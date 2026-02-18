Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív? Jedna věc překvapí

Přestože OSVČ mohou podat daňové přiznání až na začátku května, některým z nich se vyplatí splnit dubnovou lhůtu pro podání papírového přiznání. Konkrétně se to týká těch, kterým vyjde přeplatek. A některým nepodnikatelům se paradoxně může vyplatit podat přiznání papírově.
Dříve se u přeplatku nevyplatilo podávat přiznání v lednu
Mnoho let existoval v daňovém řádu nesoulad lhůt, kvůli kterému poplatníci, kteří podali přiznání v lednu a vyšel jim na dani přeplatek, museli žádost o přeplatek podávat ještě jednou. § 155 daňového řádu totiž určuje, že žádosti o vrácení přeplatku mohou úřady vyhovět jen tehdy, jestliže existuje vratitelný přeplatek do 60 dnů ode dne podání žádosti.
Jenže daň je zároveň dle zákona splatná ve lhůtě 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (pokud bylo daňové přiznání podáno opožděně, je vyměřena až k datu, kdy správci daně skutečně přiznání došlo). Finanční úřad tak může daň vyměřit nejdříve k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání. Dříve tedy platilo, že kdo podal přiznání v lednu, nevešel se do 60denní lhůty a žádost o vrácení přeplatku mu byla zamítnuta.
Nesoulad lhůt je již vyřešen
S účinností od zdaňovacího období 2018 se však do zákona o daních z příjmů dostal nový § 38zf, který stanovil, že pokud poplatník podá daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.
Už řadu let tak platí, že i přiznáním a žádostí o vrácení vratitelného před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání se úřad zabývá a poplatníci nemusí žádost podávat znovu. Tento postup se navíc uplatní i v případě, kdy do lhůty pro podání daňového přiznání poplatník podá opravné přiznání. Aby ale mohl poplatník o vrácení požádat, platí, že přeplatek musí činit nejméně 100 korun. Co se týče samotného vrácení přeplatku, musí poplatníci počítat s tím, že jej od finanční správy dostanou do 30 dnů ode dne, kdy je vyměřena daň.
Dvě lhůty pro přiznání situaci zkomplikovaly
Standardně se tedy poplatníkům přeplatek vracel do začátku května (daň byla vyměřena na začátku dubna). Už několik let ale platí dva termíny pro podání daňového přiznání. Základní zůstává na začátek dubna. Kdo podá přiznání elektronicky, má na to o měsíc déle a může tak přiznání podat až na začátku května (letos do 4. května). Zároveň ovšem platí, že ti, kdo mají ze zákona zřízenou datovou schránku, musí přiznání podat právě elektronicky. Tu mají všechny OSVČ s IČ.
Úprava lhůt se ovšem dotkla i vyplácení přeplatku. Navíc se situace liší dle toho, zda máte povinné elektronické přiznání a jak a kdy přiznání podáte. Pokud přeplatek chcete dostat co nejdříve, je nutné přiznání podat do 1. dubna 2026, a to i když jste OSVČ s datovkou a máte tak lhůtu posunutou. Kdo podá přiznání do 1. dubna, začne mu třicetidenní lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku běžet ode dne následujícího, tj. od 2. dubna. Finanční úřad pak má na vrácení přeplatku 30 dnů.
Poplatníkům, kteří současně s podáním daňového přiznání do 1. dubna 2026 požádali o vrácení přeplatku, vrátí správce daně přeplatek do 30 dnů po uplynutí základní lhůty pro podání daňového přiznání, tedy do 2. května 2026. Samozřejmě se musí jednat o přeplatek takzvaně „vratitelný“, tedy že správce daně nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti a u žadatele neeviduje žádné nedoplatky. Žádost o vrácení přeplatku je součástí formuláře daňového přiznání (je umístěna na konci formuláře) a v případě listinného (papírového) podání je třeba ji vyplnit a samostatně podepsat, doplnil serveru Podnikatel.cz. Patrik Madle, mluvčí Generálního finančního ředitelství.
Kdo z OSVČ nestihne dubnovou lhůtu, na přeplatek si počká
Pokud však OSVČ podá přiznání elektronicky později, například 10. dubna, lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje o jeden měsíc, tj. uplyne až 4. května 2026. V takovémto případě se lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku (je-li současně v podaném přiznání vyplněna nebo jinak podána žádost o jeho vrácení) rozběhne 5. května 2026, uplyne tedy 5. června 2026. Díky dřívějšímu podání daňového přiznání v elektronické podobě (tj. podání v neprodloužené základní tříměsíční lhůtě) tak může OSVČ získat přeplatek rychleji.
Komu se vyplatí podat přiznání na papíře
Rozdílná situace ale platí pro poplatníky, kteří nemají elektronické podání povinné. Pokud poplatník nemusí podat přiznání elektronicky a podá jej po 1. dubnu 2026 v papírové podobě, 30denní lhůta pro vrácení přeplatku začne běžet ode dne následujícího po podání přiznání. Pokud by ale tento poplatník podal přiznání po 1. dubnu 2026 elektronicky, uplatní se již prodloužená lhůta, která letos uplyne 4. května 2026. Případný vratitelný přeplatek by proto byl vrácen do 30 dnů po tomto datu, tedy do 5. června 2026. Kdo tak nemá povinné elektronické podání, v přiznání mu vyjde přeplatek a nestihne lhůtu do začátku dubna, vyplatí se mu podat přiznání v papírové podobě, protože přeplatek dostane dříve.
