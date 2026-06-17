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Houby nebo zavařeniny na prodej: Finanční správa upozorňuje na daňová pravidla

Jana Knížková
Dnes
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Na obrázku je slenice s domácí marmeládou, ve které je lžička
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Léto je obdobím sběru hub, lesních plodů a sklizně ovoce ze zahrad. Mnozí Češi si prodejem přebytků nebo domácích zavařenin přivydělávají, ne vždy si ale uvědomují, že i taková činnost může podléhat daňovým povinnostem.
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Prodej přírodních darů a domácích výrobků má v Česku dlouhou tradici a v letních měsících se k němu vrací mnoho lidí, kteří si chtějí jednoduše přivydělat. Ať už jde o houby, borůvky nebo zavařeniny ze zahrádky, ne vždy je ale jasné, kde končí běžný příležitostný prodej a kde už začínají povinnosti spojené s podnikáním a zdaněním příjmů. Právě na tuto hranici upozorňuje i Finanční správa ČR.

Pokud jde o nahodilou nebo příležitostnou činnost a celkové příjmy z těchto aktivit za rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, jsou od daně z příjmů osvobozeny. V takovém případě není třeba odvádět daň ani podávat daňové přiznání.

Jiná situace nastává ve chvíli, kdy příjmy z příležitostného prodeje překročí hranici 50 tisíc korun. Pak vzniká povinnost podat daňové přiznání a všechny tyto příjmy zdanit jako ostatní příjmy.

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Kdy už jde o podnikání

Největší problém bývá podle Finanční správy ČR rozlišit, zda jde ještě o příležitostný přivýdělek, nebo už o podnikání.

V praxi je nejsložitější najít hranici mezi příležitostnou a soustavnou činností, což má velký vliv na případné daňové povinnosti. I sběr a prodej lesních plodů nebo produktů ze zahrádky totiž může mít povahu podnikání, pokud jej někdo provádí pravidelně za účelem dosažení zisku – a to i když jde o činnost sezónní, upozornila generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

V případě soustavné činnosti je nutné příjmy zdaňovat jako příjmy ze samostatné činnosti. Zvýšenou pozornost by podle úřadů měly věnovat také osoby samostatně výdělečně činné, které mají v předmětu podnikání nákup a prodej zboží.

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Nestačí jen daně

Při prodeji hub a lesních plodů je potřeba myslet i na další povinnosti. Prodejci hub musí disponovat platným osvědčením o znalosti hub. Pokud houby sbírají v lese za účelem podnikání, potřebují také živnostenské oprávnění.

Důležitý je rovněž souhlas vlastníka lesa a dodržování pravidel poctivého prodeje, včetně správného označování cen, vydávání dokladů a plnění hygienických požadavků.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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