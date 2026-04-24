Jako vstup na ligu zdarma? Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Ministerstvo kultury na začátku března oznámilo, že v rámci plnění programového prohlášení vlády s heslem „kultura pro všechny“ otevře muzea a galerie po celé České republice veřejnosti. Konkrétně pravidelně a bez vstupného.
Kultura jako charita?
Už u prvního příspěvku na profilu ministerstva na Facebooku se objevilo mnoho komentářů od lidí.
Tak si představme, že by stát nařídil vstup na ligu zdarma a klubu řekl, že to mají brát jako prestiž. U sportu nepředstavitelné, v kultuře se tomu říká ‚přiblížení lidem‘. Je to jen další rána pod pás už tak podhodnocenému sektoru. Na tribunu se lístky šponují do tisíců, z kultury děláme státem řízenou charitu na úkor těch, co ji tvoří, popisuje jeden z komentářů.
Další komentující uvádí, že na státní svátky jsou vstupy zdarma, na muzejní noci jsou vstupy zdarma a některé instituce mají pravidelně vstupy zdarma i samy za sebe.
Chodí tam víc lidí? Neřekla bych. Kulturu zpřístupníte, když nebude závislá na vstupném, což se momentálně neděje. Za to se vymýšlí něco, co už tu vlastně je, doplnila.
Vstupné = příjmy. Bez vstupného = přidat finance na kulturu ze státního rozpočtu, zní další příspěvek.
Otázka kompenzací visí ve vzduchu
Podle jedné uživatelky jsou volné vstupy hezké, ale zajímalo by ji, jestli organizacím bude ministerstvo kompenzovat ztrátu peněz za vstupné.
Už tak berete kultuře peníze a doufám, že si nemyslíte, že budou schopni dělat třeba špičkové výstavy. A když to dělat nebudou, zavřete ty galerie pro nedostatek návštěvníků, nebo jak to bude? ptá se. Dotazuje se více lidí, například takto:
Kdo galeriím proplatí ušlý zisk? Podle jedné uživatelky nemají muzea o víkendu o návštěvníky nouzi a zajímalo by ji, proč to není ve všední den, kdy by mohli přijít rodiče s dětmi, školy nebo důchodci a nebyl by pak takový nával.
Jiná uživatelka si myslí, že kdo má o kulturu zájem, tak mu nevadí si nějaký ten peníz připlatit.
Jsou skutečně lidé, kteří do muzeí nechodí, protože na ně nemají peníze? Budou muzea zdarma motivovat lidi, kteří jsou zvyklí se válet doma u TV a mobilu a v hospodě u piva a cigaret, aby zvedli zadky a děti vzali na kulturou a vzděláním? zní její dotazy. Jiná komentující říká, že tam půjde ráda za plné vstupné, když jim ministerstvo osekává peníze.
Lidi, vy budete remcat pořád. Zdarma je špatně, platit je taky špatně, doprava je drahá, platit se to bude z daní… Nějak vám unikla podstata. Je to prospěšné všem a je jedno jestli to platím z peněženky nebo prostřednictvím daní, shrnuje jiný komentář.
Mnohé galerie už zdarma jsou
V první fázi tohoto projektu byl vstup každou první neděli v měsíci zdarma do Národní galerie Praha, Moravské galerie v Brně a do Muzeu umění Olomouc. Na profilu ministerstva lidé podotýkají, že mnoho muzeí už má vstupné upravené i bez tohoto opatření.
Brno má vstup zdarma do všech stálých expozic – non stop, nikoliv jen 1. neděli v měsíci. Olomouc dávno praktikuje vstup zdarma 1. neděli v měsíci. Nemáte ani adekvátní informace, upozorňuje jedna komentující. Ministerstvo na to odpovídá, že se tento přístup osvědčil a oni na něj nyní navazují a rozšiřují ho i na další státní galerie.
U příspěvku Národní galerie Praha jeden z uživatelů komentuje, že
neděle radši vynechávat. S podobným názorem není sám, jak ukazují tyto příspěvky:
Díky za info. Je dobrý vědět, kdy tam nechodit. Chci na ty obrazy vidět. a
Půjdu jindy než v neděli. Podobně jako na profilu ministerstva kultury se zde několik lidí také ptá, zda jim bude ministerstvo kompenzovat výpadek ze vstupného.
Ministerstvo kultury v příspěvku uvedlo, že zaznamenalo první den po otevření státních galerií bez vstupného výrazně vyšší zájem veřejnosti, který překonal původní očekávání. Dále zmínili, že data vyhodnocují a sledují nejen návštěvnost, ale i ekonomické dopady a fungování institucí. Přesnější čísla však ministerstvo neuvedlo.
Osvěta, nebo likvidace v přímém přenosu?
K dalším oznámeným institucím patří: Národní muzeum v Praze, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum, Národní technické muzeum v Praze a Technické muzeum v Brně. Tato muzea budou mít zdarma otevřeno druhou neděli v měsíci. Třetí neděli v měsíci půjde například o: Husitské muzeum v Táboře, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nebo Památník národního písemnictví v Praze. Tento testovací režim má podle ministerstva platit až do začátku letních prázdnin.
I pod těmito příspěvky s oznámením se spousta lidí ptá, jak se bude institucím kompenzovat ušlý zisk nebo kolik to bude stát státní kasu.
Nebo je to jen způsob, jak sebrat peníze kulturním institucím? ptá se jeden z komentujících.
Nic jiného neumíte? Zacpat lidem pusy vstupem zdarma? Jakože CHLÉB & HRY? A jak budete kompenzovat ušlý zisky všem těm muzeím, kterým jste ty dny zdarma evidentně dali příkazem? Samé otázky…, píše jedna uživatelka.
Institice dlouhodobě pracují na zpřístupňování kultury skrze doprovodné programy a edukační činnost. Otevření muzeí zdarma už v tak podfinancovaném sektoru není zpřístupnění, ale opět likvidace ze strany Ministerstva kultury, myslí si další. Podle jiného přispěvovatele jde o
skvělé rozhodnutí pro osvětu národa.