti. Konkrétní případ ukazuje, jak důležité je včas oznámit finančnímu úřadu změnu vlastníka nemovitosti.

Po smrti babičky dívka zdědila několik pozemků a spolu s nimi i dluhy na dani z nemovitostí. Finanční úřad ji krátce poté vyzval k úhradě přes dvacet tisíc korun a následně přistoupil k vymáhání dluhu exekucí. 

Povinnost hlásit změnu vlastníka

Na případ upozornil veřejný ochránce práv. Ten také zjistil, že finanční úřad po dívce požadoval zaplacení daně i za pozemky, které babička prodala ještě před svou smrtí. Dívka tak částečně platila za něco, co už nevlastnila a co bylo zdaněno novými majiteli. 

Změnu vlastnictví nemovitosti musí finančnímu úřadu oznámit jak původní vlastník, tak nový majitel. Jinak riskujete, že budete platit daň i za něco, co už není vaše, upozorňuje ombudsman Stanislav Křeček.

Náprava přišla díky dodatečnému oznámení

Celá situace byla následně vyřešena podáním dodatečného daňového přiznání. Úřad chybu napravil a vrátil přeplatek odpovídající nesprávně stanovené dani. Případ jasně ukazuje, že včasné a správné oznámení změny vlastníka je zásadní pro ochranu proti zbytečným finančním ztrátám.

Apel pro vlastníky nemovitostí

Každý prodej, darování nebo dědictví nemovitosti by měl být okamžitě oznámen finančnímu úřadu. Jedině tak je možné se vyhnout situaci, kdy budete platit daň za nemovitost, kterou už nevlastníte. Pokud se něco přehlédne, vždy je možné podat dodatečné přiznání, je však lepší předcházet problémům včasným oznámením.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

