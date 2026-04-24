Fond dal facku všem občanům ČR, ti totiž nakonec dotace pro Agrofert nejspíše zaplatí

Řešení střetu zájmů, se kterým přišel premiér Andrej Babiš, totiž podle expertů neobstojí před přísnější evropskou legislativou. Dotace tak místo z EU nakonec půjdou z českého státního rozpočtu.
SZIF uvolní peníze pro Agrofert
Poté, co premiér Andrej Babiš dosadil na ministerstvo zemědělství Martina Šebestyána, který už v minulosti pohlídal z pozice šéfa SZIF vyplácení dotací pro Agrofert navzdory Babišově střetu zájmů, dalo se čekat, že minimálně část dotačních penězovodů se směrem k holdingu opět rozběhne. A to se také ve středu stalo.
SZIF vyhodnotil závěry nezávislých právních analýz externích advokátních kanceláří a považuje vložení akcií koncernu Agrofert do svěřeneckého fondu RSVP Trust za řešení, které je v souladu s národní i evropskou legislativou. Tedy, od 20. února 2026, není právní důvod pro vyloučení koncernu Agrofert z čerpání dotací SZIF či z účasti ve veřejných zakázkách realizovaných SZIF, uvedl ve středu SZIF v tiskové zprávě.
Nikoho asi příliš ani nezaskočilo, že SZIF rovněž ohlásil, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace poskytnuté Agrofertu v letech 2017– 2021, přestože předchozí ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) to před volbami avizoval. Poněkud překvapující však bylo, že se SZIF rozhodl uvolnit i současnou možnost čerpání evropských nenárokových peněz.
Analýzy, na základě kterých rozhodl, odmítal fond zveřejnit
Zda Babiš splnil podmínky tuzemských zákonů ohledně střetu zájmů, se právní experti úplně neshodují, je to však možné. Stejně také není jasné, zda se zákon o střetu zájmů vztahuje i na nárokové dotace, a i zde je klidně reálné, že nevztahuje. Na čem ale shoda naopak panuje, je skutečnost, že z pohledu přísnějšího evropského práva není ani stávající Babišovo řešení dostatečné. Experti z několika státních institucí tak z důvodu předběžné opatrnosti, naprosto logicky a správně, chtěli požádat EU o stanovisko, zda z pohledu evropského práva Andrej Babiš střet zájmů vyřešil. Ministerstvo pro místní rozvoj, které vede Zuzana Mrázová (ANO) však dotaz vůči EU zatrhl a SZIF si vystačil se zmíněnými analýzami.
Co se týče detailu těchto analýz, odmítal je ale SZIF nejprve zveřejnit.
Právní analýzy z AK Portos a Pelikán, Krofta a Kohoutek vám nemůžeme poskytnout, neboť jde o dokumenty, které jsou smluvně chráněny povinností mlčenlivosti a obsahují právní posouzení vztahující se k probíhajícím správním řízením. Jejich zpřístupnění třetím osobám není možné, komentovala Eva Češpiva, mluvčí SZIF.
Je ovšem poměrně zřejmé, že skutečným důvodem utajení bylo, aby experti nemohli právní analýzy veřejně rozebrat a podrobit kritice. SZIF v tomto ohledu ale bojoval s větrnými mlýny, jelikož bylo jasné, že se zmíněné analýzy brzy v médiích neobjeví. Ostatně i proto asi fond včera otočil a nakonec analýzy (zatím jen od AK Portos) zveřejnil.
Na analýzu měla AK dva dny
Jak navíc ukazuje registr smluv, smlouva s AK Pelikán, Krofta a Kohoutek byla uzavřena 13. března, přičemž právní analýzu rizik, zaměřenou zejména na metody výkladu ustanovení § 4c zákona o střetu zájmů (teologický, systematický, historický a jazykový), a analýzu aspektů legitimního očekávání příjemce dotace měla kancelář vypracovat do dvou dnů. To je dost šibeniční lhůta na to, že jde o miliardy korun.
Na právní analýzu uspořádání statutu Babišova RSVP Trust z hlediska souladu s vnitrostátní a evropskou legislativou týkající se oblasti střetu zájmů dal SZIF čas do konce března. To sice také není zrovna hodně času, na druhou stranu však, když víte, jak má analýza dopadnout…
To ale není z bizarností vše. SZIF totiž své rozhodnutí okomentoval tím, že nechce dělat ukvapená rozhodnutí, že se chová obezřetně, že mu jde o veřejné finance a že jeho postup minimalizuje rizika pro státní rozpočet i pro Českou republiku. Ve skutečnosti však SZIF svým rozhodnutím činí pravý opak a pokud něco jeho postup minimalizuje, tak jsou to rizika pro Agrofert. Perličkou pak je dodatek SZIF, že postupuje transparentně. S ohledem na skutečnost, že fond zároveň odmítal zveřejnit právní analýzy, na základě kterých rozhodl, jde vskutku o úsměvné tvrzení.
Dotace pro Agrofert zaplatíme my všichni
Nejhorší na celé situaci je, jak vše s vysokou pravděpodobností dopadne. Česko nyní začne Agrofertu vyplácet jak národní, tak evropské dotace. Evropská komise ovšem následně vyhodnotí, že premiér nesplnil evropská pravidla pro střet zájmů a Česku odmítne peníze proplatit či je bude po Česku požadovat zpět. Peníze ale Agrofertu zůstanou, jen budou proplaceny z českého státního rozpočtu.
Pro české občany a jejich peněženky by tak paradoxně bylo lepší, kdyby Babišovo řešení nesplňovalo ani požadavky tuzemského práva. V takovou chvíli by totiž Agrofert musel dotace vrátit a nemohly by mu být dále vypláceny. Zda tomu tak je, se ale nejspíše jen tak nedozvíme. Konečné rozhodnutí totiž mohou říci jen soudy. A aby se k tomu soudy mohly vyjádřit, musel by SZIF či ministerstvo zemědělství dotace přestat vyplácet a Agrofert dát celou věc k soudu. Navíc by pak musel někdo neoprávněné dotace vymáhat zpět. Vzhledem k tomu, že za stávající vlády k ničemu takovému samozřejmě nedojde, dá se očekávat, že nakonec vše dopadne tak, že dotace pro Agrofert půjdou ze státního rozpočtu a zaplatí je tak všichni čeští občané.