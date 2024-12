Je stát v daních prominentní škůdce?

Náhrada škody je integrální součást právního státu

Každý, kdo způsobí škodu, je povinen ji nahradit. Princip, který nikoho z dospělých nemůže překvapit. Ostatně, komu by se líbilo být v roli poškozeného bez náhrady škody? Náhrada škody je zkrátka integrální součást právního státu.

Pokud se musíte domáhat svého práva v libovolném řízení, vznikají logicky náklady. Čím složitější věc, tím náklady obvykle rostou. Pokud se svého práva domůžete (tedy vaše nároky se ukázaly jako oprávněné), vznikla vám mimo jiné i škoda spočívající v nákladech řízení, které jste museli vynaložit na odstranění bezpráví. Je tedy spravedlivé a logické, aby škůdce tyto náklady nahradil.





Přiznané náklady řízení nejsou příjmem zástupce v řízení

Předně je nezbytné vyvrátit mýtus, že přiznané náhrady nákladů řízení jsou příjmem zástupce v řízení. Nejsou! Náhrada nákladů řízení náleží subjektu postiženému bezprávím a má mu nahradit prostředky, které musel vynaložit na svou obranu proti bezpráví (náklady na zastoupení). Smyslem této náhrady je pokrýt náklady na právní služby, které postižený subjekt musel vynaložit.

Je však důležité zmínit, že náklady řízení nejsou v České republice procesně úspěšným účastníkům nahrazovány ve skutečné výši, nýbrž jsou paušalizovány úpravou advokátního tarifu. Paušalizovaná náhrada nákladů řízení většinou nepokryje skutečné náklady. Ostatně proto je paušalizovaná … a nějak se s tím společnost smířila.

Zastropovat paušální náhradu nákladů je nesmysl

Ministr spravedlnosti s účinností od 1. ledna 2025 podepsal novelu advokátního tarifu, tedy vyhlášky, která paušalizovanou náhradu nákladů řízení upravuje. Tarifní hodnota, z níž se vypočítává paušalizovaná náhrada nákladů řízení v daňových sporech, je však zastropována částkou 500 000 Kč (základna pro výpočet, nikoli samotná náhrada – blíže viz příklad), tedy jako kdyby stát předpokládal, že výše doměřené daně nemůže překročit uvedenou částku.

Na první pohled je zřejmé, že takový předpoklad musí být buď dětinský, nebo vypečený. Podlé mého názoru, je to nespravedlivá úprava (tedy vypečená), neboť takový strop bude ve značném počtu případů překonán a tedy u složitějších a obvykle i delších sporů stát vědomě hodlá hradit subjektům postiženým daňovým bezprávím ještě menší část nákladů (ve srovnání s jinými druhy sporů), které jim skutečně při boji (často o holou existenci) proti bezpráví vznikly. Výsledná úprava paušalizované náhrady nákladů řízení v daňových sporech je poplatná tlaku finanční správy na snižování jejich vlastních nákladů.

Stojí ty drobné za devastaci důvěry?

A ministr patrně zapomněl na to, že je ministrem právě spravedlnosti a podepsal nespravedlivou úpravu. Kladu si otázku, zda „ušetřené“ (asi) nižší stovky miliónů korun ročně, o něž stát jako vypečený škůdce vědomě obere nebožáky postižené bezprávím, jsou tak rozpočtově významné, že nám stojí za devastaci důvěry občanů ve spravedlivý stát. Ve světle rozhazovaných miliard na platy úřednictva množícího se jako kobylky musím zodpovědně prohlásit: Nestojí to za to.

Příklad sporu

Náhrada nákladů řízení

3letý daňový spor, odvolací řízení a následný přezkum rozhodnutí soudem. Kontrola na DPH neuznala DPH za pronájem několika stavebních strojů za 36 měsíců od „podezřelého“ pronajímatele, DPH činilo 100 000 Kč měsíčně, doměrek 3 600 000 Kč na DPH bez sankcí. Zpráva o daňové kontrole o rozsahu 70 stran, odvolání o rozsahu 70 stran, rozhodnutí odvolacího orgánu o rozsahu 60 stran, žaloba o rozsahu 60 stran.

Hodnota úkonu právní služby činí od 1.ledna 2025 podle advokátního tarifu: 10 300 Kč + paušální náhrada 450 Kč, celkem tedy 10 750 Kč. Stát nahrazuje jen úkon právní služby. Bohužel ne každá práce zástupce je považována za úkon právní služby.

Paušalizované náklady v odvolacím řízení

Úkon převzetí zastoupení – 10 750 Kč

Úkon sepisu odvolání – 10 750 Kč

Úkon vyjádření – 10 750 Kč

Celkem – 32 250 Kč

Skutečné náklady v odvolacím řízení

Porada s klientem – 3000 Kč

Studium spisu – 30 000 Kč

Sepis odvolání (týmová práce 3 odborníků 10 pracovních dnů, včetně mnoha konzultací s klientem) – 90 000 Kč

Vyjádření ke změně právního názoru odvolacího orgánu – 30 000 Kč

Celkem – 153 000 Kč

Paušalizované náklady při řízení před soudem

Úkon sepisu žaloby – 10 750 Kč

Úkon sepisu repliky – 10 750 Kč

Celkem 21 500 Kč

Skutečné náklady při řízení před soudem

Sepis žaloby – 100 000 Kč

Replika k vyjádření žalovaného – 24 000 Kč

Celkem 124 000 Kč

Celkově tak skutečné náklady činí 277 000 Kč, zatímco přiznaná náhrada 53 750 Kč.