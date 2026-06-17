Houby nebo zavařeniny na prodej: Finanční správa upozorňuje na daňová pravidla

Prodej přírodních darů a domácích výrobků má v Česku dlouhou tradici a v letních měsících se k němu vrací mnoho lidí, kteří si chtějí jednoduše přivydělat. Ať už jde o houby, borůvky nebo zavařeniny ze zahrádky, ne vždy je ale jasné, kde končí běžný příležitostný prodej a kde už začínají povinnosti spojené s podnikáním a zdaněním příjmů. Právě na tuto hranici upozorňuje i Finanční správa ČR.
Pokud jde o nahodilou nebo příležitostnou činnost a celkové příjmy z těchto aktivit za rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, jsou od daně z příjmů osvobozeny. V takovém případě není třeba odvádět daň ani podávat daňové přiznání.
Jiná situace nastává ve chvíli, kdy příjmy z příležitostného prodeje překročí hranici 50 tisíc korun. Pak vzniká povinnost podat daňové přiznání a všechny tyto příjmy zdanit jako ostatní příjmy.
Kdy už jde o podnikání
Největší problém bývá podle Finanční správy ČR rozlišit, zda jde ještě o příležitostný přivýdělek, nebo už o podnikání.
V praxi je nejsložitější najít hranici mezi příležitostnou a soustavnou činností, což má velký vliv na případné daňové povinnosti. I sběr a prodej lesních plodů nebo produktů ze zahrádky totiž může mít povahu podnikání, pokud jej někdo provádí pravidelně za účelem dosažení zisku – a to i když jde o činnost sezónní, upozornila generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
V případě soustavné činnosti je nutné příjmy zdaňovat jako příjmy ze samostatné činnosti. Zvýšenou pozornost by podle úřadů měly věnovat také osoby samostatně výdělečně činné, které mají v předmětu podnikání nákup a prodej zboží.
Nestačí jen daně
Při prodeji hub a lesních plodů je potřeba myslet i na další povinnosti. Prodejci hub musí disponovat platným osvědčením o znalosti hub. Pokud houby sbírají v lese za účelem podnikání, potřebují také živnostenské oprávnění.
Důležitý je rovněž souhlas vlastníka lesa a dodržování pravidel poctivého prodeje, včetně správného označování cen, vydávání dokladů a plnění hygienických požadavků.