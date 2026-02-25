Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Kdo se bude moct vyhnout EET a jaké podmínky bude muset splnit?

Kdo se bude moct vyhnout EET a jaké podmínky bude muset splnit?

Daniel Morávek
Dnes
EET se někteří podnikatelé budou moci vyhnout. Evidenci nebudou muset řešit například prodavači vánočních kaprů, nevidomí podnikatelé či část OSVČ s paušální daní.

Pokud OSVČ s paušální daní bude chtít získat výjimku z EET, bude muset splnit některé podmínky a na paušální dani si připlatit.

Co se dozvíte v článku
  1. EET se má týkat 600 tisíc podnikatelů
  2. Které tržby nebudou podléhat EET?
  3. Kdo bude moct získat výjimku z EET?
  4. Jak budou úřady kontrolovat výši příjmů?
  5. Jaké podmínky musí splnit OSVČ pro vstup do paušální daně?
  6. K EET OFF bude nutné se přihlásit

EET se má týkat 600 tisíc podnikatelů

EET budou muset mít až na výjimky podnikatelé, kteří přijímají kontaktní platby, tedy v rámci osobního kontaktu se zákazníkem. Ministerstvo financí odhaduje, že evidenci tržeb bude celkem podléhat zhruba 600 tisíc podnikatelů. S ohledem na skutečnost, že neexistují relevantní data o způsobu plateb a nelze předem predikovat kolik poplatníků využije např. potenciální výjimku z evidence tržeb týkající se paušální daně, jedná se o velmi hrubý odhad, doplňuje se v důvodové zprávě k návrhu zákona o evidenci tržeb.

Které tržby nebudou podléhat EET?

Stejně jako při prvním fungování EET se některých podnikatelů evidence týkat nebude. Kromě tržeb státu, územního samosprávného celku, příspěvkové organizace, České národní banky, držitele poštovní licence nebudou evidovanou tržbou ani tržby:

  • banky, včetně zahraniční banky,
  • spořitelního a úvěrního družstva, 
  • pojišťovny a zajišťovny, 
  • investiční společnosti a investičního fondu, 
  • obchodníka s cennými papíry, 
  • centrálního depozitáře, 
  • penzijní společnosti, 
  • penzijního fondu.

Evidovanou tržbou nemají být též tržby poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

  • a) kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty, 
  • b) který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v písmenu a), 
  • c) který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v písmenu a), a 
  • d) který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v písmenu a), 

Evidovanou tržbou nebudou ani tržby 

  • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, 
  • ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem, 
  • ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením, 
  • z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob, 
  • z osobní železniční přepravy, 
  • z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní,
  • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi.
  • z hazardní hry, 
  • z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona, 
  • z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích. 

Evidovanou tržbou nebudou rovněž tržby 

  • ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby, 
  • na palubě letadel, 
  • z provozování veřejných toalet, 
  • z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

Evidovat tržby nemusí také poplatníci daně z příjmů právnických osob, a to do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení. Evidovanou tržbou nebudou také tržby z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu. Prodejním automatem se rozumí samoobslužné technické zařízení sloužící k prodeji zboží nebo služeb vyžadující pro dosažení výsledku zapojení zákazníka pouze v míře jednání nezbytného k objednání nebo přijetí zboží nebo služby.

Evidenci se také vyhnou tržby z prodeje zboží či služeb prostřednictvím samoobslužného zařízení, které se nachází mimo provozovnu a umožňuje platbu pouze v hotovosti, za podmínky, že okolnosti neumožňují nebo zásadně ztěžují evidenci tržeb.

Kdo bude moct získat výjimku z EET?

Kromě výše uvedených tržeb se EET budou moct vyhnout také některé OSVČ s paušální daní, a to díky tzv režimu. EET OFF.

Podmínky pro využití systému EET OFF budou následující:

  • účast v 1. pásmu paušální daně (nyní se platí 9984 Kč),
  • roční příjmy do 1 milionu Kč,
  • měsíční paušální daň 1500 Kč (navýšení o 1400 Kč oproti současné výši) a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Režim EET OFF by měl být během zdaňovacího období neměnný. Pokud podnikatel překročí limit příjmů, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku. 

Jak budou úřady kontrolovat výši příjmů?

Vzhledem k tomu, že OSVČ s EET OFF nebudou muset tržby elektronicky evidovat, je otázkou, zda a jak přesně budou úřady kontrolovat, že OSVČ nepřekračuje jednomilionovou hranici příjmů. Výše příjmů bude kontrolována podobnými analytickými metodami jako výše evidovaných tržeb. Tedy různými formami analytického porovnávání se subjekty podnikajícími za obdobných podmínek, ve stejném oboru, oblasti atd. Navíc, od zavedení tří pásem paušálního režimu musí poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje různým procentem z příjmů, vést záznamy o příjmech (aby byli schopni prokázat výši příjmů pro zvolené pásmo). V případě analytického zjištění pak může správce daně tuto evidenci prověřit, uvedl serveru Podnikatel.cz Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí.

Jaké podmínky musí splnit OSVČ pro vstup do paušální daně?

Do paušálního režimu ovšem nemohou vstoupit všechny OSVČ. Paušální daň mohou od roku 2023 využít OSVČ, které mají příjmy do 2 milionů korun (pro možnost vyhnout se EET je nicméně nutné mít příjmy do 1 milionu Kč). Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

K EET OFF bude nutné se přihlásit

Aby OSVČ mohla využít režim EET OFF, musí se k němu přihlásit do desátého dne příslušného zdaňovacího období nebo se přihlásit k přirážce v oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo v oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu.

Podnikatel s EET OFF, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahájí, bude přihlášen k přirážce od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost znovu zahajuje.

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

"vyhnout" za poplatek 18000 rocne a to se vyplati :D
Tomas

