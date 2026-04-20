Jediná chyba v přehledu může znamenat zbytečné tisíce navíc

Osoby samostatně výdělečně činné musí podat přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce po odevzdání daňového přiznání. Přestože jde o každoroční povinnost, v praxi se opakují chyby, které mohou mít přímý dopad na výši odvodů i vznik penále.
Zásadní problém nastává zejména u OSVČ, které podnikají při zaměstnání. Tyto osoby by měly mít správně označenou vedlejší samostatnou činnost. V praxi se ale často stává, že podnikatel tuto skutečnost přehlédne a v přehledu omylem uvede hlavní činnost.
Jak upozorňuje veřejný ochránce práv, pokud podnikatel správně označí svojí činnost jako vedlejší, ale zároveň se v přehledu přihlásí k účasti na důchodovém pojištění, nastaví si tím povinnost platit pojistné, i když by ho platit nemusel.
Rozhodující je vždy to, co OSVČ v přehledu uvede. ČSSZ nezkoumá, zda šlo o omyl, uvádí ombudsman.
Taková chyba přitom není jen formální
Může vést k tomu, že se na podnikatele začne vztahovat povinnost platit důchodové pojištění v jiném rozsahu, než jaký by odpovídal jeho skutečné situaci.
Další častý problém nastává ve chvíli, kdy OSVČ správně uvede vedlejší činnost, ale zároveň se v přehledu přihlásí k účasti na důchodovém pojištění. Tím si však často nechtěně zakládá povinnost platit pojistné, i když by ji jinak neměla.
Rozhodující je vždy to, co je v přehledu vyplněno a odesláno. Česká správa sociálního zabezpečení údaje nijak neověřuje z hlediska záměru či omylu. Pokud z formuláře vyplývá povinnost platby, je považována za platnou.
Oprava má své limity
Podstatné je také vědět, že ne všechny chyby lze zpětně napravit. Opravný přehled slouží pouze k úpravě výše příjmů a výdajů. Nelze jím ale změnit zásadní údaje, jako je charakter činnosti nebo samotné přihlášení k pojištění.
V praxi to znamená, že pokud si OSVČ jednou nastaví povinnost platit pojistné, nelze ji zpětně „vymazat“ argumentem, že šlo o omyl nebo nepochopení formuláře.
Pečlivost rozhoduje o výši odvodů
Vyplnění přehledu tak není jen rutinní povinnost, ale dokument s přímými finančními dopady. U vedlejší činnosti je klíčové nejen správně označit její charakter, ale také si pohlídat, zda se podnikatel k důchodovému pojištění skutečně hlásí záměrně.
Jedna nepřesnost může způsobit, že si OSVČ zbytečně vytvoří povinnost, která už pro dané období nepůjde změnit.