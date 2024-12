Jurečka mate začínající OSVČ, odpuštění záloh se netýká zdravotního pojištění

Nemusíte platit zálohy na pojistném, avizoval Jurečka

Vláda se snaží v posledních měsících na sociálních sítích prezentovat, co všechno prospěšného udělala. Někdy to však vypadá, že ministři ani netuší, co vlastně schválili. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka například před týdnem na sociální síti LinkedIn oznámil, že začínající OSVČ mohou využít možnosti odkladu platby záloh na sociální a zdravotní pojištění. Zálohy budou automaticky nastaveny na částku 0 Kč, přičemž k doplacení celkového pojistného dojde vždy na konci kalendářního roku. Kromě zlepšení cash flow tato změna přináší i zrušení penalizace nedoplatku na pojistném, doplnil dále Jurečka.

Záloh na zdravotní pojištění se návrh netýká

Pokud si tento příspěvek přečetl někdo, kdo začíná příští rok podnikat a skutečně by poté, co zahájil činnost, neplatil žádné zálohy, zadělal by si na nemalý problém. Ve skutečnosti došlo totiž jen k odpuštění záloh na sociálním pojištění, nikoli na zdravotním pojištění.

Konkrétně bylo schváleno, že od roku 2025 OSVČ, které zahájí podnikání, nebudou muset v prvních měsících a v celém následujícím roce podnikání platit zálohy na sociální pojištění. Možnost neplatit zálohy budou moct využít OSVČ, které v předchozích pěti letech nepodnikaly.





Pokud poslechnete Jurečku, můžete dostat pokutu

Zálohy na zdravotní pojištění tak bude nutné hradit i nadále podle stávajících pravidel. Kdo je nebude platit, může dostat pokutu. Nebylo-li totiž pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je OSVČ povinna platit penále ve výši stanoveného procenta dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Zdravotní pojišťovna je podle zákona povinna vymáhat na dlužníkovi zaplacení pojistného včetně penále. Nevymáhá jen dlužné pojistné do výše 200 Kč a nevyměřuje penále do 100 Kč za jeden kalendářní rok, upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) na svém webu.

Ostatně sami předkladatelé novely v důvodové zprávě uvedli, že se zabývali i otázkou zdravotního pojištění, u kterého však podobná úprava není možná, jelikož je zdravotní pojištění příjmem zdravotních pojišťoven a zároveň je pro čerpání zdravotní péče nutné, aby byla každá osoba kontinuálně pojištěna.

Prohlášení obsahuje i další chyby

Pravdou není ani Jurečkova věta o zrušení penalizace nedoplatku na pojistném. U sociálního pojištění, u kterého nebudou muset začínající OSVČ platit zálohy, dojde ke zrušení penalizace nedoplatku na zálohách v prvních letech podnikání, což je logické, když je OSVČ platit nemusí. Penalizace následného nedoplatku samozřejmě zůstává v platnosti.

Nepravdou je rovněž to, že k doplacení pojistného dojde na konci kalendářního roku, pojistné stačí doplatit až po podání přehledu následující rok. OSVČ naopak musí dát pozor na to, že odpuštění záloh platí jen do konce roku následujícího po roce zahájení činnost. Kdo tak začne podnikat například v září 2025, nemusí platit zálohy na sociální pojištění v roce 2025, ani v roce 2026. Musí však v roce 2026 podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2025 a poté pojistné za rok 2025 doplatit. Zálohy sice není pak nutné platit ani v roce 2026, od ledna 2027 je však již platit musí, a to bez ohledu na to, že přehled za rok 2026 podá třeba až v červnu 2027.

Zvláštní je i prohlášení, že odpuštění záloh pomůže maminkám na rodičovské a studentům. Tyto skupiny totiž patří mezi OSVČ vedlejší a zálohy v prvním roce podnikání (respektive do podání prvního přehledu) neplatí už nyní.

Vláda podporuje OSVČ zvyšováním odvodů

Jako „chucpe“ by pak šel označit hashtag #podporabusinessu, který ministr připojil na závěr. Právě tato vláda totiž stojí za výrazným navýšením zdanění OSVČ. Konsolidační balíček, který nabyl účinnosti na začátku letošního roku, zavedl v následujících několika letech zvyšování minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ hlavní.

Od roku 2024 vzrostl pro OSVČ hlavní vyměřovací základ z 25 % průměrné mzdy na 30 % a pro OSVČ vedlejší z 10 na 11 %, přičemž pro OSVČ hlavní má o dalších 5 p. b. vzrůst i v letech 2025 a 2026. Minimální záloha pro rok 2025 se u OSVČ hlavních tak bude počítat z 35 % průměrné mzdy a bude činit 4759 Kč (oproti letošním 3852 Kč). U OSVČ vedlejších se záloha zvýší ze stávajících 1413 Kč na 1496 Kč. Už v roce 2024 přitom minimální zálohy na sociální pojištění rekordně vzrostly o 908 Kč a další výrazný nárůst navíc přijde v roce 2026.

Konsolidační balíček navíc také zvýšil vyměřovací základ pro OSVČ u sociálního pojištění z 50 na 55 %. Výjimku mají začínající OSVČ hlavní, pro které je minimální vyměřovací základ v prvních dvou letech podnikání stanoven na úrovni 25 % průměrné mzdy. Pro ně budou v roce 2025 platit minimální zálohy ve výši 3399 Kč.

Celkově výborná #podporabusinessu OSVČ, co říkáte?

Pokud jste OSVČ, jakým způsobem daníte? Eviduji reálné příjmy i výdaje.

Využívám výdajové paušály.

Využívám paušální daň.