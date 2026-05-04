Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Ačkoli je lhůta pro podání přiznání do začátku dubna, už několik let platí, že si poplatníci mohou prodloužit termín elektronickým podáním. Pozor ovšem na to, že většina OSVČ musí přiznání podat právě elektronicky.
Co se dozvíte v článku
- Kdo musí přiznání podat?
- Jak si lhůtu prodloužit
- Jak přiznání podat
- Stahujte formulář daňového přiznání včetně přehledů
- Dokdy daň doplatit
- Jak daň zaplatit
- Jaké slevy a nezdanitelné částky lze využít
- Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
- Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
- Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob
Kdo musí přiznání podat?
Daňové přiznání podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.
Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).
Daňové přiznání musí za rok 2025 podat i některé OSVČ, které se přihlásily k paušální dani. Paušální režim platí až pro rok 2026 a zálohy na paušální daň placené v letošním roce jsou zálohami roku 2026, a živnostníci tudíž musí za rok 2025 přiznání k dani z příjmů podat. Podle finanční správy to patří mezi jeden z nejčastějších omylů ohledně daňových přiznání.
Jak si lhůtu prodloužit
Lhůta pro podání přiznání v papírové podobě sice skončila 1. dubna, zároveň ale platí, že ti, kdo podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o měsíc. Ještě dnes tak lze přiznání bez rizika pokut podat, musí být ale učiněno elektronicky. Kdo by navíc nestihl ani dnešní termín, může se případné pokutě vyhnout využitím daňového poradce a tím si lhůtu prodloužit o další tři měsíce do 1. července. Navíc už totiž není nutné doručovat na finanční úřad plnou moc daňovému poradci před uplynutím tříměsíční lhůty. Stačí, když je dodána až s přiznáním.
Jak přiznání podat
Daňové přiznání lze nyní podat beztrestně už jen elektronicky. Lze například využít tzv. online finanční úřad na portálu MOJE daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity. Bankovní identitu si lze zřídit v internetovém bankovnictví banky.
Dále je možné se přihlásit skrze datovou schránku. Pokud uživatel nevybere ani jednu z možností, může si nechat vygenerovat osobní přístupové údaje přímo od finančního úřadu, které si poplatník na úřadu vyzvedne. Při ověření identity tak už uživatel nebude muset při podávání i placení daní cokoli dalšího prokazovat.
Zároveň už ale několik let platí, že většina OSVČ si nemůže vybrat a musí podat přiznání elektronicky. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona (od roku 2023 všechny OSVČ s IČO) nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč.
Stahujte formulář daňového přiznání včetně přehledů
Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem XML obsahuje:
- daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob určené těm, kteří vedou účetnictví,
- účetní závěrku,
- přehledy pro správu sociálního zabezpečení
Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem do XML obsahuje:
- daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro ty, kteří uplatňují paušální výdaje nebo vedou daňovou evidenci,
- přehledy pro správu sociálního zabezpečení
- přehled pro zdravotní pojišťovny
Dokdy daň doplatit
Jestliže vám vyjde daňový nedoplatek, musíte jej uhradit ve stejném termínu jako pro podání přiznání, tedy v případě elektronického podání do dnešního dne.
Jak daň zaplatit
Také způsobů, jakým doplatit daň z příjmů, mají podnikatelé hned několik:
- bankovní převod
- zahraniční platba (pokud je podnikatel dlouhodobě v zahraničí a nemá přístup k českému účtu)
- platba poštovní poukázkou typu „A“
- hotově na pokladně finančního úřadu
Kdo se rozhodne daň zaplatit skrze internetové bankovnictví či složenkou, musí kromě čísla účtu správně vyplnit i variabilní symbol. Tím je DIČ, pokud jej podnikatel má, nebo rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, nebo IČ. Ať už se podnikatel rozhodne daň zaplatit složenkou nebo skrze internetové bankovnictví, potřebuje znát čísla bankovních účtů finančních úřadů:
|Název finančního úřadu
|Daň z příjmů právnických osob
|Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
|Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
|FÚ pro hlavní město Prahu
|7704–77628031/0710
|721–77628031/0710
|713–77628031/0710
|FÚ pro Středočeský kraj
|7704–77628111/0710
|721–77628111/0710
|713–77628111/0710
|FÚ pro Jihočeský kraj
|7704–77627231/0710
|721–77627231/0710
|713–77627231/0710
|FÚ pro Plzeňský kraj
|7704–77627311/0710
|721–77627311/0710
|713– 77627311/0710
|FÚ pro Karlovarský kraj
|7704–77629341/0710
|721–77629341/0710
|713–77629341/0710
|FÚ pro Ústecký kraj
|7704–77621411/0710
|721–77621411/0710
|713–77621411/0710
|FÚ pro Liberecký kraj
|7704–77628461/0710
|721–77628461/0710
|713–77628461/0710
|FÚ pro Královehradecký kraj
|7704–77626511/0710
|721–77626511/0710
|713–77626511/0710
|FÚ pro Pardubický kraj
|7704–77622561/0710
|721–77622561/0710
|713–77622561/0710
|FÚ pro Kraj Vysočina
|7704–67626681/0710
|721–67626681/0710
|713–67626681/0710
|FÚ pro Jihomoravský kraj
|7704–77628621/0710
|721–77628621/0710
|713–77628621/0710
|FÚ pro Olomoucký kraj
|7704–47623811/0710
|721–47623811/0710
|713–47623811/0710
|FÚ pro Moravskoslezský kraj
|7704–77621761/0710
|721–77621761/0710
|713–77621761/0710
|FÚ pro Zlínský kraj
|7704–47620661/0710
|721–47620661/0710
|713–47620661/0710
|Specializovaný finanční úřad
|7704–77620021/0710
|–
|713–77620021/0710
Jaké slevy a nezdanitelné částky lze využít
Přehled slev na dani a zvýhodnění
V daňovém přiznání za rok 2025 můžete dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:
- Základní sleva na poplatníka
- Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)
- Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
- Sleva držitele průkazu ZTP/P
- Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
- Sleva za zastavenou exekuci
Souhrn nezdanitelných částí základu daně
Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Jedná se o:
- bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),
- úroky z hypotečního a z úvěru ze stavebního spoření,
- daňově podporované produkty (například penzijní připojištění nebo dlouhodobý investiční produkt)
Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
Pro vedoucí účetnictví
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku
Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
Pro více zdrojů příjmů
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů
Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.
Pro zaměstnance
Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR