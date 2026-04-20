Podnikatel.cz  »  Účetnictví

Jediná chyba v přehledu může znamenat zbytečné tisíce navíc

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž s výrazem překvapení až šoku
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Podání přehledu o příjmech a výdajích není jen administrativní formalita. OSVČ v něm mohou udělat chybu, která je později stojí peníze navíc. V některých případech ji už nelze napravit.

Osoby samostatně výdělečně činné musí podat přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce po odevzdání daňového přiznání. Přestože jde o každoroční povinnost, v praxi se opakují chyby, které mohou mít přímý dopad na výši odvodů i vznik penále.

Zásadní problém nastává zejména u OSVČ, které podnikají při zaměstnání. Tyto osoby by měly mít správně označenou vedlejší samostatnou činnost. V praxi se ale často stává, že podnikatel tuto skutečnost přehlédne a v přehledu omylem uvede hlavní činnost.

Také přehledy pro zdravotní pojišťovnu budou muset OSVČ podávat elektronicky

Jak upozorňuje veřejný ochránce práv, pokud podnikatel správně označí svojí činnost jako vedlejší, ale zároveň se v přehledu přihlásí k účasti na důchodovém pojištění, nastaví si tím povinnost platit pojistné, i když by ho platit nemusel. 

Rozhodující je vždy to, co OSVČ v přehledu uvede. ČSSZ nezkoumá, zda šlo o omyl, uvádí ombudsman. 

Taková chyba přitom není jen formální

Může vést k tomu, že se na podnikatele začne vztahovat povinnost platit důchodové pojištění v jiném rozsahu, než jaký by odpovídal jeho skutečné situaci.

Další častý problém nastává ve chvíli, kdy OSVČ správně uvede vedlejší činnost, ale zároveň se v přehledu přihlásí k účasti na důchodovém pojištění. Tím si však často nechtěně zakládá povinnost platit pojistné, i když by ji jinak neměla.

Rozhodující je vždy to, co je v přehledu vyplněno a odesláno. Česká správa sociálního zabezpečení údaje nijak neověřuje z hlediska záměru či omylu. Pokud z formuláře vyplývá povinnost platby, je považována za platnou.

Oprava má své limity

Podstatné je také vědět, že ne všechny chyby lze zpětně napravit. Opravný přehled slouží pouze k úpravě výše příjmů a výdajů. Nelze jím ale změnit zásadní údaje, jako je charakter činnosti nebo samotné přihlášení k pojištění.

V praxi to znamená, že pokud si OSVČ jednou nastaví povinnost platit pojistné, nelze ji zpětně „vymazat“ argumentem, že šlo o omyl nebo nepochopení formuláře.

skoleni

Pečlivost rozhoduje o výši odvodů

Vyplnění přehledu tak není jen rutinní povinnost, ale dokument s přímými finančními dopady. U vedlejší činnosti je klíčové nejen správně označit její charakter, ale také si pohlídat, zda se podnikatel k důchodovému pojištění skutečně hlásí záměrně.

Jedna nepřesnost může způsobit, že si OSVČ zbytečně vytvoří povinnost, která už pro dané období nepůjde změnit.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: JMHZ, daňové změny, brigádníci, benefity, rovnost v odměňování
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).