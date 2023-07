Jak si konkurují půjčovny vodáckého vybavení? Přinášíme velké srovnání cen

Ke splouvání řek nepotřebujete vlastní vybavení, vše si můžete obstarat v půjčovnách. Těch je v blízkosti vodních toků mnoho, sportovci tak mají možnost výběru.

Server Podnikatel.cz se zaměřil na to, jak si půjčovny konkurují z hlediska cen, a zaměřil se na ceny plastových i nafukovacích lodí a dalšího vybavení, jako jsou pádla, vesty nebo sudy na věci. Jednotlivé půjčovny se od sebe neliší jen cenami, ale také šíří půjčovaného vybavení a nabízenými službami. Například ve vodácké půjčovně lodí a doplňků v Olomouci se dá domluvit vrácení materiálu i mimo pracovní dobu a taktéž po domluvě je možné zajistit i odvoz a dovoz vodáckého materiálu. Půjčovna lodí Samba například v případě sucha a povodní vrací peníze, půjčovna Water Element má v této sezóně novinku, a to možnost zapůjčení od soboty do pondělí, kdy je to počítáno jako jeden den půjčovného. Půjčovna lodí a raftů Berounka při zapůjčení od pondělí do pondělí poskytuje jeden den zdarma.

Na některých místech je další vybavení součástí ceny půjčovného za loď, někde se půjčovné počítá na den, jinde se rozlišuje cena při půjčení na jeden den versus na více dní. V tabulkách jsou v případech, kdy bylo na výběr, ceny s objednáním, tedy zvýhodněné oproti přímému vypůjčení na místě.