Hodinový manžel je pomocníkem rodiny, který pomůže se vším, na co jeho klienti sami nestačí. Opraví kapající kohoutek, zasklí okno, vymění žárovky, vymaluje, poseká zahradu, natře dveře a dokonce i nakoupí. Jedná se tedy o řemeslníka, který vyniká velkou zručností. Dalo by se říci, že je to převratný druh podnikání, není však ještě tolik žádaným, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Kde jste získal inspiraci k tomuto druhu podnikání?

O tomto druhu podnikání jsem se dozvěděl náhodně od manželky mého kamaráda. Pak následoval vlastní průzkum poptávky po službách v tomto oboru a odtud byl už jen pověstný krůček k realizaci podnikatelského záměru.

Jak dlouho trvala cesta od inspirace k realizaci a první zakázce?

Pokud do této cesty zahrnu i již zmíněný průzkum trhu, přípravu webové prezentace, letáků, přípravu objednávkového systému, zajištění a specifikace pojištění, zajištění požadovaného technického vybavení, pak asi půl roku.

Jak probíhalo vyřizování živnosti?

Naštěstí jsme se této fázi mohli úspěšně vyhnout, protože všechna potřebná živnostenská oprávnění jsme již měli z let minulých.

Co všechno umí hodinový manžel?

Hodinoví manželé umí většinu řemeslných činností například:

Drobné stavební práce, opravy zdiva, pokládka dlažby, obklady zdí

Drobné elektroinstalační práce, výměna zásuvek, výměna svítidel, instalace spotřebičů, anténní rozvody

Drobné vodoinstalační práce, opravy kapajících kohoutků, opravy protékajících WC, instalace baterií

Lakýrnické a malířské práce

Pokládky a údržba podlah, parkety, plovoucí podlahy

Montáže nábytku, drobné truhlářské práce, opravy nábytku

Úklid a čištění koberců, dlažby a podlahových ploch obecně

Údržba zahrady, sekání trávníku, střihání okrasných keřů a živých plotů, kácení stromů, štípání dřeva

Jsou určitě věci, které neumí, ale zatím jsme zvládli vše. Naše společnost disponuje zaměstnanci a smluvními partnery různých profesí, a právě díky tomu je portfolio poskytovaných služeb velmi široké.

Vzpomenete si ještě, jaká byla vaše první zakázka? A jaký je nyní váš typický klient?

První zakázka … tak to byla paní, která se vrátila z dlouhodobého pobytu v cizině a potřebovala drobné opravy v bytě, smontovat nějaký nábytek, vyčistit koberce, opravit žaluzie, přilepit lišty atd.

Definovat typického zákazníka je asi nemožné, nejčastěji však pracujeme pro klienty buď časově velmi vytížené nebo méně, řekněme, manuálně zručné.

Setkal jste se už s reklamací?

Musím zaťukat, ale zatím máme samé spokojené zákazníky.





Jaký je zájem o práci hodinového manžela?

V současné době máme na službu „Hodinový manžel“ vyhrazeno pět řemeslníků rozdělených podle vykonávaných profesí do čtyř základních okruhů pracovních činností :

zednické, obkladačské a stavební práce a činnosti související se stavbou

elektroinstalace a slaboproudá elektrotechnika, lakýrnické a malířské práce

truhlářské práce, pokládka a renovace podlah

údržba zahrad a úklidové práce

Je však naprosto běžné, že řemeslník se specializací na zednické práce smontuje nábytek či vymění vadný vypínač. V podstatě každý náš hodinový manžel ovládá většinu prací z jednotlivých řemesel.

Je problém sehnat šikovné hodinové manžele nebo si je sám musíte zaučit?

Je problém sehnat šikovného, ale hlavně zodpovědného a precizního řemeslníka. V dnešní době překotné výstavby dělá zedníka, elektrikáře, lakýrníka, podlaháře atd… kdekdo, ale tomu také odpovídá i kvalita odvedené práce. Dost často jsou našimi zákazníky právě uživatelé bytů či domů postavených těmito “odborníky“, kde již po pár měsících užívaní taková nemovitost vyžaduje rozličné opravy nebo dodělávky.

Proto výběru našich řemeslníků věnujeme velkou pozornost a při přijímacím pohovoru či dohodě o spolupráci vždy vyžadujeme reference, které si samozřejmě ověřujeme. Často se nám stává, že musíme uchazeče odmítnout právě z důvodu nedostatečné kvalifikace či nedostatečné orientace na zákazníka.

Narážíte v podnikání na nějaké překážky?

Největší překážku spatřuji v neinformovanosti lidí o této službě a velmi obtížném způsobu, jak o sobě dát vědět, protože efektivní reklama představuje pro naši firmu a její cenovou politiku příliš vysoké a neakceptovatelné náklady.

Jakou cestou chcete jít do budoucna?

Myslím, že cestou do budoucna je neustálé rozšiřování portfolia poskytovaných služeb a jejich časová dostupnost a samozřejmě vysoká kvalita poskytovaných služeb.

Pokud máme práci odvádět kvalitně a v rozumných termínech, tak co se týče oblastní působnosti, pak se budeme orientovat na klientelu stejně jak doposud, tedy hl.m. Praha a okolí.

Platí i ve vašem případě, že kovářova kobyla chodí bosa?

Bohužel ano. :o)

Myslíte, že jednou přijde boom hodinových manželů?

Nevím ani netuším. Ale mám obavu z toho, že hodinového manžela bude v budoucnu dělat každý „odborník“, a to asi i z řad cizojazyčně hovořících, dnes stavebních dělníků.

Znamená to pro nás, že budeme mít sice práci, kdy budeme opravovat jejich výtvory, ale oni budou svou neprofesionalitou kazit dobré jméno naší služby.

Uživíte se svojí živností?

Výhradně službou „Hodinový manžel“ rozhodně ne.

Kolik vám podnikání zabere času? Máte vůbec čas na koníčky?

Pracuji v průměru 10 hodin denně.

Pokud chcete vyhovět klientům, tak je potřeba si uvědomit, že valná většina z nich jsou pracující lidé a naše služby využívají ve svém volnu, tedy převážně v odpoledních a podvečerních hodinách nebo o víkendech. Je samozřejmé, že svůj soukromý život musím přizpůsobit požadavkům zákazníků, takže alespoň ta dopoledne mám trochu volnější. Bohužel volných víkendů za poslední dobu mnoho nebylo, ale když už nějaký volný čas je, tak ze všeho nejraději odjíždím na chalupu a tam kutím :o)

Vyslýchaný: Karel Proksch Rok narození: 1969

1969 Funkce: výkonný ředitel

výkonný ředitel Dosažené vzdělání: střední odborné

střední odborné Kariéra: od roku 1993 podnikatel od roku 2005 ve společnosti J.M.K. Real, s.r.o.

od roku 1993 podnikatel od roku 2005 ve společnosti J.M.K. Real, s.r.o. Koníčky: chata, numismatika, rybaření