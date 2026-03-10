Konec řízení po sedmdesátce? Často stačí jen omezení v řidičském průkazu

Zdravotní komplikace nemusí automaticky znamenat konec řízení. Pokud lékař zjistí, že má řidič určitá omezení, může doporučit takzvané harmonizované kódy. Ty se zapisují do řidičského průkazu a určují podmínky, za jakých může člověk dál řídit.
Jak informuje Ministerstvo dopravy ČR, tento systém funguje v celé Evropské unii a jeho cílem je najít rozumný kompromis. Řidič se zdravotními potížemi si může zachovat samostatnost a mobilitu, zároveň se ale snižují rizika v silničním provozu.
O konkrétním omezení vždy rozhoduje praktický lékař podle zdravotního stavu řidiče.
Jaká omezení mohou řidiči dostat
Nejčastějším omezením je povinnost řídit s brýlemi nebo kontaktními čočkami. Takové pravidlo má v České republice zapsáno více než 900 tisíc řidičů.
Existují ale i další možnosti, které mohou pomoci zejména starším lidem. Někteří řidiči mohou například řídit pouze vozidlo s automatickou převodovkou. Jiným může být povolena jízda jen v určitém okruhu kilometrů od bydliště nebo pouze v rámci města či regionu.
V některých případech může lékař doporučit také zákaz jízdy v noci, zákaz jízdy po dálnici nebo omezení maximální rychlosti.
Povinná prohlídka po sedmdesátce
Řidiči starší 70 let musí pravidelně absolvovat zdravotní prohlídku u svého praktického lékaře. Ten posoudí, zda je člověk stále způsobilý řídit motorové vozidlo.
Platnost této prohlídky je zpravidla dva roky. Pokud to zdravotní stav vyžaduje, může lékař dobu zkrátit a pozvat řidiče na kontrolu dříve.
Když se zdravotní stav naopak zlepší, může lékař doporučit zrušení omezení. Řidič pak může požádat úřad o vydání nového řidičského průkazu.
Cílem je bezpečnost i samostatnost
Podle odborníků senioři nepatří mezi nejrizikovější skupiny řidičů. Často totiž jezdí opatrněji a vyhýbají se složitým dopravním situacím. S přibývajícím věkem se však mohou objevovat zdravotní potíže, které řízení ztěžují.
Právě proto existuje systém různých omezení. Má pomoci lidem zůstat co nejdéle mobilní, ale zároveň zajistit, aby bylo řízení bezpečné pro ně i pro ostatní účastníky silničního provozu, uzavírá resort.