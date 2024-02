Google má novou vyhledávací funkci. Způsobí Circle to Search revoluci?

Jak vyhledávání funguje?

Circle to Search je založeno na vyhledávání na chytrých telefonech pomocí jednoduchých gest. V prvé řadě se jedná o zakroužkování, ale může jít také o zvýraznění nebo čmárání přes objekt s tím, že uživatel nemusí přecházet mezi aplikacemi. Google tuto novinku oznámil na svém blogu v půlce ledna a vycházel z toho, že chytré telefony jsou oknem k informacím z celého světa a lidé je využívají na spoustu věcí. Když se pak do něčeho ponoří, nemusí přestávat s tím, co dělají, a přecházet do jiné aplikace, ale rovnou si mohou vyhledat, co je zaujalo a co potřebují.

Funkci společnost vysvětluje na několika případech. Jedním z nich je sledování videa o outfitech, kde autor neoznačí jeho značky a divák chce zjistit, o jaké oblečení se jedná. Poté stačí dlouze stisknout domovské tlačítko nebo navigační lištu na telefonu Android, aktivovat Circle to Search a jedním z gest vybrat požadovanou položku, například sluneční brýle. Ty se následně objeví, a to včetně možností, kde je nakoupit. Dalším případem je, když na sociálních sítích uživatel narazí například na nějaké jídlo a chce o něm zjistit více, případně se dozvědět, kde je možné si na něj zajít do restaurace a podobně. Díky takzvanému vícenásobnému vyhledávání (multisearch) kombinující prohledávání textů a obrázků současně a také vylepšením založeným na umělé inteligenci, je možné kromě zakroužkování položit do vyhledávání také otázku a dozvědět se ještě více. Vyhledávací pole je poté možné snadno zavřít a pokračovat v tom, co uživatel dělal před použitím Circle to Search.

Kde funkci najdete?

Circle to Search bylo spuštěno 31. ledna na vybraných prémiových chytrých telefonech s Androidem. Konkrétně se jedná o Pixel 8, Pixel 8 Pro a novou řadu Samsung Galaxy S24, a to ve všech jazycích a místech, kde jsou dostupné. Předpokládá se však, že do budoucna se tato funkce rozšíří i do ostatních zařízeních. Podle Josefa Cmara ze serveru Svetandroida.cz ostatní výrobci teď budou sledovat, jakého přijetí se funkce dočká u zákazníků. Pokud vřelého, pravděpodobně budou na Google tlačit, aby funkci zpřístupnil co možná nejdříve, klidně formou aktualizace klasického vyhledávače. Minimálně do října roku 2024 ale na telefonech konkurence funkci Circle to Search neočekávejte, zdůrazňuje v článku.





Dopady na marketing

Selena Templeton, Content Manager v digitální agentuře Single Grain, si myslí, že Circle to Search otevírá skvělé možnosti pro kreativní i tradiční marketingové kampaně. V článku uvádí také několik způsobů, jak funkci využít. Jedná se například o cílenou inzerci, kdy značky mohou pomocí údajů Circle to Search lépe porozumět zájmům a preferencím uživatelů. Dále je možné integrovat funkci Circle Search do QR kódů umístěných na tištěných reklamách nebo displejích v obchodě. Uživatelé díky nim mohou naskenovat kód a poté zakroužkovat konkrétní prvky v reklamě, aby získali přístup k informacím o produktu nebo o speciálních nabídkách. Doporučuje také použít Circle to Search v příbězích na sociálních sítích umožněním sledujícím zakroužkovat položky, které nosí influenceři nebo figuranti ve videích. Začleňte funkci do interaktivních her nebo kvízů, kde uživatelé získávají body nebo odemykají odměny správnou identifikací produktů nebo značek pomocí této funkce, radí dále s tím, že je vzhledem k tomu, že jde o novou funkci, potřeba zůstat přizpůsobiví a experimentující.

Odbornice na marketing Grace Shin, Director of Global Demand Generation ze společnosti Mirantis, ve svém příspěvku na LinkedIn zdůrazňuje, že aktuálně je klíčem výše zmíněný multisearch. Ten podle ní například povede k nárůstu generovaného obsahu videí nebo obrázků a očekává, že značky budou využívat videoobsah pomocí generativní umělé inteligence s tím, že čím více fotografií a videí vystavíte, tím větší je pravděpodobnost, že vás najdou, a tím větší je pravděpodobnost konverze. Dále si myslí, že značky budou potřebovat, aby se jejich produkty zobrazovaly způsobem, který sledující přiměje chtít hledat, takže to povede ke změnám v inzerování produktů a také influencer marketingu. Důležitá jsou podle Shin také krátká klíčová slova. Vícenásobné vyhledávání je o pohodlí, rychlosti a uživatelském zážitku – stačí zadat několik obecných klíčových slov (na rozdíl od dlouhých klíčových slov) a máte hotovo. Je důležité vědět, na která krátká klíčová slova strategicky cílit podle toho, kde se vaši spotřebitelé na své nákupní cestě nacházejí, vysvětluje.

Managing Editor v Tom's Guide Philip Michaels v článku zmiňuje, že se Circle to Search může stát cenným nástrojem při cestování, který uživatelům umožní využít možnost zakroužkovat objekty na obrazovce telefonu, aby získali informace o orientačních bodech nebo turistických místech. Mohlo by to být také užitečné pro vyvolání menu, recenzí a speciálních nabídek, když jste venku a hledáte místo k jídlu, upřesňuje.

Jak funkce ovlivní SEO?

Grace Shin zdůrazňuje, že je důležité také SEO pro obrázky, a to proto, že se Circle to Search zaměřuje právě na vyhledávání obrázků. Ujistěte se, že na svém webu používáte vysoce kvalitní obrázky, které uživatelům jasně představují váš produkt nebo službu. Optimalizujte také název, popis a alternativní text obrázku tak, aby obrázek přesně popisoval, což Googlu pomůže určit jeho relevanci pro vyhledávací dotaz, píše dále a závěrem připomíná pravidelnou kontrolu metadat, protože na ně Google spoléhá při určování, zda konkrétní stránka s obsahem splňuje vyhledávací záměr uživatele.

Odborníci funkci fandí

V médiích je v souvislosti s Circle to Search zmiňována nejen funkce Google Lens, ale také funkce Androidu s názvem Now on Tap. Tu Google oznámil už v roce 2015 a její koncept byl velmi podobný. Stačilo podržte tlačítko Domů a Google hledal další podrobnosti o jakémkoli obsahu, který byl v daném momentu na displeji. Ve srovnání s Circle to Search byl pomalejší a nenabízel rychlý přístup k Google Lens, ale na dobu, kdy vyšel, byl působivý a recenzenti jej označili za jednu z nejlepších věcí, které byly toho roku do Androidu přidány, uvádí v článku redaktor Android Police Zachary Kew-Denniss a doplňuje, že Now on Tap nahradil Asistent Google a dnes se jedná o zapomenutou funkci. Funkce Circle to Search se podle něj chovala přesně tak, jak očekával – při hledání výsledků byla neuvěřitelně rychlá a každá interakce byla bezproblémová. Otázkou však podle něj je, jak často to lidé budou potřebovat. Google má vizi lidí, kteří neustále hledají produkty a položky, které vidí při procházení sociálních médií, ale nejsem si jistý, že to bude tak častá interakce, jak se Google domnívá, myslí si.

Josef Cmar tuto funkci už také vyzkoušel. Uvádí, že to není vůbec špatné, skutečně je maximálně jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Sám však po prvotním nadšení už opět používá klasické metody hledání. Situace ale může být u jiných uživatelů úplně opačná, hodně záleží, co a jak nejčastěji v telefonu vyhledáváte. Snadno se může stát, že jakmile jednou Circle to Search vyzkoušíte, už nikdy nebudete chtít jinak, podotýká.

Peteru Holdenovi z Talk Android funkce připomíná Google Lens, ale je více komplexní díky tomu, že funguje prakticky na všechno, co vidíte na displeji telefonu, ať už je to hra, aplikace, něco ve filmu, nebo dokonce něco, co můžete vidět přes hledáček aplikace fotoaparátu. Nebudu říkat, že by Circle to Search otevřel nové galaxie, ale určitě se hodí. Zvláště, když si nejsem úplně jistý, jak popsat věc, o které bych se chtěl dozvědět víc, uzavírá.