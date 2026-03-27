Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? Ministerstvo odhaduje až 600 tisíc

Daniel Morávek
Včera
Doba čtení: 2 minuty
EET 2.0, která by měla odstartovat na začátku roku 2027, se dotkne podle odhadů ministerstva financí až 600 tisíc podnikatelů.

Jedná se tak o podobný odhad, který ministerstvo uvádělo i při prvním spuštění EET. Tehdy ale nakonec nedošlo na poslední dvě vlny podnikatelů a v reálu tak evidovalo „jen“ 200 tisíc OSVČ a firem.

Co se dozvíte v článku
  1. EET 2.0 se má dotknout až 600 tisíc podnikatelů
  2. EET se půjde vyhnout speciálním režimem
  3. Při první EET nakonec evidovalo 200 tisíc podnikatelů

EET 2.0 se má dotknout až 600 tisíc podnikatelů

návrhu zákona o evidenci tržeb skončilo před několika dny připomínkové řízení a nyní probíhá vypořádání připomínek. Pokud zákon projde celým legislativním procesem, měl by nabýt účinnosti na začátku roku 2027. Co se týká počtu podnikatelů, kterých se EET dotkne, ministerstvo financí odhaduje, že půjde až o 600 tisíc. Za předpokladu, že kontaktní platby nebo platby v provozovně přijímá cca 40 % z celkového počtu podnikatelů a při zohlednění navrhovaných výjimek, by evidenci tržeb mohlo podléhat cca 600 tis. podnikatelů celkem. S ohledem na skutečnost, že neexistují relevantní data o způsobu plateb a nelze předem predikovat, kolik poplatníků využije např. potenciální výjimku z evidence tržeb týkající se paušální daně, jedná se o velmi hrubý odhad, píše se ve zprávě RIA. 

EET se půjde vyhnout speciálním režimem

Některé OSVČ se totiž budou moct EET vyhnout tzv. režimem EET OFF. Podmínky pro využití systému EET OFF budou následující:

  • účast v 1. pásmu paušální daně (nyní se platí 9984 Kč),
  • roční příjmy do 1 milionu Kč,
  • měsíční paušální daň 1500 Kč (navýšení o 1400 Kč oproti současné výši) a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Režim EET OFF by měl být během zdaňovacího období neměnný. Pokud podnikatel překročí limit příjmů, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku.

Co se týče počtu poplatníků, kteří se aktuálně nachází v paušální režimu, jedná se o 125 tisíc OSVČ. 99 % z nich se nachází v prvním pásmu paušální daně a teoreticky tak budou mít možnost (při příjmech do 1 milionu Kč) EET OFF využít.

Kdo se bude moct vyhnout EET a jaké podmínky bude muset splnit?

Při první EET nakonec evidovalo 200 tisíc podnikatelů

Odhad o počtu podnikatelů, kterých se dotkne EET 2.0, je podobný tomu, co mělo ministerstvo financí při prvním spuštění EET v prosinci 2016. Dle zjištění ministerstva financí a dle odhadů a analýz dalších subjektů (např. karetní společnosti a jednotlivé podnikatelské svazy) bude k evidenci tržeb povinno cca 500 – 600 tis. subjektů. U zbývající části subjektů lze očekávat, že nebudou přijímat platby v hotovosti a nebudou tak v působnosti systému evidence tržeb, uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě k tehdejšímu zákonu

EET 1.0 nicméně nabíhala po vlnách, přičemž na poslední dvě vlny nakonec ani nedošlo. Když se EET v roce 2020 kvůli pandemii covidu přerušila, evidovalo tehdy tržby necelých 200 tisíc podnikatelů.

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

