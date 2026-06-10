Jste v prvním pásmu paušální daně OSVČ? Nezapomeňte v červenci zaplatit jen 4230 Kč

Pokud to ale neudělají, budou si moci rozdíl nechat vyplatit až po skončení zdaňovacího období. Snížit paušální daň v dalších měsících totiž nebude možné.
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Prezident potvrdil snížení záloh OSVČ
Prezident Petr Pavel podepsal minulý týden návrh zákona, který pro letošní rok (a další roky) ponechává minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy. Dle dříve platné legislativy totiž od roku 2026 stoupl minimální vyměřovací základ na 40 % a minimální zálohy na sociální pojištění se tak zvýšily z 4759 Kč na 5720 Kč. Zároveň novela počítá s tím, že v roce 2026 v období před účinností navrhovaného zákona rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy, si půjde nechat vrátit. Vzhledem k tomu, že novela nabyde účinnosti v červenci, půjde si nechat vrátit rozdíl za 6 měsíců. OSVČ však budou muset podat žádost.
U paušální daně si půjde snížit jednu platbu
Zastavení nárůstu minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i v prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, nakonec ale bude „jen“ na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstává stejná. Ačkoli příslušná novela nabyde účinnosti v červenci, změna bude platná zpětně od začátku letošního roku. Zatímco u sociálního pojištění půjde o vrácení rozdílu kdykoli požádat, u paušální daně to nebude možné.
OSVČ v paušální režimu si budou moci o rozdíl snížit další platbu paušální daně.
Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června 2026. Poplatníkům tak vznikne přeplatek odpovídající rozdílu mezi původní a novou výší paušální zálohy, který v tomto případě činí 4932 korun. O tuto částku si může poplatník snížit paušální zálohu splatnou 20. července 2026. Namísto standardní platby tak bude stačit uhradit 4230 korun. Tato částka vychází z nové výše paušální zálohy 9162 korun po odečtení vzniklého přeplatku, upřesnil serveru Podnikatel.cz Patrik Madle, mluvčí Generálního finančního ředitelství. Od srpna pak OSVČ bude hradit 9162 Kč. Pozor na to, že platbu lze snížit jen v červenci, od srpna to již zákon neumožňuje.
O vrácení přeplatku půjde požádat až po skončení zdaňovacího období
Pokud OSVČ červencovou zálohu nesníží a zaplatí ji v plné výši, vznikne jí přeplatek. Ten však nebude možné během roku 2026 vrátit a k jeho vrácení může dojít až po vyměření paušální daně za rok 2026.
Pokud poplatník, který je v paušálním režimu, bude řešit vzniklý přeplatek na zálohách až po skončení roku, může si o něj požádat standardním způsobem dle daňového řádu po skončení roku, tedy podáním žádosti o vrácení. Podmínkou je skutečnost, že mu bude vyměřena paušální daň. To znamená, že mu nevznikne povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, uzavřel Patrik Madle.