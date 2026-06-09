Jediná kopie vaší občanky vám může způsobit obrovské problémy

Občanský průkaz patří mezi nejdůležitější osobní doklady. Obsahuje řadu údajů, které mohou být v případě zneužití cenné nejen pro podvodníky, ale také pro osoby, které s nimi nakládají v rozporu s pravidly ochrany osobních údajů. Přesto mnozí lidé předávají občanku bez většího přemýšlení pokaždé, když si o ni někdo řekne.
Na možná rizika spojená s předkládáním občanského průkazu upozorňuje spotřebitelský server dTest.cz.
Kdy je předložení občanky povinností
Existují situace, kdy zákon ukládá povinnost totožnost prokázat. Typicky jde o jednání s úřady nebo policejní kontrolu. Ověření identity mohou vyžadovat také některé instituce, například banky nebo notáři, a to zejména kvůli pravidlům proti praní špinavých peněz.
V takových případech je požadavek na předložení občanského průkazu zcela legitimní. Stále častěji navíc není nutné ukazovat fyzický doklad a postačí elektronické prokázání totožnosti prostřednictvím aplikace eDoklady.
Občanka není vstupenka ke všem službám
Řada lidí se s požadavkem na předložení dokladu setkává při nákupu alkoholu nebo tabákových výrobků. Obsluha však ve skutečnosti často nepotřebuje znát totožnost zákazníka. Potřebuje pouze ověřit, zda dosáhl zákonem stanoveného věku.
Podobně je tomu i v některých dalších situacích. Ne vždy je tedy nutné předkládat občanský průkaz a sdělovat více údajů, než je skutečně potřeba.
Na druhou stranu platí, že pokud zákazník odmítne splnění podmínek potřebných pro poskytnutí služby, například prokázání věku, může mu být prodej nebo služba odmítnuta.
Největší riziko? Kopírování a fotografování dokladů
Samotné nahlédnutí do občanského průkazu obvykle nepředstavuje problém. Jiná situace však nastává ve chvíli, kdy si někdo začne doklad fotit, skenovat nebo pořizovat jeho kopii.
Mnoho lidí přitom automaticky souhlasí, aniž by věděli, proč je kopie pořizována, kdo k ní bude mít přístup nebo jak dlouho bude uchovávána.
Pořízení kopie občanského průkazu by přitom mělo mít jasný právní důvod. Nestačí, že si to provozovatel služby „pro jistotu“ přeje. Získané údaje navíc nesmějí být využívány k jiným účelům, než pro které byly poskytnuty.
Občanku nikdy nenechávejte jako zástavu
Přestože se tento zvyk postupně vytrácí, stále lze narazit na provozovny, které chtějí občanský průkaz jako jistotu při půjčení vybavení nebo využití určité služby.
Lidé se s tím mohou setkat například ve sportovních areálech, půjčovnách nebo některých fitness centrech.
Takový požadavek je však v rozporu se zákonem. Občanský průkaz totiž nesmí být přijímán do zástavy. Jeho držitel má naopak povinnost chránit jej před ztrátou, odcizením nebo zneužitím.
Odevzdáním občanky navíc člověk ztrácí kontrolu nad tím, kdo s dokladem nakládá a zda nedojde k opsání či zkopírování citlivých údajů.
Hotel bez dokladu? Často to nepůjde
Výjimku představuje například ubytování v hotelu nebo penzionu. Provozovatelé mají ze zákona povinnost vést evidenci hostů a zapisovat vybrané identifikační údaje.
Právě proto mohou při příjezdu požadovat předložení občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Pokud host odmítne potřebné údaje poskytnout, může mu být ubytování odepřeno.
Opatrnost se vyplatí
Ne každý, kdo chce vidět občanský průkaz, má automaticky právo pořídit si jeho kopii nebo si doklad ponechat. Jak upozořnuje dTest.cz, spotřebitelé by proto měli vždy zvažovat, zda je požadavek přiměřený a zda jsou skutečně poskytovány pouze údaje nezbytné pro daný účel.
V době rostoucí digitalizace a častějších podvodů totiž nemusí být největším rizikem samotné ukázání občanky, ale ztráta kontroly nad osobními údaji, které obsahuje.