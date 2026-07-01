Jste OSVČ? Nezapomeňte si v červenci snížit zálohu na „sociálko“ či paušální daň OSVČ

Změny se tak týkají většiny OSVČ hlavních. Nezapomeňte si proto snížit zálohy už za červenec. Zatímco splatnost záloh na sociální pojištění je od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí, paušální daň se platí už do 20. dne daného měsíce.
Co se dozvíte v článku
Požádejte o vrácení přeplatku za první polovinu roku
Na začátku července nabyla účinnosti novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a OSVČ se tak snížily minimální zálohy na sociální pojištění z 5720 Kč na 5005 Kč (minimální zálohy na zdravotní pojištění se nijak nemění). Ke snížení navíc došlo zpětně od začátku letošního roku, přičemž rozdíl v zaplacených zálohách za první polovinu letošního roku si lze nechat vrátit. Zpět lze získat až 4290 Kč (715 × 6). Pokud chce OSVČ získat přeplatek na pojistném zpět, musí podat žádost. Tu již lze podávat.
Pozor ovšem na to, že ne všech OSVČ se snížení minimálních záloh týká. Předně se netýká OSVČ vedlejších a také začínajících OSVČ, které mají už nyní minimální zálohy snížené. Kdo v současnosti platí vyšší než minimální zálohu, toho se rovněž snížení nijak netýká.
Minimální zálohy se snížily až o 715 Kč
Navíc platí, že ne každá OSVČ, které se snížení týká, dostane zpět celých 4290 Kč. Částka 715 Kč je maximální možný rozdíl za měsíc. Pokud vám v přehledu pro letošní rok vyšla záloha vyšší než 5005 Kč, vrací se pouze skutečný rozdíl. Pokud například nová minimální záloha vychází na 5500 Kč, rozdíl oproti původním 5720 Kč činí 220 Kč. O tuto částku lze požádat za každý měsíc, kdy byla placena vyšší záloha. Za 6 měsíců by šlo o 1320 Kč.
Co se týče změny výše záloh, nezapomeňte tak učinit již za červenec. Splatnost záloh na sociální pojištění je od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí.
Co musí žádost obsahovat a jak je nutné ji podat?
Pro účely vrácení přeplatku na zálohách nebyl vytvořen žádný zvláštní formulář žádosti. Z žádosti ovšem musí být patrné, že je požadováno vrácení části úhrad záloh na pojistné v souvislosti se změnou zákona č. 589/1992 Sb. s účinností od 1. 7. 2026. Žádost dále musí dle ČSSZ obsahovat způsob výplaty přeplatku a číslo účtu, na který má být vrácen. Částku požadovanou k vrácení není třeba uvádět, správa sociálního zabezpečení ji stanoví sama.
Pozor při podání žádosti na to, že je nutné ji podat elektronicky, a to jakýmkoliv způsobem umožňujícím ověření podávajícího (datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem).
Pokud příslušná územní správa sociálního zabezpečení žádosti vyhoví, rozdíl na zálohách zašle OSVČ do 2 měsíců ode dne jejího podání na účet, ze kterého OSVČ platí zálohy na pojistné, případně způsobem, který osoba samostatně výdělečně činná v žádosti určí. Pokud má být částka vyplacena v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, bude náklady na doručení platit OSVČ. Žadatel rovněž bude vyrozuměn písemným nebo elektronickým oznámením. V případě nevyhovění žádosti zašle ÚSSZ žadateli písemné oznámení a poučení, že v případě nesouhlasu může do 30 dnů požádat o vydání rozhodnutí.
Jestliže OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádá, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok 2026 (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném) při podání přehledu.
Co OSVČ s paušální daní?
Snížení minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projevilo i v prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, od července ale klesla na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstala stejná. OSVČ v paušální režimu si budou moct o rozdíl snížit další platbu a v červenci zaplatit jen 4230 Kč. Splatnost paušální daně je do 20. dne v měsíci, za který se platí, a OSVČ tak mají čas do 20. července. Pokud by OSVČ náhodou zapomněla v červenci paušální daň snížit, může tak učinit i v dalších měsících letošního roku, jelikož finanční správa nakonec změnila svůj výklad.
Jestliže si OSVČ žádnou zálohu nesníží a zaplatí všechny v plné výši, vznikne jí přeplatek. Ten však nebude možné během roku 2026 vrátit a k jeho vrácení může dojít až po vyměření paušální daně za rok 2026.