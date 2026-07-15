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Kadeřník v mobilu. Nová česká aplikace pomáhá salonům s byznysem i organizací času

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
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Kadeřnice telefonuje s deskami v rukou a provádí rezervace
Autor: Shutterstock
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Monika Laurinová je autorkou mobilní aplikace Kadeřník+ určené pro kadeřnice a malé salony. Využila v ní své zkušenosti z oboru a přinesla tak kolegům z branže praktický nástroj k řešení jejich každodenních problémů.
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Serveru Podnikatel.cz Monika Laurinová prozradila, že aplikace vznikla jako vedlejší produkt jejího edukačního projektu Kadeřnický inkubátor. V rámci něj dlouhodobě pomáhá kadeřnicím v jejich podnikání. Mnoho funkcí Kadeřník+ vzniklo přímo na základě podnětů kadeřnic, které aplikaci aktivně používají. Díky nim se nástroj neustále zlepšuje a roste, dodala.

Co se dozvíte v článku
  1. Spolupráce se synem
  2. Co vše Kadeřník+ umí?
  3. Nahlédněte do aplikace
  4. Pomoc nejen pro kadeřníky

Monika není jen kadeřnice, ale také majitelka salonu v Liberci. V tomto oboru podniká od roku 1993 a několikrát začínala od nuly, například po mateřské dovolené nebo když na čtyři roky změnila obor práce. V průběhu podnikání si uvědomila, kolik věcí kadeřníci dělají stále pracně a neefektivně s tužkou a papírem.

Spolupráce se synem

K nápadu vytvořit aplikaci pro kadeřníky přispěl také Moničin syn.  Ten je totiž nadaný programátor a stále hledá výzvy. Proto se spojili s cílem udělat aplikaci vycházející opravdu z praxe, která kompletně nahradí tužku, papír, objednávkový blok nebo kalkulačku. Chtěli, aby byla pěkná, jednoduchá na ovládání, s kompletními funkcemi i s těmi, které nikdo nenabízí. Sama jsem kadeřnice, dobře znám, co denně řešíme na salonu i po práci. To je na aplikaci unikátní a přináší výhody, doplňuje Monika.

První verze aplikace s názvem Kadeřnik+ šla na trh v listopadu 2025. Díky komunitě přicházely i nápady na vylepšení a od té doby se tak aplikace hodně změnila jak vizuálně, tak nabídkou funkcí. Neustále roste a zlepšuje se.

Cílem je zjednodušit a zefektivnit kadeřníkům podnikání, vyměnit běžné, zdlouhavé činnosti za jednoduché kliknutí, abychom měli více času pro zákazníky nebo volný čas, zdůrazňuje Monika Laurinová.

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Co vše Kadeřník+ umí?

  1. Funguje jako objednávkový interaktivní blok, který podnikatelům sám nabízí na základě jejich pracovní doby a délky úkonu vhodný termín pro klienta. Pracně tak nemusí vhodný termín hledat kadeřník, ale aplikace.
  2. Chytré rezervace, kdy si sám kadeřník rozhodne, kdo z jeho zákazníků se bude moci objednat sám, pomocí unikátního přístupu do jeho diáře.
  3. Automatické sms. Kadeřník může sám posílat různé druhy sms zákazníkům (nejen připomínky termínu, ale i jiné třeba přání ke svátku apod.)
  4. Automatický nákupní seznam, který se tvoří v průběhu celého pracovního období, na základě fasování materiálu ze skladu.
  5. Karta zákazníka, kde si kadeřník zaznamenává nejen informace o zákazníkovi, ale i technologický postup nebo cenu. Jde o tahák pro příště aby věděl, co namíchat, popřípadě upravit. Součástí je evidence fotek i pro marketingové účely na soc. sítě.
  6. Aplikace automaticky počítá tržby i náklady za každý den. Díky tomu kadeřník ví, kdy je čas upravit ceny.
  7. Cenová kalkulačka. Ta podle záznamů jednotlivých nákladů kadeřníkovi doporučí ideální cenu úkonu, popřípadě o kolik zdražit, nebo jiná doporučení.

Nahlédněte do aplikace

Pomoc nejen pro kadeřníky

Monika se synem mají s aplikací Kadeřník+ další plány a vize. Ty chtějí postupně zpracovat s ohledem na to, že mnoho kadeřníků nemá čas, peníze a někdy ani možnosti chodit na školení. Monika prozradila, že v aplikaci bude do budoucna například typologie, aby pomohla kadeřníkům namíchat správný odstín barvy pro konkrétní zákaznici a také color bar, který doporučí přesné složení směsi.

Zjistili jsme, že aplikace bude moct sloužit nejen kadeřníkům, ale i ostatním živnostníkům v beauty oboru, uzavírá Monika Laurinová s tím, že mají připraveny i jazykové mutace a jejich další cestou je expanze mimo Českou republiku.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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